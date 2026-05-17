Doanh nghiệp Quảng Ninh bứt tốc trên nền tảng công nghệ số

Tính đến cuối tháng 4/2026, toàn tỉnh Quảng Ninh có 13.890 doanh nghiệp đang hoạt động, tương đương mật độ gần 9,8 doanh nghiệp/1.000 dân. Nhìn riêng vào khu vực sản xuất, bức tranh “số hoá” đang khả quan: 100% doanh nghiệp trong các khu công nghiệp đã ứng dụng nền tảng số vào điều hành và sản xuất, từ phần mềm quản trị SAP, ERP đến điện toán đám mây; 100% nộp thuế qua mạng. Hạ tầng số phủ sóng 4G đạt 99,6% và 5G đạt 94% dân số - tạo nền tảng để triển khai mọi ứng dụng kinh tế số.

Thương mại điện tử cũng chuyển động mạnh, toàn tỉnh Quảng Ninh hiện có 172 website bán hàng và hơn 33.500 gian hàng trên các sàn thương mại điện tử được xác nhận quản lý. Đến hết năm 2025, Quảng Ninh có 35 doanh nghiệp khoa học và công nghệ đang hoạt động, được coi là nhóm “đầu tàu” trong hành trình chuyển đổi, nắm bắt khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Ở khối doanh nghiệp nhỏ và vừa, tới siêu nhỏ, việc ứng dụng nhiều nền tảng công nghệ số đã trở nên quen thuộc.

Anh Ninh Xuân Tiến, quản lý một khách sạn lớn tại phường Bãi Cháy cho biết: "Những phần mềm khai báo lưu trú đã giúp giải phóng sức lực rất nhiều, các bạn nhân viên giờ có thể làm trong một vài thao tác, giúp phục vụ khách nhanh chóng hơn, đồng thời cũng giúp thông tin minh bạch, chính xác hơn khi cần tra soát lại".

Báo cáo Kinh tế Tư nhân Việt Nam do VCCI vừa công bố ngày 15/5 cũng cho thấy những kết quả tích cực trong hỗ trợ doanh nghiệp “số hoá” của Quảng Ninh. Lần đầu tiên ra mắt Chỉ số Hiệu quả Kinh tế Tư nhân (BPI), Quảng Ninh đứng thứ 3 toàn quốc với 5,33 điểm, chỉ sau TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội.

Ở chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số thành phần Chính quyền kiến tạo, Quảng Ninh đứng thứ 4 toàn quốc với 6,41 điểm. Các Tổ “chuyển đổi không rào cản” được duy trì theo mô hình “cầm tay chỉ việc”, hướng dẫn doanh nghiệp ứng dụng hoá đơn điện tử, tiếp cận nền tảng số. Cơ quan chức năng đã hỗ trợ thẩm định công nghệ cho 110 lượt hồ sơ và hỗ trợ 12 tổ chức, cá nhân đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ trong thời gian qua. Cổng dữ liệu mở và các nền tảng số dùng chung của tỉnh cũng được đánh giá cao về khả năng tiếp cận. Quảng Ninh đạt 6,31 điểm ở chỉ số tiếp cận nguồn lực, giúp doanh nghiệp chủ động tra cứu quy hoạch, pháp lý và thông tin thị trường trực tuyến.

Tuy vậy, không phải không có những điểm chưa đạt kỳ vọng, đến hết năm 2025, tỉnh mới có 35 doanh nghiệp khoa học và công nghệ, con số còn khiêm tốn so với quy mô gần 14.000 doanh nghiệp. Quan trọng hơn, lãnh đạo địa phương thẳng thắn nhìn nhận: Việc hình thành các doanh nghiệp tư nhân lớn đủ sức dẫn dắt chuỗi giá trị trong các ngành mũi nhọn, trong đó có các ngành khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo vẫn “chưa rõ nét”. Khoảng cách giữa nhóm doanh nghiệp đầu tàu vốn đã số hoá mạnh mẽ với phần đông doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn là bài toán chưa có lời giải thực sự.

Để thu hẹp khoảng cách đó, Quảng Ninh đặt mục tiêu có trên 3.000 doanh nghiệp thành lập mới trong năm 2026 và phối hợp triển khai chương trình đào tạo 10.000 CEO tập trung vào kỹ năng quản trị hiện đại và chuyển đổi số, nâng chất người lãnh đạo trước khi nói đến nâng chất doanh nghiệp.

Khu công nghệ số tập trung tại Tuần Châu do Tập đoàn FPT đầu tư, Trung tâm điều hành an ninh mạng (SOC) và Trung tâm nghiên cứu dữ liệu lớn và AI tại Đại học Hạ Long đang được khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư trong Quý II/2026. Tỉnh cũng đang tham vấn các chuyên gia để hoàn thiện Đề án Khu kinh tế số và tri thức tự do Quảng Ninh trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét.

Ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT - đối tác chiến lược của tỉnh Quảng Ninh nhận định: "Khi Việt Nam nói chung và Quảng Ninh nói riêng đứng trước cơ hội phát triển mạnh mẽ hơn, với những mục tiêu như tăng trưởng 2 con số, có nhiều sản phẩm khoa học công nghệ, thì nguồn nhân lực là quan trọng nhất. Khi FPT đặt bài toán đầu tư hệ thống giáo dục chất lượng cao từ cấp phổ thông ở Quảng Ninh thì chúng tôi đặt mục tiêu xa hơn, dài hơn. Từ đó lực lượng khoa học công nghệ sẽ đóng góp vào sự tăng trưởng của Quảng Ninh đúng như các Nghị quyết của Trung ương mong muốn".