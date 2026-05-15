Quảng Ninh “đứng top” cả PCI và BPI: Cam kết giữ vững tinh thần đổi mới

Kết quả này của Quảng Ninh được ghi nhận trong Lễ công bố Báo cáo Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 và Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2025 (PCI 2025) do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức. Năm thứ 21 tiến hành khảo sát, VCCI đã công bố PCI 2025 phiên bản 2.0 được cấu trúc lại gồm 9 chỉ số thành phần.

Báo cáo cho thấy, năm 2025, Quảng Ninh tiếp tục hiện diện trong nhóm “Tốt” nhờ duy trì ưu thế ở các chiều phản ánh chất lượng thị trường và năng lực điều hành chủ động. Địa phương đứng thứ ba toàn quốc về Cạnh tranh bình đẳng, thứ tư về Chính quyền kiến tạo, đồng thời giữ mặt bằng cao ở Thiết chế pháp lý và Tiếp cận nguồn lực. Kết quả này cho thấy, Quảng Ninh vẫn giữ được bản sắc của một địa phương điều hành năng động, tương đối công bằng và có khả năng duy trì niềm tin thể chế cho doanh nghiệp.



Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh Quản Minh Cường và Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng nhận cúp PCI các địa phương dẫn đầu nhóm chất lượng điều hành ở mức "Tốt"

Quảng Ninh cùng với 4 địa phương thuộc nhóm điều hành “Tốt” trong PCI 2025 (bao gồm Bắc Ninh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Phú Thọ) đều có chung điểm nổi bật là khả năng duy trì mặt bằng cao đồng thời ở các khía cạnh giảm chi phí tuân thủ, củng cố độ tin cậy pháp lý, cải thiện mức độ công bằng của thị trường hoặc phát huy vai trò chủ động của chính quyền.

Đáng chú ý, trong lần đầu tiên ra mắt Chỉ số Hiệu quả Kinh tế tư nhân (BPI), Quảng Ninh đứng thứ 3 cả nước với 5,33 điểm; xếp sau TP Hồ Chí Minh (5,67 điểm), Hà Nội (5,41 điểm). Theo phân tích các chỉ số thành phần, Quảng Ninh có cấu trúc cân bằng và nổi bật đồng thời ở khả năng sinh lời của doanh nghiệp và liên kết chuỗi cung ứng trong nước. Tỷ lệ doanh nghiệp báo lãi đạt 72,1%, cao nhất trong nhóm năm địa phương dẫn đầu BPI. Đồng thời, tỷ lệ doanh nghiệp báo cáo có liên kết chuỗi với doanh nghiệp tư nhân trong nước về đầu vào và đầu ra sản phẩm đạt 68,2%, là mức cao nhất trong 34 tỉnh, thành phố. Điều này cho thấy Quảng Ninh không chỉ duy trì môi trường kinh doanh thuận lợi tại chỗ mà còn hỗ trợ khá tốt cho các kết nối thị trường giữa doanh nghiệp tư nhân.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng nhấn mạnh, đây là năm thứ 13 liên tiếp (2013 - 2025) tỉnh giữ vị trí trong nhóm 5 địa phương có chất lượng điều hành kinh tế xuất sắc nhất cả nước. PCI không đơn thuần là một bảng xếp hạng mà là thước đo năng lực quản trị, phản ánh mức độ hiện đại của nền hành chính và khả năng tạo dựng môi trường đầu tư minh bạch, an toàn, có sức cạnh tranh quốc tế.

Việc giữ vững vị trí nhóm dẫn đầu PCI 2025 mang ý nghĩa đặc biệt với Quảng Ninh, khi tỉnh đang bước vào giai đoạn phát triển với tư duy và mô hình tăng trưởng mới: trở thành cực tăng trưởng năng động của phía Bắc, tích hợp vai trò biển - đảo - biên giới - đô thị - di sản; là cửa ngõ kết nối quốc gia với Đông Bắc Á và ASEAN. Kinh tế tư nhân được xác định là một trong những động lực quan trọng nhất trong mô hình tăng trưởng mới này. Quảng Ninh cam kết tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và duy trì niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp.

"Điều quan trọng nhất là phải duy trì được niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp; xây dựng được môi trường đầu tư kinh doanh ổn định, minh bạch, an toàn và có khả năng cạnh tranh dài hạn trong bối cảnh quốc tế nhiều biến động. Tỉnh Quảng Ninh cam kết sẽ tiếp tục giữ vững tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; xây dựng chính quyền kiến tạo, môi trường phát triển hiện đại, minh bạch và tạo niềm tin cao cho doanh nghiệp trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước", Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh khẳng định.