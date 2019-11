Doanh nghiệp Việt tăng cường kết nối với đối tác Campuchia

Ngày 25/11, tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia, đã diễn ra chương trình kết nối giao thương giữa doanh nghiệp tỉnh An Giang, Tiền Giang của Việt Nam với các doanh nghiệp nước chủ nhà.



Chương trình kết nối và giao thương giữa tỉnh An Giang, Tiền Giang và các doanh nghiệp Campuchia do Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư An Giang phối hợp Sở Công thương tỉnh Tiền Giang và Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia tổ chức, với sự tham dự của Đại sứ Vũ Quang Minh, đại diện lãnh đạo tỉnh An Giang, Tiền Giang và hơn 150 doanh nghiệp hai nước.

Ông Nguyễn Thanh Dũng, Chủ tịch Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Dũng, Chủ tịch Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia đã điểm lại những thành quả về hợp tác đầu tư, thương mại giữa hai nước trong thời gian qua, trong đó nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã ghi dấu ấn lớn tại thị trường Campuchia. Tuy nhiên, hai nước vẫn còn rất nhiều tiềm năng để thúc đẩy hơn nữa hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch và các lĩnh vực khác, đặc biệt là các địa phương giáp biên giới Campuchia.



“Việt Nam có nhiều tỉnh giáp biên giới Campuchia, với những nét văn hóa, sản phẩm tương đồng, giao thông qua lại thuận tiện với nhiều tuyến đường bộ, đường thủy, đường không. Vì thế, chúng ta phải làm sao để hoạt động đầu tư, thương mại Việt Nam - Campuchia tiếp tục tăng về số lượng, đạt hiệu quả về chất lượng. Một mặt mang lại lợi nhuận do doanh nghiệp, mặt khác góp phần vun bồi mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Campuchia ngày càng khăng khít”, ông Dũng nhấn mạnh.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Vũ Quang Minh (giữa) cũng đại diện An Giang, Tiền Giang.

Trong khuôn khổ chương trình, các doanh nghiệp của hai tỉnh An Giang, Tiền Giang và các doanh nghiệp Campuchia đã cùng nhau trao đổi thông tin hợp tác và ký kết nhiều biên bản ghi nhớ, hợp đồng giao thương.



Chương trình kết nối giao thương đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hai tỉnh An Giang, Tiền Giang và Campuchia gặp gỡ trao đổi, hợp tác trong việc sản xuất, kinh doanh các sản phẩm. Đồng thời, quảng bá hình ảnh văn hóa và thế mạnh tiềm năng, sản phẩm đặc trưng của hai tỉnh đến người tiêu dùng tại Campuchia./.