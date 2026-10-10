Doanh nghiệp Trung Quốc làm chuỗi trang trại chăn nuôi lợn 2 triệu con tại Gia Lai

Tập đoàn Muyuan cho biết, chuỗi chăn nuôi đầu tư tại Gia Lai sẽ khép kín từ sản xuất thức ăn chăn nuôi, chăn nuôi đến chế biến thịt, gắn với các cơ sở phụ trợ và sản xuất phân bón.

Trong đó, trang trại chăn nuôi sẽ được đặt tại xã Pờ Tó, dự kiến khởi công ngày 11/10/2026, phấn đấu hoàn thành sau 12 tháng. Nhà máy thức ăn chăn nuôi cũng đặt mục tiêu hoàn thành trong 12 tháng kể từ ngày khởi công.

Đại diện tập đoàn Muyuan.

Để các công trình khác thuộc dự án được triển khai kịp thời, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn yêu cầu các sở, ngành và xã Pờ Tó khẩn trương giải quyết các vấn đề về cấp điện, cấp nước, mặt bằng và cấp phép xây dựng theo thẩm quyền; hướng dẫn thủ tục theo tinh thần “luồng xanh”, kịp thời tham mưu tháo gỡ vướng mắc đúng quy định.

Ông Phạm Anh Tuấn đề nghị doanh nghiệp sớm công bố kế hoạch đầu tư tổng thể, xác định rõ lộ trình từng giai đoạn, nhu cầu vốn, đất đai và hạ tầng thiết yếu. Trước quy mô chăn nuôi lớn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đặc biệt lưu ý trách nhiệm bảo vệ môi trường của doanh nghiệp.

Lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai cam kết tạo điều kiện cho nhà đầu tư triển khai dự án.

"Vì tôi rất tin uy tín của tập đoàn trong vấn đề về bảo vệ môi trường. Và quan điểm của Việt Nam thì đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước của chúng tôi có một quan điểm nhất quán là không đánh đổi môi trường để phát triển kinh tế. Cái thứ hai là quy mô dự án rất lớn. Nên nếu xử lý mùi không đúng như đã trình bày thì khu vực này sẽ bị ảnh hưởng rất lớn, không đúng cam kết thì người dân sẽ ý kiến. Chúng tôi rất ủng hộ để doanh nghiệp triển khai những vấn đề hậu cần và tạo điều kiện tốt nhất để doanh nghiêp triển khai dự án ở Gia Lai", ông Phạm Anh Tuấn nói.

Toàn cảnh buổi làm việc.