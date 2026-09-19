Chính phủ yêu cầu chấm dứt cho vay tập trung vào doanh nghiệp “sân sau”

Ngày 18/9/2026, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tiếp tục hiện đại hóa hệ thống ngân hàng, xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém, tăng cường khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME)” tại Quyết định số 1809/QĐ-TTg.

Theo Ngân hàng Nhà nước, Đề án là nhiệm vụ được Đảng, Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, các bộ, cơ quan, địa phương và đơn vị liên quan xây dựng, triển khai.

Tăng cường kiểm soát hoạt động cấp tín dụng

Một trong những nội dung đáng chú ý của Đề án là yêu cầu các tổ chức tín dụng tăng cường kiểm tra, kiểm soát, kiểm toán nội bộ đối với hoạt động cấp tín dụng và chất lượng tín dụng.

Các tổ chức tín dụng phải kiểm soát chặt mức độ tập trung tín dụng, khách hàng, nhóm khách hàng liên quan; hoạt động cấp tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro cao và đầu tư trái phiếu doanh nghiệp.

Chính phủ yêu cầu chấm dứt tình trạng cho vay tập trung vào một số doanh nghiệp, nhóm khách hàng lớn, các dự án thuộc hệ sinh thái hoặc “sân sau” của tập đoàn. Ảnh: Chat GPT

Đặc biệt, Chính phủ yêu cầu chấm dứt tình trạng cho vay tập trung vào một số doanh nghiệp, nhóm khách hàng lớn, các dự án thuộc hệ sinh thái hoặc “sân sau” của tập đoàn có thể gây ra rủi ro, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và lành mạnh của tổ chức tín dụng.

Đây là một trong những nội dung nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, thanh tra, giám sát hoạt động ngân hàng, góp phần bảo đảm an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng.

Hướng tới hệ thống ngân hàng hiện đại, hoạt động lành mạnh

Đề án bao gồm 5 quan điểm lớn, 3 nhóm mục tiêu cụ thể đến năm 2030, gắn với mục tiêu phấn đấu tăng trưởng kinh tế “2 con số”.

Mục tiêu tổng quát là đến năm 2030 xây dựng Ngân hàng Nhà nước trở thành ngân hàng Trung ương hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, dựa trên nền tảng quản trị tiên tiến và dữ liệu số.

Ngân hàng Nhà nước được định hướng nâng cao năng lực hoạch định, điều hành chính sách, phân tích, dự báo, cảnh báo sớm và ra quyết định kịp thời dựa trên dữ liệu, theo thông lệ quốc tế phù hợp với điều kiện Việt Nam.

Đề án cũng hướng tới việc chủ động thích ứng với các xu hướng chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và hội nhập quốc tế; bảo đảm an toàn, ổn định của hệ thống tiền tệ, ngân hàng.

Đối với hệ thống các tổ chức tín dụng, mục tiêu đến năm 2030 là hoạt động lành mạnh, chất lượng, hiệu quả, công khai, minh bạch; có cơ cấu đa dạng về sở hữu, quy mô, loại hình; hoạt động trên nền tảng công nghệ hiện đại, quản trị ngân hàng tiên tiến, đáp ứng các chuẩn mực về an toàn hoạt động theo quy định của pháp luật và tiệm cận thông lệ quốc tế.

Xử lý tổ chức tín dụng yếu kém, không để xảy ra mất an toàn ngoài tầm kiểm soát

Theo Đề án, đến năm 2030, các tổ chức tín dụng yếu kém được xử lý theo hướng xây dựng, phê duyệt và tổ chức triển khai các phương án cơ cấu lại, phương án xử lý phù hợp quy định pháp luật và chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

Mục tiêu là không để xảy ra đổ vỡ và mất an toàn hoạt động ngân hàng ngoài tầm kiểm soát của Nhà nước.

Ngân hàng Nhà nước được giao chủ trì triển khai Đề án; tăng vốn điều lệ cho các ngân hàng thương mại do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, ngân hàng thương mại do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam và Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC).

Cùng với đó, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, cơ chế, chính sách về tiền tệ, tín dụng, hoạt động ngân hàng, cơ cấu lại, xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém và xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.

Tạo điều kiện để doanh nghiệp, nhất là SME tiếp cận vốn

Một mục tiêu quan trọng của Đề án là đến năm 2030, doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, được tiếp cận nguồn vốn thuận lợi, kịp thời và phù hợp với nhu cầu phát triển sản xuất, kinh doanh, mức độ sẵn sàng, đặc thù từng loại hình, ngành nghề và quy mô doanh nghiệp.

Ngân hàng Nhà nước được giao triển khai Chương trình Kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tiếp cận tín dụng cho doanh nghiệp và người dân.

Đồng thời, chỉ đạo các tổ chức tín dụng triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng.

Bộ Tài chính được giao chủ trì rà soát, hoàn thiện Dự án Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa và các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; rà soát, báo cáo cấp có thẩm quyền về các khoản nợ đọng xây dựng cơ bản có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước Trung ương, địa phương.

Bộ Tài chính cũng phối hợp với Ngân hàng Nhà nước cân đối, bố trí nguồn ngân sách Nhà nước để tăng vốn điều lệ cho các ngân hàng thương mại Nhà nước, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam và VAMC theo phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ.

Kết nối dữ liệu, hỗ trợ đánh giá khả tín khách hàng vay

Một nội dung khác được Đề án đặt ra là tăng cường kết nối, chia sẻ và khai thác hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử.

Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước triển khai dịch vụ đánh giá điểm khả tín khách hàng vay dựa trên đa nguồn dữ liệu nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, tiếp cận nguồn vốn tín dụng an toàn, thuận lợi.

Bên cạnh đó, các cơ quan liên quan sẽ xây dựng Khung quản trị dữ liệu, phân loại dữ liệu cốt lõi; bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trong hoạt động ngân hàng.

Để triển khai Đề án, Ngân hàng Nhà nước đã cụ thể hóa 4 nhóm giải pháp thành 53 nhiệm vụ, mỗi nhiệm vụ có thời hạn hoàn thành và phân công đơn vị chủ trì, phối hợp cụ thể.

Bốn nhóm giải pháp gồm: Định hướng, giải pháp chung; hiện đại hóa hệ thống ngân hàng; xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém; tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa.