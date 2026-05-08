中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Xây dựng Luật Đô thị đặc biệt cho TP.HCM với tinh thần “đột phá của đột phá”

Thứ Sáu, 16:47, 08/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Luật Đô thị đặc biệt nhằm tạo đột phá thể chế, mở rộng phân cấp, phân quyền và khơi thông nguồn lực phát triển cho siêu đô thị hơn 14 triệu dân trong giai đoạn mới.

Đột phá thể chế để TP.HCM quản trị siêu đô thị 14 triệu dân

Ngày 8/5, HĐND TP.HCM phối hợp Đại học Luật TP.HCM tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Luật đô thị đặc biệt – đột phá thể chế cho TP.HCM”.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Trường Nhật Phượng cho biết, hội thảo nhằm lắng nghe ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học để thảo luận, đề xuất các điều khoản trong dự thảo Luật Đô thị đặc biệt, qua đó hoàn thiện mô hình tổ chức chính quyền TP.HCM phù hợp với yêu cầu quản trị hiện đại, linh hoạt, hiệu quả.

xay dung luat Do thi dac biet cho tp.hcm voi tinh than dot pha cua dot pha hinh anh 1
Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Trường Nhật Phượng phát biểu khai mạc

Các nội dung trọng tâm gồm phân cấp, phân quyền; tăng tính tự chủ về tài chính, ngân sách và biên chế gắn với trách nhiệm minh bạch, giải trình; huy động và khai thác hiệu quả các nguồn lực; thu hút chuyên gia, nhà khoa học; cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường cho biết, quý I/2026, TP đạt tốc độ tăng trưởng 8,27%. Dù chưa đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số nhưng đây là kết quả tích cực để Thành phố tiếp tục triển khai các giải pháp phát triển trong thời gian tới.

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt cùng các tác động quốc tế phức tạp, TP.HCM đang đứng trước nhiều yêu cầu và bài toán lớn cần giải quyết để mở đường cho giai đoạn phát triển mới.

Trên cơ sở đó, việc ban hành Luật Đô thị đặc biệt sẽ tạo lập khung pháp lý thống nhất, đồng bộ và vượt trội để TP.HCM tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai.

xay dung luat Do thi dac biet cho tp.hcm voi tinh than dot pha cua dot pha hinh anh 2
Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường phát biểu

TP.HCM sẽ xác định mô hình quản trị phù hợp với vai trò siêu đô thị hơn 14 triệu dân, diện tích hơn 6.700 km2 cùng nhiều tiềm năng, lợi thế để giữ vai trò đầu tàu phát triển kinh tế - xã hội của cả nước.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường, Luật Đô thị đặc biệt sẽ giúp Thành phố xác định rõ các vấn đề về phân cấp, phân quyền cho chính quyền cơ sở; đồng thời tạo điều kiện khơi thông, huy động và phát huy hiệu quả các nguồn lực, nhất là sau sáp nhập, qua đó thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững.

"Luật Đô thị đặc biệt sẽ là đột phá của đột phá về thể chế và có ý nghĩa quyết định với năng lực cạnh tranh, vai trò, vị thế của thành phố trong khu vực và quốc tế. Luật Đô thị đặc biệt không chỉ là hành lang mới mà còn phải là công cụ thể chế đủ mạnh để tạo dư địa phát triển mới cho giai đoạn sắp tới", Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh.

Luật mới khơi thông nguồn lực và mở rộng phân quyền

Các chuyên gia, nhà khoa học đánh giá, Luật Đô thị đặc biệt là yêu cầu cấp thiết nhằm tạo hành lang pháp lý vượt trội cho TP.HCM trong giai đoạn phát triển mới.

Sau khi sáp nhập Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.HCM trở thành siêu đô thị khoảng 14 triệu dân. Tuy nhiên, nhiều cơ chế hiện hành chưa theo kịp yêu cầu phát triển, làm phát sinh các “điểm nghẽn” về đầu tư, tài chính và quản trị đô thị.

xay dung luat Do thi dac biet cho tp.hcm voi tinh than dot pha cua dot pha hinh anh 3
Các chuyên gia, nhà khoa học, đại diện các sở, ngành tham dự hội thảo

Th.S Lê Minh Đức, Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP.HCM cho rằng, việc ban hành Luật Đô thị đặc biệt cho TP.HCM là yêu cầu cấp bách và có đầy đủ cơ sở từ lý luận đến thực tiễn.

Theo ông Lê Minh Đức, phân quyền triệt để không phải là phân bổ “đặc quyền” cho một địa phương mà là trao công cụ để Thành phố Hồ Chí Minh khơi thông các điểm nghẽn thể chế, phát huy vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.

Luật Đô thị đặc biệt cần luật hóa mô hình “quản trị siêu đô thị hiện đại”, trao quyền tự chủ mạnh hơn về tổ chức bộ máy, biên chế, cơ chế thu hút nhân tài và thẩm quyền ban hành các cơ chế phù hợp thực tiễn. Đồng thời, luật phải gắn với cơ chế trách nhiệm giải trình, kiểm soát quyền lực và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm.

