Thúc đẩy giao lưu, hợp tác doanh nghiệp trẻ Việt Nam – Trung Quốc

Sự kiện đã thu hút hơn 60 đại biểu tham dự. Về phía Việt Nam có Đại sứ Phạm Thanh Bình cùng đại diện một số doanh nghiệp như Vietnam Airlines, VietinBank, Tập đoàn FPT, Tập đoàn Cafe Trung Nguyên. Phía Trung Quốc có Chủ tịch CIFCF Thôi Vĩnh An, cùng đại diện các cơ quan, viện nghiên cứu và doanh nghiệp như Dược Hồng Mao, YinTaiKong, Bác Nhã Trăn Đồng, Tập đoàn Accor…

Đại sứ Phạm Thanh Bình phát biểu khai mạc sự kiện

Phát biểu khai mạc sự kiện, Đại sứ Phạm Thanh Bình nhấn mạnh, hội thảo là hoạt động thiết thực nhằm hiện thực hóa nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước về tăng cường giao lưu thanh niên. Đại sứ đánh giá cao sự tham gia tích cực của các đại biểu, cho thấy hợp tác Việt – Trung không chỉ được thúc đẩy ở cấp Chính phủ mà còn lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp và thế hệ trẻ.

Đại sứ cho biết, năm 2026 là năm đầu tiên Việt Nam triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, trong khi Trung Quốc bước vào giai đoạn thực hiện Quy hoạch 5 năm lần thứ 15. Trong bối cảnh đó, Việt Nam luôn coi trọng việc tăng cường hợp tác với Trung Quốc, đồng thời khuyến khích mở rộng giao lưu giữa thanh niên, các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và các trung tâm đổi mới sáng tạo.

Về phía Trung Quốc, Chủ tịch CIFCF Thôi Vĩnh An cho biết, trong 28 năm qua, tổ chức này đã duy trì quan hệ hợp tác với hơn 100 đại sứ quán và hơn 10 tổ chức Liên Hợp Quốc tại Trung Quốc. Đại sứ quán Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng, đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy giao lưu văn hóa và hữu nghị giữa hai nước. Ông nhấn mạnh, sự kiện lần này là bước đi cụ thể nhằm thực hiện lời khẳng định của Lãnh đạo hai nước: “Tình hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc bắt nguồn từ nhân dân, và tương lai nằm ở thanh niên”.

Tại hội thảo, các đại biểu và doanh nghiệp hai nước đã giới thiệu về năng lực, nhu cầu hợp tác, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển và thu hút đầu tư. Các nội dung trao đổi tập trung vào các lĩnh vực tiềm năng như thương mại, chuyển đổi số, công nghệ hàng không, y tế và phát triển bền vững, cũng như các vấn đề liên quan đến cơ chế chính sách, thủ tục đầu tư và xu hướng thị trường.

Đại biểu hai bên tham dự sự kiện

Chia sẻ tại sự kiện, bà Lưu Nhân, người sáng lập Viện Nghiên cứu Kỹ thuật Hàng không vũ trụ YinTaiKong, cho rằng: “Chương trình giao lưu thanh niên này có thể đóng vai trò như một cầu nối, giúp chúng tôi giới thiệu được dịch vụ công nghiệp hoàn chỉnh bao gồm xây dựng và sản xuất, cũng như các nội dung văn hóa và du lịch về hàng không vũ trụ. Ngược lại, Việt Nam có thể cung cấp nhiều kịch bản ứng dụng trong nước.

Sự kết hợp giữa thị trường và các tài năng trẻ sáng tạo, không chỉ giúp Việt Nam đạt được các mục tiêu đến năm 2030 về đổi mới công nghệ và phát triển công nghiệp số, mà còn cho phép chúng ta cùng nhau xây dựng một hệ sinh thái công nghiệp hàng không vũ trụ thương mại trên khắp Đông Nam Á. Chúng tôi cũng mong muốn thanh niên hai nước tham gia vào việc xây dựng ngành công nghiệp hàng không vũ trụ Đông Nam Á và hợp tác sâu rộng với nhau".

Những trao đổi thực tiễn tại hội thảo đã góp phần giúp các doanh nghiệp trẻ hai nước định hình rõ hơn chiến lược phát triển, tăng cường niềm tin và mở rộng cơ hội hợp tác trong bối cảnh mới.