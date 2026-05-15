中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Quảng Ninh “đứng top” cả PCI và BPI: Cam kết giữ vững tinh thần đổi mới

Thứ Sáu, 22:32, 15/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Quảng Ninh là địa phương duy nhất trong cả nước vừa được xếp hạng vào nhóm chất lượng điều hành kinh tế cao nhất (PCI - nhóm Tốt) năm 2025, vừa nằm trong top 3 địa phương có hiệu quả kinh tế tư nhân tốt nhất (BPI).

Kết quả này của Quảng Ninh được ghi nhận trong Lễ công bố Báo cáo Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 và Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2025 (PCI 2025) do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức. Năm thứ 21 tiến hành khảo sát, VCCI đã công bố PCI 2025 phiên bản 2.0 được cấu trúc lại gồm 9 chỉ số thành phần.

Báo cáo cho thấy, năm 2025, Quảng Ninh tiếp tục hiện diện trong nhóm “Tốt” nhờ duy trì ưu thế ở các chiều phản ánh chất lượng thị trường và năng lực điều hành chủ động. Địa phương đứng thứ ba toàn quốc về Cạnh tranh bình đẳng, thứ tư về Chính quyền kiến tạo, đồng thời giữ mặt bằng cao ở Thiết chế pháp lý và Tiếp cận nguồn lực. Kết quả này cho thấy, Quảng Ninh vẫn giữ được bản sắc của một địa phương điều hành năng động, tương đối công bằng và có khả năng duy trì niềm tin thể chế cho doanh nghiệp.
 

quang ninh dung top ca pci va bpi cam ket giu vung tinh than doi moi hinh anh 1
Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh Quản Minh Cường và Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng nhận cúp PCI các địa phương dẫn đầu nhóm chất lượng điều hành ở mức "Tốt"

Quảng Ninh cùng với 4 địa phương thuộc nhóm điều hành “Tốt” trong PCI 2025 (bao gồm Bắc Ninh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Phú Thọ) đều có chung điểm nổi bật là khả năng duy trì mặt bằng cao đồng thời ở các khía cạnh giảm chi phí tuân thủ, củng cố độ tin cậy pháp lý, cải thiện mức độ công bằng của thị trường hoặc phát huy vai trò chủ động của chính quyền.

Đáng chú ý, trong lần đầu tiên ra mắt Chỉ số Hiệu quả Kinh tế tư nhân (BPI), Quảng Ninh đứng thứ 3 cả nước với 5,33 điểm; xếp sau TP Hồ Chí Minh (5,67 điểm), Hà Nội (5,41 điểm). Theo phân tích các chỉ số thành phần, Quảng Ninh có cấu trúc cân bằng và nổi bật đồng thời ở khả năng sinh lời của doanh nghiệp và liên kết chuỗi cung ứng trong nước. Tỷ lệ doanh nghiệp báo lãi đạt 72,1%, cao nhất trong nhóm năm địa phương dẫn đầu BPI. Đồng thời, tỷ lệ doanh nghiệp báo cáo có liên kết chuỗi với doanh nghiệp tư nhân trong nước về đầu vào và đầu ra sản phẩm đạt 68,2%, là mức cao nhất trong 34 tỉnh, thành phố. Điều này cho thấy Quảng Ninh không chỉ duy trì môi trường kinh doanh thuận lợi tại chỗ mà còn hỗ trợ khá tốt cho các kết nối thị trường giữa doanh nghiệp tư nhân.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng nhấn mạnh, đây là năm thứ 13 liên tiếp (2013 - 2025) tỉnh giữ vị trí trong nhóm 5 địa phương có chất lượng điều hành kinh tế xuất sắc nhất cả nước. PCI không đơn thuần là một bảng xếp hạng mà là thước đo năng lực quản trị, phản ánh mức độ hiện đại của nền hành chính và khả năng tạo dựng môi trường đầu tư minh bạch, an toàn, có sức cạnh tranh quốc tế. 