Trao đổi tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú cho biết, trong tháng 7/2026 phải trình Luật Đô thị đặc biệt nên thời gian chuẩn bị còn rất ngắn. Thứ trưởng đề nghị TP.HCM tập trung đi sâu vào các nội dung cụ thể của luật gắn với đặc thù Thành phố.

Thứ trưởng đề nghị TP.HCM tập trung vào 3 trọng tâm lớn gồm phân cấp, trao quyền cho Thành phố; thúc đẩy liên kết vùng; tìm ra các vấn đề đặc thù để phát huy thế mạnh như lợi thế biển đảo.

"Như đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã đề cập “cả nước vì TP.HCM, TP.HCM vì cả nước” nên việc xây dựng Luật Đô thị đặc biệt không chỉ là việc riêng của TP.HCM mà là việc chung của cả nước và các bộ, ngành. Bộ Tư pháp và các bộ, ngành liên quan sẵn sàng đồng hành cùng TP.HCM để thực hiện sứ mệnh vừa gấp, vừa khó, vừa áp lực", ông Nguyễn Thanh Tú nói.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú nhấn mạnh, quá trình xây dựng luật cần bám sát 6 định hướng mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã kết luận tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM ngày 27/4.

Bên cạnh đó, xây dựng luật cần đặc biệt chú ý các giới hạn về Hiến pháp, quy định của Đảng, quốc phòng - an ninh, tôn giáo và đối ngoại. Đồng thời, không nên đưa vào luật các nội dung đã có quy định hiện hành như đối tác công tư PPP.

xay dung luat Do thi dac biet cho tp.hcm voi tinh than dot pha cua dot pha hinh anh 4
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú phát biểu

Luật Đô thị đặc biệt cần tập trung vào 6 nhóm lĩnh vực gồm: đột phá thể chế, phân quyền; cụ thể hóa sâu hơn các nghị quyết chiến lược của Trung ương; quy hoạch; phát triển hạ tầng thiết yếu; huy động nguồn lực tư nhân; liên kết vùng và xử lý các điểm nghẽn của TP.HCM như giao thông, ngập úng, ô nhiễm môi trường.

Hà Khánh/VOV-TP.HCM
Tag: Luật Đô thị đặc biệt TP.HCM đột phá thể chế phân cấp phân quyền Ông Nguyễn Mạnh Cường HĐND TP.HCM
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

“Cởi trói” thể chế bằng Luật Đô thị đặc biệt để TP.HCM vững vai trò đầu tàu
“Cởi trói” thể chế bằng Luật Đô thị đặc biệt để TP.HCM vững vai trò đầu tàu

VOV.VN - Đề xuất Trung ương xây dựng dự thảo Luật Đô thị đặc biệt - công cụ pháp lý nền tảng nhằm tiếp tục phân quyền, tăng quyền, tạo điều kiện để TP.HCM đạt tăng trưởng hai con số, phát triển nhanh và bền vững, đóng góp lớn hơn cho cả nước.

“Cởi trói” thể chế bằng Luật Đô thị đặc biệt để TP.HCM vững vai trò đầu tàu

“Cởi trói” thể chế bằng Luật Đô thị đặc biệt để TP.HCM vững vai trò đầu tàu

VOV.VN - Đề xuất Trung ương xây dựng dự thảo Luật Đô thị đặc biệt - công cụ pháp lý nền tảng nhằm tiếp tục phân quyền, tăng quyền, tạo điều kiện để TP.HCM đạt tăng trưởng hai con số, phát triển nhanh và bền vững, đóng góp lớn hơn cho cả nước.

Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng ban Ban Chỉ đạo xây dựng Luật đô thị đặc biệt
Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng ban Ban Chỉ đạo xây dựng Luật đô thị đặc biệt

VOV.VN - Thành ủy TP.HCM vừa có quyết định thành lập Ban Chỉ đạo triển khai xây dựng Đề án đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 31-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP.HCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và nghiên cứu, đề xuất xây dựng Luật đô thị đặc biệt.

Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng ban Ban Chỉ đạo xây dựng Luật đô thị đặc biệt

Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng ban Ban Chỉ đạo xây dựng Luật đô thị đặc biệt

VOV.VN - Thành ủy TP.HCM vừa có quyết định thành lập Ban Chỉ đạo triển khai xây dựng Đề án đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 31-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP.HCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và nghiên cứu, đề xuất xây dựng Luật đô thị đặc biệt.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Không để vốn, đất đai, dự án, cơ hội bị ách tắc
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Không để vốn, đất đai, dự án, cơ hội bị ách tắc

VOV.VN - Làm việc với Thành phố Hồ Chí Minh (TP. HCM), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: Cần tập trung nguồn lực phát triển các hạ tầng chiến lược, hạ tầng số và hạ tầng đổi mới sáng tạo, coi đây là nền tảng cho giai đoạn phát triển mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Không để vốn, đất đai, dự án, cơ hội bị ách tắc

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Không để vốn, đất đai, dự án, cơ hội bị ách tắc

VOV.VN - Làm việc với Thành phố Hồ Chí Minh (TP. HCM), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: Cần tập trung nguồn lực phát triển các hạ tầng chiến lược, hạ tầng số và hạ tầng đổi mới sáng tạo, coi đây là nền tảng cho giai đoạn phát triển mới.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội