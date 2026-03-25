Doanh nghiệp ứng biến linh hoạt với giá xăng dầu, hạn chế tác động bất lợi

Thứ Tư, 07:00, 25/03/2026
VOV.VN - Để ứng phó với giá xăng dầu tăng mạnh thời gian qua, nhiều doanh nghiệp đã chủ động, linh hoạt điều chỉnh để duy trì ổn định hoạt động, hạn chế tác động bất lợi.

"Siết"chi phí sản xuất

Theo nhận định từ các chuyên gia kinh tế, giá xăng dầu luôn được xem là một trong những yếu tố chi phí đầu vào có sức lan tỏa lớn đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Khi giá nhiên liệu tăng, không chỉ chi phí vận hành trực tiếp của doanh nghiệp gia tăng mà còn kéo theo giá nguyên vật liệu, logistics và nhiều dịch vụ liên quan cũng tăng theo, làm thu hẹp biên lợi nhuận buộc doanh nghiệp phải thận trọng hơn trong mở rộng sản xuất.

Doanh nghiệp tiết kiệm chi phí để duy trì hoạt động.

Ông Chu Trọng Thành - Phó TGĐ Công ty TNHH Cao su Giải phóng - doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất cao su cho biết, giá xăng dầu thời gian qua tăng mạnh đã tác động trực tiếp và gián tiếp đến chi phí đầu vào của doanh nghiệp. 

"Giá xăng dầu tăng cũng kéo theo chi phí hoạt động và các nguyên liệu đầu vào tăng theo. Trong khi đó, đơn hàng thì đã ký, nên để duy trì sản xuất và kinh doanh có lãi, buộc doanh nghiệp phải tiết giảm chi phí, thắt chặt chi tiêu", ông Thành chia sẻ.

Ông Chu Trọng Thành - Phó TGĐ Công ty TNHH Cao su Giải phóng

Còn theo ông Nguyễn Xuân Thanh - Tổng Giám đốc Tập đoàn 911 - doanh nghiệp chuyên cung cấp máy công trình cho rằng, giá năng lượng tăng khiến chi phí logistics, nguyên phụ liệu tăng theo, tạo áp lực lớn đối với hoạt động các doanh nghiệp. 

"Chúng tôi đã và đang chủ động cung cấp các giải pháp thiết bị công trình sử dụng điện, giúp khách hàng giảm đáng kể chi phí nhiên liệu, đồng thời góp phần bảo vệ môi trường và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh", ông Thanh cho biết.

Ông Nguyễn Xuân Thanh - Tổng Giám đốc Tập đoàn 911

Bên cạnh nỗ lực tiết giảm chi phí từ phía doanh nghiệp, cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng các cơ quan quản lý tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường, sử dụng hiệu quả các công cụ điều hành để hạn chế những cú sốc tăng giá đột ngột.

Tiết kiệm để ổn định sản xuất

Để giảm tác động của việc tăng giá xăng dầu đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, thời gian qua, Chính phủ và Liên Bộ Công Thương - Tài chính đã đưa ra nhiều giải pháp ứng phó nhằm hạ giá bán xăng dầu đến tay người tiêu dùng. Trong đó, điển hình là sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu và điều chỉnh thuế bảo vệ môi trường với các mặt hàng xăng dầu về 0%.

Thuế bảo vệ môi trường với các mặt hàng xăng dầu về 0%.

Theo các chuyên gia kinh tế, khi chi phí nhiên liệu được kiểm soát ở mức hợp lý, doanh nghiệp sẽ có thêm dư địa để ổn định sản xuất, duy trì giá thành sản phẩm và nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường. Điều này không chỉ giúp doanh nghiệp duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, mà còn góp phần giữ vững mặt bằng giá và hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng của nền kinh tế.

Doanh nghiệp thích ứng để ổn định sản xuất kinh doanh.

PGS. TS. Đinh Trọng Thịnh, giảng viên cao cấp Học viện Tài chính, phân tích: "Nếu trước đây, doanh nghiệp tiết kiệm chủ yếu để ứng phó với biến động ngắn hạn, thì hiện nay, đây đang trở thành một phần trong chiến lược phát triển dài hạn.

Việc tối ưu hóa tiêu thụ năng lượng gắn với đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, sản xuất xanh… không chỉ giúp doanh nghiệp giảm chi phí, mà còn nâng cao khả năng thích ứng với các cú sốc bên ngoài".

Ông Thịnh cũng nhấn mạnh, việc Bộ Chính trị trong Kết luận 14 yêu cầu "sớm xây dựng chiến lược quốc gia về cung ứng, dự trữ nguyên liệu, nhiên liệu trong dài hạn" là hết sức cần thiết và cấp bách.

"Tiết kiệm năng lượng gắn liền với yêu cầu xây dựng chiến lược dài hạn về cung ứng và dự trữ nguyên liệu, nhiên liệu. Một hệ thống dự trữ đủ mạnh, kết hợp với sử dụng hiệu quả, sẽ giúp nước ta bảo đảm được an ninh năng lượng, nhất là trong bối cảnh địa chính trị thế giới ngày càng nhiều phức tạp", ông Đinh Trọng Thịnh nêu quan điểm.

Các quốc gia ứng phó với khủng hoảng xăng dầu ra sao?

VOV.VN - Diễn biến hiện nay cho thấy các nền kinh tế phụ thuộc vào năng lượng nhập khẩu dễ bị tổn thương trước các cú sốc địa chính trị. Trong ngắn hạn, phải ưu tiên bảo đảm nguồn cung, điều hành linh hoạt giá và kiểm soát thị trường. Về dài hạn, cần tăng dự trữ chiến lược, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng...

Ngọc Hoà/VOV.VN
VOV.VN - Đang giữa vụ đánh bắt nhưng hàng trăm tàu cá của Đắk Lắk đang phải neo bến. Nguyên nhân là giá xăng dầu liên tục tăng trong thời gian gân đây đã đẩy chi phí chuyển biển tăng lên rất cao, nếu ra khơi, ngư dân không thể bù đắp được phí tổn. Bài toán khó một lần nữa đang đặt ra cho nghề đánh bắt xa bờ.

Trong bối cảnh sản lượng khai thác trong nước suy giảm, phụ thuộc nhập khẩu còn lớn và giá dầu thế giới biến động khó lường, yêu cầu đặt ra là phải đồng thời tăng năng lực tự chủ nguồn cung, củng cố khâu lọc hóa dầu và nâng cao hiệu quả điều hành thị trường xăng dầu.

VOV.VN - Biến động giá xăng dầu thời gian gần đây đang tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất, nuôi trồng và chế biến nông, thủy sản. Chi phí đầu vào tăng cao trong khi sức mua trên thị trường chậm lại khiến lợi nhuận bị thu hẹp, nhiều doanh nghiệp buộc phải giảm quy mô sản xuất để tránh rủi ro.

