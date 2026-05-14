Quảng Ninh chủ động phòng ngừa mất an toàn thực phẩm mùa du lịch cao điểm

Thứ Năm, 16:19, 14/05/2026
VOV.VN - Bước vào mùa du lịch hè cao điểm, lượng khách đến Quảng Ninh tăng mạnh kéo theo nhu cầu sử dụng dịch vụ ăn uống tại các nhà hàng, khách sạn, khu nghỉ dưỡng và tàu du lịch gia tăng nhanh. Công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm được địa phương đặc biệt siết chặt nhằm phòng ngừa nguy cơ ngộ độc thực phẩm.

Hiện nay, tỉnh Quảng Ninh có gần 51.200 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm. Trong khi đó, nguồn cung thực phẩm phần lớn đến từ các chợ đầu mối và nhập từ các nhà cung cấp của các tỉnh, thành khác. Riêng trên vịnh Hạ Long hiện có khoảng 500 tàu du lịch hoạt động, trong đó nhiều tàu lưu trú được trang bị bếp ăn phục vụ du khách ngay trên tàu. Với đặc thù hoạt động trên biển, các tàu du lịch có bếp ăn đặc biệt chú trọng nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ đầu bếp và siết chặt quy trình chế biến nhằm bảo đảm an toàn cho du khách. 

Có nhiều phương tiện hoạt động trên vịnh Hạ Long được bố trí bếp ăn như một nhà hàng để phục vụ du khách

Ông Hoàng Văn Công, quản lý du thuyền Paradise Delight cho biết "Tất cả đội ngũ bếp, chúng tôi tuyển dụng từ những trường đào tạo chuyên sâu. Để đảm bảo an toàn trên du thuyền thì chúng tôi cũng có cơ quan có thẩm quyền về vệ sinh an toàn thực phẩm, tập huấn cho toàn bộ đội ngũ trên du thuyền; Đặc biệt ở đầu vào của sản phẩm, chúng tôi lựa chọn những nhà cung cấp uy tín từ nguồn thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, kiểm thực 3 bước. Sau khi nấu xong thì tôi cũng hộp lưu mẫu và tủ lưu mẫu 24 giờ và đảm bảo khi cần chúng tôi cũng có thể gửi ngay mẫu test sang CDC để kiểm tra chất lượng thức ăn."

Thực hiện Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2026, tỉnh Quảng Ninh đã thành lập các đoàn liên ngành tăng cường thanh tra, hậu kiểm đối với toàn bộ chuỗi sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm trên địa bàn. Chỉ trong 4 tháng đầu năm, lực lượng chức năng của Quảng Ninh đã kiểm nghiệm hơn 2.200 mẫu test nhanh trên toàn tỉnh. Đặc biệt, Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố 6 vụ vi phạm liên quan đến an toàn thực phẩm với các hành vi sử dụng chất cấm và sản xuất thực phẩm giả; đồng thời công khai các cơ sở vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Việc nỗ lực đảm bảo ATVSTP của Quảng Ninh sẽ góp phần khẳng định điểm đến du lịch an toàn thân thiện

Theo ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh, cùng với kiểm tra, xử lý vi phạm, việc nâng cao nhận thức của người dân, du khách và các cơ sở kinh doanh được xác định là giải pháp quan trọng trong mùa du lịch cao điểm.  “Chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân, du khách về kiến thức, kỹ năng lựa chọn, sử dụng thực phẩm an toàn, để phòng xảy ra ngộ độc thực phẩm; tập huấn về kiến thức, ý thức cho người quản lý, nhất là người chế biến tại các bếp ăn, nhà hàng, khách sạn; đồng thời phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm và công khai các cơ sở vi phạm để người dân, du khách biết” - Ông Tuấn cho biết thêm.

Trong bối cảnh lượng khách du lịch tiếp tục tăng mạnh trong mùa hè năm nay, việc tăng cường kiểm tra, siết chặt quản lý và nâng cao ý thức chấp hành của các cơ sở kinh doanh thực phẩm được xem là giải pháp quan trọng để Quảng Ninh bảo đảm an toàn cho du khách, đồng thời góp phần giữ hình ảnh điểm đến du lịch an toàn, văn minh. 

Quảng Ninh siết chặt an toàn đường thủy mùa du lịch

VOV.VN - Công tác bảo đảm an toàn giao thông đường thủy trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đang được các lực lượng chức năng siết chặt. Từ kiểm tra chất lượng phương tiện, điều kiện kỹ thuật đến trình độ chuyên môn của thuyền trưởng và thủy thủ đoàn...với mục tiêu cao nhất là bảo đảm an toàn cho mỗi hành trình của du khách.

Vũ Miền/VOV-Đông Bắc
Tag: Quảng Ninh du lịch hè An toàn vệ sinh thực phẩm tháng hành động an toàn vệ sinh thực phẩm Quảng Ninh điểm đến an toàn thân thiện
Phê duyệt quy hoạch chung Khu kinh tế ven biển Quảng Yên ở Quảng Ninh

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 828, ngày 11/5/2026 phê duyệt Quy hoạch chung Khu kinh tế ven biển Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2050 với quy mô khoảng 13.303 ha, chia thành hai phân vùng phía Bắc và phía Nam.

VOV.VN - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Ninh vừa triệt phá các đường dây, ổ nhóm liên quan đến hành vi tàng trữ, mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

