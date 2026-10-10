English
/ KINH TẾ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Doanh nghiệp Trung Quốc làm chuỗi trang trại chăn nuôi lợn 2 triệu con tại Gia Lai

Thứ Bảy, 19:32, 10/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều 10/10, tại phường Pleiku, UBND tỉnh Gia Lai và Tập đoàn Muyuan (Trung Quốc) có buổi làm việc về đầu tư các dự án chăn nuôi công nghệ cao. Trong vòng 5 năm tới, doanh nghiệp dự kiến phát triển chuỗi trang trại quy mô 2 triệu con lợn, gắn với sản xuất thức ăn chăn nuôi và chế biến thịt tại địa phương.

Tập đoàn Muyuan cho biết, chuỗi chăn nuôi đầu tư tại Gia Lai sẽ khép kín từ sản xuất thức ăn chăn nuôi, chăn nuôi đến chế biến thịt, gắn với các cơ sở phụ trợ và sản xuất phân bón.

Trong đó, trang trại chăn nuôi sẽ được đặt tại xã Pờ Tó, dự kiến khởi công ngày 11/10/2026, phấn đấu hoàn thành sau 12 tháng. Nhà máy thức ăn chăn nuôi cũng đặt mục tiêu hoàn thành trong 12 tháng kể từ ngày khởi công.

doanh nghiep trung quoc lam chuoi trang trai chan nuoi lon 2 trieu con tai gia lai hinh anh 1
Đại diện tập đoàn Muyuan.

Để các công trình khác thuộc dự án được triển khai kịp thời, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn yêu cầu các sở, ngành và xã Pờ Tó khẩn trương giải quyết các vấn đề về cấp điện, cấp nước, mặt bằng và cấp phép xây dựng theo thẩm quyền; hướng dẫn thủ tục theo tinh thần “luồng xanh”, kịp thời tham mưu tháo gỡ vướng mắc đúng quy định.

Ông Phạm Anh Tuấn đề nghị doanh nghiệp sớm công bố kế hoạch đầu tư tổng thể, xác định rõ lộ trình từng giai đoạn, nhu cầu vốn, đất đai và hạ tầng thiết yếu. Trước quy mô chăn nuôi lớn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đặc biệt lưu ý trách nhiệm bảo vệ môi trường của doanh nghiệp.

doanh nghiep trung quoc lam chuoi trang trai chan nuoi lon 2 trieu con tai gia lai hinh anh 2
Lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai cam kết tạo điều kiện cho nhà đầu tư triển khai dự án.

"Vì tôi rất tin uy tín của tập đoàn trong vấn đề về bảo vệ môi trường. Và quan điểm của Việt Nam thì đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước của chúng tôi có một quan điểm nhất quán là không đánh đổi môi trường để phát triển kinh tế. Cái thứ hai là quy mô dự án rất lớn. Nên nếu xử lý mùi không đúng như đã trình bày thì khu vực này sẽ bị ảnh hưởng rất lớn, không đúng cam kết thì người dân sẽ ý kiến. Chúng tôi rất ủng hộ để doanh nghiệp triển khai những vấn đề hậu cần và tạo điều kiện tốt nhất để doanh nghiêp triển khai dự án ở Gia Lai", ông Phạm Anh Tuấn nói.

doanh nghiep trung quoc lam chuoi trang trai chan nuoi lon 2 trieu con tai gia lai hinh anh 3
Toàn cảnh buổi làm việc.

 

Nguyễn Thảo/VOV-Tây Nguyên
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Gia Lai thu hút hơn 33 tỷ USD vốn đầu tư tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư 2026
Gia Lai thu hút hơn 33 tỷ USD vốn đầu tư tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư 2026

VOV.VN - Ngay tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2026 với chủ đề “Gia Lai - Chuyển đổi mô hình tăng trưởng trong kỷ nguyên số”, diễn ra ngày 28/3, tỉnh Gia Lai đã thu hút và ký kết bản ghi nhớ đầu tư đối với gần 300 dự án, tổng mức đầu tư trên 33 tỷ USD.

Gia Lai thu hút hơn 33 tỷ USD vốn đầu tư tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư 2026

Gia Lai thu hút hơn 33 tỷ USD vốn đầu tư tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư 2026

VOV.VN - Ngay tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2026 với chủ đề “Gia Lai - Chuyển đổi mô hình tăng trưởng trong kỷ nguyên số”, diễn ra ngày 28/3, tỉnh Gia Lai đã thu hút và ký kết bản ghi nhớ đầu tư đối với gần 300 dự án, tổng mức đầu tư trên 33 tỷ USD.

700 doanh nhân dự Hội nghị xúc tiến Đầu tư năm 2026 tại tỉnh Gia Lai
700 doanh nhân dự Hội nghị xúc tiến Đầu tư năm 2026 tại tỉnh Gia Lai

VOV.VN - Ngày 28/3, tại phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2026 với chủ đề “Gia Lai - Chuyển đổi mô hình tăng trưởng trong kỷ nguyên số”. 

700 doanh nhân dự Hội nghị xúc tiến Đầu tư năm 2026 tại tỉnh Gia Lai

700 doanh nhân dự Hội nghị xúc tiến Đầu tư năm 2026 tại tỉnh Gia Lai

VOV.VN - Ngày 28/3, tại phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2026 với chủ đề “Gia Lai - Chuyển đổi mô hình tăng trưởng trong kỷ nguyên số”. 

Chính quyền địa phương hai cấp tạo động lực mới cho thu hút đầu tư ở Gia Lai
Chính quyền địa phương hai cấp tạo động lực mới cho thu hút đầu tư ở Gia Lai

VOV.VN - Chỉ trong 5 tháng đầu năm 2026, tỉnh Gia Lai đã thu hút được 145 dự án với tổng vốn đăng ký gần 150.000 tỷ đồng, đạt 85% kế hoạch cả năm và tăng gần 7 lần so với cùng kỳ. Kết quả này cho thấy mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại Gia Lai đang vận hành thông suốt, cùng với việc phân cấp mạnh cho cơ sở.

Chính quyền địa phương hai cấp tạo động lực mới cho thu hút đầu tư ở Gia Lai

Chính quyền địa phương hai cấp tạo động lực mới cho thu hút đầu tư ở Gia Lai

VOV.VN - Chỉ trong 5 tháng đầu năm 2026, tỉnh Gia Lai đã thu hút được 145 dự án với tổng vốn đăng ký gần 150.000 tỷ đồng, đạt 85% kế hoạch cả năm và tăng gần 7 lần so với cùng kỳ. Kết quả này cho thấy mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại Gia Lai đang vận hành thông suốt, cùng với việc phân cấp mạnh cho cơ sở.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp