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Hỗ trợ lãi suất vay tới 100% cho doanh nghiệp nghiên cứu công nghệ chiến lược

Thứ Sáu, 20:25, 03/07/2026
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VOV.VN - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 260/2026/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Công nghệ cao, trong đó đưa ra nhiều cơ chế ưu đãi, hỗ trợ mạnh đối với tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ cao và công nghệ chiến lược.

Theo Nghị định, các tổ chức, cá nhân nghiên cứu và phát triển công nghệ cao thuộc Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư sẽ được ưu tiên tiếp cận các chương trình, nhiệm vụ khoa học và công nghệ từ Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (NAFOSTED), Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia (NATIF) và các quỹ khoa học, công nghệ của bộ, ngành, địa phương.

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Nhà nước hỗ trợ tối đa 100% kinh phí đối với các nhiệm vụ công nghệ cao do Nhà nước đặt hàng hoặc tài trợ

Đáng chú ý, Nhà nước hỗ trợ tối đa 100% kinh phí đối với các nhiệm vụ công nghệ cao do Nhà nước đặt hàng hoặc tài trợ; đồng thời ưu tiên cho phép thử nghiệm có kiểm soát các công nghệ, sản phẩm và mô hình kinh doanh mới, cũng như ưu tiên sử dụng các trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm và phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia.

Về chính sách thuế, các tổ chức, doanh nghiệp được miễn thuế nhập khẩu đối với máy móc, thiết bị, vật tư chuyên dùng phục vụ nghiên cứu công nghệ cao; các khoản chi cho hoạt động nghiên cứu và phát triển được áp dụng các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định hiện hành.

Đối với nhân lực khoa học, cá nhân trực tiếp nghiên cứu và phát triển công nghệ cao được miễn thuế thu nhập cá nhân đối với tiền lương, tiền công phát sinh từ nhiệm vụ công nghệ cao và thu nhập từ quyền tác giả khi kết quả nghiên cứu được thương mại hóa. Nhà nước cũng hỗ trợ tối đa 100% kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nhân lực tham gia nghiên cứu công nghệ cao.

Nghị định còn quy định hỗ trợ tối đa 100% chi phí tư vấn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong và ngoài nước; ưu tiên sản phẩm hình thành từ kết quả nghiên cứu công nghệ cao trong hoạt động mua sắm công theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Đối với doanh nghiệp đầu tư phát triển hạ tầng phục vụ nghiên cứu công nghệ cao, chi phí đầu tư được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Đặc biệt, doanh nghiệp nghiên cứu, phát triển công nghệ cao được hỗ trợ lãi suất vay thông qua Quỹ NATIF hoặc quỹ khoa học, công nghệ của bộ, ngành, địa phương với mức hỗ trợ bằng 70% lãi suất vay theo hợp đồng, nhưng không quá 8%/năm, trong thời gian tối đa 5 năm.

Đối với hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ chiến lược, Nghị định áp dụng nhiều cơ chế ưu đãi cao hơn. Nhà nước hỗ trợ tối đa 100% kinh phí đối với các nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược; miễn thuế nhập khẩu thiết bị phục vụ nghiên cứu; miễn thuế thu nhập cá nhân đối với nhà khoa học; hỗ trợ toàn bộ chi phí đào tạo nhân lực và tối đa 100% chi phí đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ.

Ngoài ra, sản phẩm công nghệ chiến lược được ưu tiên thẩm định nhanh hồ sơ sáng chế, hỗ trợ kiểm định, thử nghiệm, chứng nhận chất lượng trong nước và hỗ trợ tới 70% chi phí kiểm định ở nước ngoài phục vụ xuất khẩu. Các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp nhà nước cũng được yêu cầu ưu tiên bố trí kinh phí để mua sắm, sử dụng sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ công nghệ chiến lược theo hình thức đặt hàng.

Đối với doanh nghiệp nghiên cứu công nghệ chiến lược, mức hỗ trợ lãi suất vay được nâng lên 100% lãi suất theo hợp đồng tín dụng, nhưng không quá 10%/năm, thời gian hỗ trợ tối đa 5 năm.

Nghị định số 260/2026/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026.

Diệp Thảo/VOV.VN
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