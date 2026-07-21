Doanh nghiệp Trung Quốc tìm kiếm cơ hội hợp tác với Việt Nam



Theo bà Đàm Minh Minh, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Ngoại vụ Chính quyền Nhân dân thành phố Đức Châu (tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc), trong những năm gần đây, Đức Châu coi trọng hợp tác với các nước ASEAN, trong đó Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng. Tháng 5/2025, thành phố Đức Châu đã chính thức thiết lập quan hệ thành phố hữu nghị hợp tác với thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước (nay là tỉnh Đồng Nai). Hai bên duy trì trao đổi mật thiết, đồng thời thường xuyên tổ chức các đoàn doanh nghiệp sang khảo sát thực địa tại Việt Nam.

“Tôi đã hai lần đến thăm Bình Phước, đồng thời tổ chức các đoàn doanh nghiệp sang khảo sát, đặc biệt đi sâu tìm hiểu tại các khu công nghiệp, tập trung các lĩnh vực như nông nghiệp hiện đại, đồ nội thất, chế biến gỗ và gia vị. Nhìn chung, chúng tôi nhận thấy môi trường kinh doanh của Việt Nam rất tốt, hiệu quả làm việc cao, an ninh xã hội ổn định, và đặc biệt là tiềm năng thị trường rất lớn. Đây là một lựa chọn rất đáng cân nhắc đối với các doanh nghiệp của thành phố Đức Châu”, bà Đàm Minh Minh cho biết.

Bà Đàm Minh Minh, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Ngoại vụ Chính quyền Nhân dân thành phố Đức Châu, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

Ngoài nông nghiệp, doanh nghiệp địa phương còn quan tâm tới nhiều lĩnh vực khác tại Việt Nam như năng lượng mới, xe điện, thiết bị thể thao, thang máy cũng như các giải pháp tiết kiệm năng lượng... Đây đều là những ngành có khả năng bổ trợ tốt cho nhu cầu phát triển hạ tầng, công nghiệp và đô thị của Việt Nam trong giai đoạn tới.

Theo bà Đàm Minh Minh, hai bên cần tiếp tục tăng cường các hoạt động kết nối doanh nghiệp, tổ chức hội nghị xúc tiến thương mại, triển lãm sản phẩm và các diễn đàn hợp tác kinh tế nhằm tạo thêm cơ hội để doanh nghiệp hai nước tìm kiếm đối tác. Bên cạnh hợp tác kinh tế, hai bên cũng cần đẩy mạnh giao lưu nhân dân, đặc biệt là giao lưu thanh niên, nhằm tăng cường sự hiểu biết và củng cố nền tảng hợp tác lâu dài giữa hai nước.

Bà Hỗ Thục Quân, Tổng Giám đốc Công ty Thương mại Quốc tế thuộc Tập đoàn GRAD

Trong khi đó, các doanh nghiệp tại thành phố Đức Châu cũng nhận định, thị trường Việt Nam hiện rất cởi mở và đem lại tiềm năng hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Bà Hỗ Thục Quân, Tổng Giám đốc Công ty Thương mại Quốc tế thuộc Tập đoàn GRAD - một doanh nghiệp lớn của thành phố Đức Châu nhận định, Việt Nam đang có nhu cầu lớn về các giải pháp tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường và phát triển hạ tầng do tốc độ đô thị hóa, công nghiệp hóa nhanh. Vì vậy, các lĩnh vực như xây dựng xanh, xử lý môi trường công nghiệp, năng lượng tái tạo, vật liệu mới và quản lý vận hành thông minh mở ra nhiều triển vọng hợp tác giữa hai nước.

Một dây chuyền sản xuất của tập đoàn GRAD

“Việt Nam đang thúc đẩy mạnh mẽ đầu tư hạ tầng như đường sắt cao tốc Bắc - Nam, đường sắt đô thị, khu công nghiệp và các khu đô thị mới, đồng thời ban hành các chính sách hỗ trợ giảm phát thải carbon và phát triển năng lượng tái tạo, thúc đẩy mạnh các ngành quang điện, địa nhiệt, tiết kiệm năng lượng công nghiệp và xử lý nước thải. Điều này hoàn toàn phù hợp với định hướng phát triển của chúng tôi”, bà Hỗ Thục Quân chia sẻ.

Bà Thục Quân đề xuất hai bên tiếp tục hoàn thiện các nền tảng kết nối thương mại, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Trung Quốc tìm hiểu thị trường, tăng cường hợp tác công nghệ và đẩy mạnh triển khai các dự án liên doanh, liên kết tại Việt Nam. Theo bà, việc tăng cường hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc không chỉ góp phần mở rộng thị trường mà còn thúc đẩy liên kết chuỗi cung ứng trong khu vực, phù hợp với xu hướng phát triển xanh và bền vững của ASEAN.

Có thể thấy, với lợi thế về vị trí chiến lược, nguồn nhân lực trẻ và năng động, cùng vai trò ngày càng nổi bật trong chuỗi cung ứng khu vực, Việt Nam đang trở thành điểm đến ngày càng được ưa thích của nhiều địa phương và doanh nghiệp Trung Quốc. Triển vọng hợp tác trong các lĩnh vực công nghiệp xanh, năng lượng mới và công nghệ cao được kỳ vọng sẽ mở ra một giai đoạn phát triển mới, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ kinh tế Việt Nam - Trung Quốc.