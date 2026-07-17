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Tăng cường giao lưu, hợp tác giữa Việt Nam và Trùng Khánh, Trung Quốc

Thứ Sáu, 21:38, 17/07/2026
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VOV.VN - Chiều ngày 17/7/2026, đồng chí Lê Minh Trí đã có cuộc làm việc với đồng chí Viên Gia Quân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Trùng Khánh.

Tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại Trung Quốc, sau hơn hai ngày làm việc tại thủ đô Bắc Kinh, Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, làm Trưởng đoàn đã đến thăm thành phố Trùng Khánh, một trong bốn thành phố trực thuộc Trung ương của Trung Quốc.

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Đồng chí Lê Minh Trí và đồng chí Viên Gia Quân

Bày tỏ vui mừng đến thăm thành phố Trùng Khánh, một địa phương giàu truyền thống lịch sử và có vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển miền Tây của Trung Quốc, đồng chí Lê Minh Trí chúc mừng những thành tựu nổi bật của Trùng Khánh thời gian qua trên các phương diện, nhất là việc phát huy vai trò của công tác xây dựng Đảng trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng đô thị hiện đại; bày tỏ tin tưởng dưới sự quan tâm, chỉ đạo của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình là hạt nhân, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Trùng Khánh sẽ tiếp tục đạt nhiều thành công trong xây dựng và phát triển địa phương mình. Tại cuộc làm việc, đồng chí Lê Minh Trí gửi lời thăm hỏi chân thành và chia sẻ sâu sắc trước vụ việc sạt lở đất nghiêm trọng xảy ra sáng nay tại huyện Bành Thuỷ, Trùng Khánh.

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Đồng chí Lê Minh Trí phát biểu

Đồng chí Lê Minh Trí nhấn mạnh truyền thống hữu nghị giữa Việt Nam và Trùng Khánh; bày tỏ trân trọng Đảng bộ, Chính quyền thành phố Trùng Khánh đã quan tâm gìn giữ những di tích, hiện vật gắn với quãng thời gian hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, là tài sản chung quý báu của hai dân tộc. Đánh giá cao kết quả hợp tác tích cực giữa các địa phương của Việt Nam và Trùng Khánh, đồng chí Lê Minh Trí khẳng định Đảng, Nhà nước Việt Nam coi trọng và ủng hộ hợp tác toàn diện, thực chất giữa Trùng Khánh với Việt Nam.

Đồng chí Lê Minh Trí đề nghị hai bên tiếp tục quán triệt, triển khai tốt nhận thức chung cấp cao, thúc đẩy hơn nữa giao lưu, trao đổi đoàn các cấp, trao đổi kinh nghiệm về các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm, trong đó có công tác xây dựng Đảng, quy hoạch và quản lý đô thị, phát triển các ngành nghề trọng điểm; đẩy mạnh kết nối đường sắt, khai thác hiệu quả tuyến vận tải đường sắt liên vận từ Việt Nam kết nối với Trùng Khánh và đến các nước châu Âu, chuẩn bị điều kiện cần thiết để tận dụng tốt các tuyến đường sắt kết nối hai nước đang được xây dựng; khuyến khích các nhà đầu tư Trùng Khánh mở rộng quy mô đầu tư và đầu tư mới vào Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực khoa học công nghệ cao, kinh tế xanh, công nghiệp chế tạo, ô tô, vật liệu;

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Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam thăm cơ quan quy hoạch đô thị Trùng Khánh

Đồng thời, đề nghị Trùng Khánh tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường, đa dạng hóa nhập khẩu các mặt hàng đến từ Việt Nam; đẩy mạnh hợp tác đào tạo nhân lực chất lượng cao, nhất là trong các lĩnh vực tiên tiến mà Trùng Khánh có thế mạnh; triển khai tốt các chương trình hợp tác du lịch giữa Trùng Khánh với Việt Nam trong khuôn khổ “Năm hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026 - 2027”; tăng cường giao lưu hữu nghị giữa Trùng Khánh với các địa phương Việt Nam, góp phần tạo nền tảng xã hội tích cực cho quan hệ hai nước.

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Đồng chí Viên Gia Quân phát biểu

Đồng chí Lê Minh Trí cảm ơn và đề nghị Đảng bộ, Chính quyền thành phố Trùng Khánh tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Trùng Khánh.

Đồng chí Viên Gia Quân chào mừng đồng chí Lê Minh Trí và Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam đến thăm Trùng Khánh; chúc mừng những thành tựu phát triển quan trọng của Việt Nam thời gian qua. Đồng chí Viên Gia Quân giới thiệu kết quả công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội của Trùng Khánh, cũng như các tiềm năng, thế mạnh và chiến lược phát triển của Trùng Khánh trên vai trò là thành phố trực thuộc Trung ương duy nhất của khu vực Tây Nam, Trung Quốc.

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Đại biểu hai bên tham dự buổi làm việc

Nhấn mạnh truyền thống hữu nghị lâu đời giữa Trùng Khánh và Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh và thế hệ Lãnh đạo tiền bối của Trung Quốc đích thân vun đắp, đồng chí Viên Gia Quân đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Trùng Khánh với Việt Nam nói chung và các địa phương của Việt Nam nói riêng; khẳng định Trùng Khánh coi trọng hợp tác với Việt Nam, sẽ bám sát nhận thức chung cấp cao để tiếp tục thúc đẩy giao lưu hữu nghị, hợp tác cùng có lợi với các địa phương Việt Nam; sẵn sàng tăng cường hợp tác thiết thực trong các lĩnh vực kết nối giao thông, thương mại, đầu tư, du lịch, giáo dục đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, cùng khai thác hiệu quả các “địa chỉ đỏ”, kế thừa và phát huy tốt truyền thống hữu nghị Trung - Việt. Đồng chí Viên Gia Quân khẳng định sẽ tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi để Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Trùng Khánh hoạt động hiệu quả, phát huy tốt vai trò cầu nối hợp tác giữa hai bên.

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Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam đi thăm bảo tàng Hồng Nham

Trong thời gian ở thăm thành phố Trùng Khánh, đồng chí Lê Minh Trí và Đoàn đại biểu Đảng ta đã đến thăm và làm việc với tập thể cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Trùng Khánh, đại diện cộng đồng người Việt Nam tại khu vực Trùng Khánh và Tứ Xuyên; thăm Bảo tàng lịch sử cách mạng Hồng Nham, nơi lưu giữ những hình ảnh và hiện vật liên quan đến giai đoạn hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; cũng như khảo sát một số cơ sở công nghiệp, quy hoạch đô thị và lập pháp tiêu biểu của Trùng Khánh.

PV/VOV-Bắc Kinh
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