Việc giữ vững vị trí nhóm dẫn đầu PCI 2025 mang ý nghĩa đặc biệt với Quảng Ninh, khi tỉnh đang bước vào giai đoạn phát triển với tư duy và mô hình tăng trưởng mới: trở thành cực tăng trưởng năng động của phía Bắc, tích hợp vai trò biển - đảo - biên giới - đô thị - di sản; là cửa ngõ kết nối quốc gia với Đông Bắc Á và ASEAN. Kinh tế tư nhân được xác định là một trong những động lực quan trọng nhất trong mô hình tăng trưởng mới này. Quảng Ninh cam kết tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và duy trì niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp.

"Điều quan trọng nhất là phải duy trì được niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp; xây dựng được môi trường đầu tư kinh doanh ổn định, minh bạch, an toàn và có khả năng cạnh tranh dài hạn trong bối cảnh quốc tế nhiều biến động. Tỉnh Quảng Ninh cam kết sẽ tiếp tục giữ vững tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; xây dựng chính quyền kiến tạo, môi trường phát triển hiện đại, minh bạch và tạo niềm tin cao cho doanh nghiệp trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước", Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh khẳng định.

kinh-te-quang-ninh_1_0.jpg

Quảng Ninh đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 12,58% trong quý II/2026

VOV.VN - Bốn tháng đầu năm 2026, tỉnh Quảng Ninh đang có bước đà vững chắc từ sự tăng trưởng mạnh mẽ của khu vực dịch vụ và công nghiệp chế biến, chế tạo. Địa phương phấn đấu vượt “điểm nghẽn”, dồn lực cho “cuộc nước rút” quý II nhằm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 13% trong cả năm.

 

Trường Giang/VOV-Đông Bắc
Tag: Quảng Ninh kinh tế chỉ số năng lực cạnh tranh thu hút đầu tư
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Từ concert đến định hình thương hiệu công nghiệp văn hoá Quảng Ninh
Từ concert đến định hình thương hiệu công nghiệp văn hoá Quảng Ninh

VOV.VN - Biển người rực sáng bên vịnh di sản Hạ Long, nơi âm nhạc hoà cùng tiếng hò reo trong những đêm nhạc hội hoành tráng. Chuỗi concert từ cuối năm 2025 đến nay đã dần định hình thương hiệu công nghiệp văn hoá mới của Quảng Ninh: Đưa âm nhạc làm “đòn bẩy” để biến di sản thành tài nguyên sáng tạo.

Từ concert đến định hình thương hiệu công nghiệp văn hoá Quảng Ninh

Từ concert đến định hình thương hiệu công nghiệp văn hoá Quảng Ninh

VOV.VN - Biển người rực sáng bên vịnh di sản Hạ Long, nơi âm nhạc hoà cùng tiếng hò reo trong những đêm nhạc hội hoành tráng. Chuỗi concert từ cuối năm 2025 đến nay đã dần định hình thương hiệu công nghiệp văn hoá mới của Quảng Ninh: Đưa âm nhạc làm “đòn bẩy” để biến di sản thành tài nguyên sáng tạo.

Công nhân Quảng Ninh kiến nghị cải thiện chính sách tiền lương, bảo hiểm
Công nhân Quảng Ninh kiến nghị cải thiện chính sách tiền lương, bảo hiểm

VOV.VN - Tại hội nghị tiếp xúc cử tri ngày 7/5, công nhân, người lao động Quảng Ninh nêu nhiều vấn đề bức thiết như lương tối thiểu chưa theo kịp giá cả và nhà ở xã hội khó tiếp cận. Bên cạnh đó, các bất cập trong chính sách bảo hiểm xã hội, đặc biệt với thợ lò, cũng được cử tri kiến nghị sớm điều chỉnh.

Công nhân Quảng Ninh kiến nghị cải thiện chính sách tiền lương, bảo hiểm

Công nhân Quảng Ninh kiến nghị cải thiện chính sách tiền lương, bảo hiểm

VOV.VN - Tại hội nghị tiếp xúc cử tri ngày 7/5, công nhân, người lao động Quảng Ninh nêu nhiều vấn đề bức thiết như lương tối thiểu chưa theo kịp giá cả và nhà ở xã hội khó tiếp cận. Bên cạnh đó, các bất cập trong chính sách bảo hiểm xã hội, đặc biệt với thợ lò, cũng được cử tri kiến nghị sớm điều chỉnh.

Cán bộ cơ sở "gánh" thêm việc: Cử tri Quảng Ninh kiến nghị tăng hỗ trợ
Cán bộ cơ sở "gánh" thêm việc: Cử tri Quảng Ninh kiến nghị tăng hỗ trợ

VOV.VN - Cùng với việc tiếp tục hoàn thiện bộ máy, cử tri tỉnh Quảng Ninh kiến nghị Quốc hội và các cơ quan chức năng có thêm các chính sách bồi dưỡng, nâng cao năng lực, cải thiện chế độ phụ cấp và thu hút nhân tài cho đội ngũ cán bộ cấp xã, phường.

Cán bộ cơ sở "gánh" thêm việc: Cử tri Quảng Ninh kiến nghị tăng hỗ trợ

Cán bộ cơ sở "gánh" thêm việc: Cử tri Quảng Ninh kiến nghị tăng hỗ trợ

VOV.VN - Cùng với việc tiếp tục hoàn thiện bộ máy, cử tri tỉnh Quảng Ninh kiến nghị Quốc hội và các cơ quan chức năng có thêm các chính sách bồi dưỡng, nâng cao năng lực, cải thiện chế độ phụ cấp và thu hút nhân tài cho đội ngũ cán bộ cấp xã, phường.

Quảng Ninh đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 12,58% trong quý II/2026
Quảng Ninh đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 12,58% trong quý II/2026

VOV.VN - Bốn tháng đầu năm 2026, tỉnh Quảng Ninh đang có bước đà vững chắc từ sự tăng trưởng mạnh mẽ của khu vực dịch vụ và công nghiệp chế biến, chế tạo. Địa phương phấn đấu vượt “điểm nghẽn”, dồn lực cho “cuộc nước rút” quý II nhằm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 13% trong cả năm.

Quảng Ninh đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 12,58% trong quý II/2026

Quảng Ninh đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 12,58% trong quý II/2026

VOV.VN - Bốn tháng đầu năm 2026, tỉnh Quảng Ninh đang có bước đà vững chắc từ sự tăng trưởng mạnh mẽ của khu vực dịch vụ và công nghiệp chế biến, chế tạo. Địa phương phấn đấu vượt “điểm nghẽn”, dồn lực cho “cuộc nước rút” quý II nhằm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 13% trong cả năm.

Ngành nuôi trồng thủy sản Quảng Ninh khôi phục phát triển mạnh mẽ
Ngành nuôi trồng thủy sản Quảng Ninh khôi phục phát triển mạnh mẽ

VOV.VN - Trải dài từ Quảng Yên đến Móng Cái với hơn 2.077 hòn đảo lớn nhỏ có các áng, vụng kín gió, ít chịu ảnh hưởng của bão, đây là ngư trường trọng điểm cho ngành nuôi trồng thủy hải sản tại Quảng Ninh phát triển theo hướng bền vững, hiện đại, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương.

Ngành nuôi trồng thủy sản Quảng Ninh khôi phục phát triển mạnh mẽ

Ngành nuôi trồng thủy sản Quảng Ninh khôi phục phát triển mạnh mẽ

VOV.VN - Trải dài từ Quảng Yên đến Móng Cái với hơn 2.077 hòn đảo lớn nhỏ có các áng, vụng kín gió, ít chịu ảnh hưởng của bão, đây là ngư trường trọng điểm cho ngành nuôi trồng thủy hải sản tại Quảng Ninh phát triển theo hướng bền vững, hiện đại, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp