Doanh nghiệp, tập đoàn lớn đề xuất cơ chế vượt trội để TP.HCM phát triển bền vững

Thứ Tư, 17:30, 27/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng 27/5, UBND TP.HCM tổ chức hội thảo lấy ý kiến doanh nghiệp, tập đoàn trong và ngoài nước về dự thảo Luật Đô thị đặc biệt. Nhiều ý kiến đề xuất cơ chế vượt trội nhằm tạo nền tảng thể chế đủ mạnh để TP tăng trưởng hai con số và phát triển bền vững.

Tăng trưởng hai con số là mục tiêu trước mắt

Phát biểu mở đầu, ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết TP từng duy trì tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn 1995 - 2010 nhưng chậm lại từ năm 2010 đến nay. Năm 2025, GRDP của TP tăng 8,03%; quý I/2026 tăng 8,57%, cho thấy tín hiệu phục hồi tích cực.

Theo ông Nguyễn Văn Được, Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TW về xây dựng và phát triển TP.HCM trong kỷ nguyên mới, mở ra cơ hội lớn để TP tạo đột phá, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số. Việc xây dựng Luật Đô thị đặc biệt sẽ tạo nền tảng pháp lý ổn định, môi trường đầu tư bền vững để doanh nghiệp an tâm đầu tư lâu dài.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được phát biểu mở đầu - Ảnh: L.T

"Chúng ta phải làm sao một mặt là kế thừa các cơ chế đặc thù hiện có như Nghị quyết 98, Nghị quyết 260, Nghị quyết 188; tiếp nữa là kế thừa Luật Thủ đô những vấn đề đã đáp ứng tốt, khẳng định được chân lý rồi thì kế thừa và chúng ta mạnh dạn đề xuất những cơ chế mới, thậm chí vượt qua một số giới hạn hiện nay để đảm bảo phát triển", Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nói.

Dự thảo Luật Đô thị đặc biệt TP.HCM được xây dựng với mục tiêu tạo cơ chế vượt trội, khung pháp lý đồng bộ và đột phá cho đô thị đầu tàu cả nước. Dự thảo gồm khoảng 45 - 46 Điều, chia thành 9 Chương, quy định gần 300 thẩm quyền cho chính quyền TP; trong đó HĐND TP hơn 140 thẩm quyền, UBND TP hơn 130 thẩm quyền và Chủ tịch UBND TP.HCM hơn 20 thẩm quyền.

"Đây là dịp rất hiếm, cơ hội ngàn vàng để xây dựng các chính sách để cho TP phát triển. Tổ biên tập rất mong nhận được nhiều các ý kiến góp ý bổ sung chính sách để chúng ta có cơ chế thật sự đặc thù vượt trội", Giám đốc Sở Tư pháp Nguyễn Thị Hồng Hạnh đánh giá.

Cơ chế vượt trội để phát triển bền vững

Góp ý tại hội thảo, các chuyên gia đánh giá việc xây dựng dự thảo trong bối cảnh Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TW là điều kiện thuận lợi để TP.HCM mạnh dạn đề xuất các cơ chế, chính sách vượt trội. Sau sáp nhập, vai trò dẫn dắt của TP.HCM càng lớn hơn. Vì vậy, Luật Đô thị đặc biệt không chỉ tạo động lực phát triển cho TP mà còn có thể trở thành “phòng thí nghiệm thể chế”, để khi thành công sẽ nhân rộng ra các địa phương khác.

Quang cảnh hội thảo 

Từ thực tiễn hoạt động của Becamex, ông Nguyễn Thế Duy, Phó Tổng Giám đốc Becamex cho rằng, Nghị quyết 09 nhấn mạnh vai trò của kinh tế nhà nước và yêu cầu nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước trong các lĩnh vực then chốt. Ông Duy nhấn mạnh, doanh nghiệp nhà nước không chỉ là chủ thể kinh doanh mà còn là công cụ phát triển trong các lĩnh vực nền tảng như logistics, khu công nghiệp, y tế, giáo dục và hạ tầng trọng điểm như đường sắt đô thị.

Tuy nhiên, theo ông Duy, nếu doanh nghiệp vẫn phải xin ý kiến đối với từng giao dịch, khoản đầu tư hay phương án tăng vốn thì khó đáp ứng yêu cầu về tốc độ phát triển của một siêu đô thị và năng lực cạnh tranh quốc tế. Do đó, ông kiến nghị dự thảo luật cần bổ sung nhóm quy định riêng về quản lý đầu tư và phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp chiến lược của TP.HCM.

"HĐND được quyết định danh mục doanh nghiệp nhà nước nắm giữ vốn, quyết định đầu tư vốn nhà nước và doanh nghiệp phù hợp với chiến lược của TP.HCM và không bị giới hạn cứng nhắc bởi ngành nghề, lĩnh vực hoặc là địa bàn. Đồng thời là doanh nghiệp cần được tự chủ sử dụng quỹ đầu tư phát triển, lợi nhuận sau thuế để lại, cổ tức bằng cổ phiếu, thặng dư vốn cổ phần để bổ sung vốn điều lệ, tái đầu tư và nâng cao năng lực tài chính", ông Nguyễn Thế Duy đề xuất.

Ông Nguyễn Thế Duy, Phó Tổng Giám đốc Becamex Ảnh: L.T

Trong khi đó, bà Nguyễn Thái Hoàng Anh, Phó Tổng Giám đốc Sungroup góp ý về việc mở rộng cơ chế phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) cho nhà đầu tư chiến lược. Cần có cơ chế để rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư như cho phép nhà đầu tư ứng kinh phí thực hiện sớm các thủ tục đo đạc, kiểm đếm, xác định nguồn gốc đất, tạm tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và giao đất để phục vụ các dự án chiến lược, trọng điểm của TP. Đối với dự án BT, bà đề xuất bổ sung cơ chế cho phép UBND TP và nhà đầu tư ký hợp đồng BT theo từng phần, từng giai đoạn với dự án từ 10.000 tỷ đồng trở lên nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai hạ tầng. 

Đặc biệt, bà Nguyễn Thái Hoàng Anh đề nghị cần có cơ chế xử lý kịp thời các vướng mắc pháp lý phát sinh khi có chồng chéo, hoặc nhiều cách hiểu khác nhau giữa các quy định pháp luật. Theo đó, HĐND TP có thể ban hành nghị quyết tháo gỡ khó khăn trong thời gian chờ luật hoặc nghị quyết của Quốc hội được sửa đổi, bổ sung.

Luật Đô thị đặc biệt được kỳ vọng sẽ giúp TP.HCM bứt phá mạnh mẽ - Ảnh minh họa

"Đây là cơ chế đột phá. Nếu thành phố được giao thẩm quyền xử lý nhanh các điểm nghẽn thực tế, pháp luật sẽ không chỉ là công cụ quản lý, còn trở thành lợi thế cạnh tranh. Cơ chế này sẽ phù hợp, trực tiếp với yêu cầu của Nghị quyết 09 về xây dựng Luật đô thị đặc biệt với thể chế đặc biệt vượt trội, khung pháp lý phù hợp và trở thành các động lực tăng trưởng mới của thành phố", bà Nguyễn Thái Hoàng Anh cho hay.

Theo các đại biểu, Luật Đô thị đặc biệt không nên chỉ dừng ở quản lý đô thị hay phân cấp hành chính mà phải trở thành “đạo luật mở khóa nguồn lực phát triển”, tạo hành lang pháp lý để TP khai thác hiệu quả các nguồn lực từ kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân, đất đai, hạ tầng, khoa học - công nghệ đến nhân lực chất lượng cao, năng lượng xanh và liên kết vùng. Đồng thời, luật cần quán triệt tinh thần chuyển đổi tư duy từ “quản lý hành chính” sang “kiến tạo phát triển”.

Hà Khánh - Việt Đức/VOV-TP.HCM
TP.HCM tăng tốc phát triển metro, hướng tới 187km đường sắt đô thị vào năm 2030
VOV.VN - Sau gần 20 năm mới hoàn thành Metro số 1, TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc phát triển đường sắt đô thị với hàng loạt tuyến metro đồng loạt khởi công, chuẩn bị đầu tư. Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030 hình thành mạng lưới 187km metro, tạo đột phá cho giao thông công cộng và liên kết vùng.

Xây dựng Luật Đô thị đặc biệt cho TP.HCM với tinh thần "đột phá của đột phá"
VOV.VN - Luật Đô thị đặc biệt nhằm tạo đột phá thể chế, mở rộng phân cấp, phân quyền và khơi thông nguồn lực phát triển cho siêu đô thị hơn 14 triệu dân trong giai đoạn mới.

Luật đô thị đặc biệt: "Chìa khóa" mở không gian phát triển TP.HCM
VOV.VN - Những "cơ chế đặc thù" từ các nghị quyết của Quốc hội vẫn chưa đủ và yêu cầu phải có một Luật Đô thị đặc biệt cho TP.HCM trở nên cấp thiết.

"Cởi trói" thể chế bằng Luật Đô thị đặc biệt để TP.HCM vững vai trò đầu tàu
VOV.VN - Đề xuất Trung ương xây dựng dự thảo Luật Đô thị đặc biệt - công cụ pháp lý nền tảng nhằm tiếp tục phân quyền, tăng quyền, tạo điều kiện để TP.HCM đạt tăng trưởng hai con số, phát triển nhanh và bền vững, đóng góp lớn hơn cho cả nước.

Chủ tịch Hiệp hội BĐS TP.HCM: Vướng mắc pháp lý có phần do thực thi pháp luật
VOV.VN - Ông Lê Hoàng Châu – Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM khẳng định, hiện nay vướng mắc lớn nhất của bất động sản là pháp lý. Ngoài nguyên nhân là vướng mắc từ luật và các văn bản dưới luật, thì còn vướng do việc thực thi pháp luật của các địa phương.

