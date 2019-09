Tọa lạc tại phía Nam TP. Biên Hòa - tâm điểm đầu tư hạ tầng mới của Đồng Nai, khu đô thị sinh thái thông minh Aqua City được thừa hưởng trọn vẹn những tiện ích đẳng cấp và hoàn chỉnh quanh vùng trong vòng bán kính chỉ 5km.

Aqua City – Tiện ích ngoại khu đẳng cấp trong tầm tay

Nằm trong quy hoạch trở thành khu đô thị vệ tinh của TP.HCM và cũng là trung tâm công nghiệp đầu đàn trên cả nước, Đồng Nai thu hút lượng lớn dân cư các tỉnh thành đến làm việc và sinh sống. Nhu cầu về các tiện ích xã hội thiết yếu về mua sắm, y tế, giáo dục, giải trí… cũng theo đó tăng mạnh.



Chính vì vậy, bên cạnh việc đầu tư hàng chục ngàn tỷ đồng cho hạ tầng giao thông tỉnh còn xây dựng và thu hút đầu tư hàng loạt công trình xã hội quy mô phục vụ lợi ích cư dân Đồng Nai như khu du lịch, vui chơi giải trí, siêu thị, bệnh viện, trường đại học… trên khắp địa bàn tỉnh.

Tọa lạc tại phía Nam TP. Biên Hòa, cũng là tâm điểm mới trong đầu tư hạ tầng của Đồng Nai, khu đô thị sinh thái thông minh Aqua City của Novaland được thừa hưởng trọn vẹn những tiện ích đẳng cấp và hoàn chỉnh quanh vùng trong vòng bán kính chỉ 5km.

Từ Aqua City, cư dân dễ dàng tiếp cận với mọi tiện ích đẳng cấp quanh vùng tọa lạc.

Chỉ cách 5 phút đi xe, cư dân Aqua City được trải nghiệm mọi dịch vụ vui chơi giải trí hiện đại với các trò chơi mới lạ độc đáo, tham gia các lễ hội ẩm thực hay thư giãn với các hoạt động văn hóa tâm linh... tại Khu du lịch sinh thái Sơn Tiên.

Khu du lịch Sơn Tiên được quy hoạch hiện đại mang tầm cỡ khu vực (Ảnh: nguồn Internet).

Được quy hoạch trở thành điểm vui chơi giải trí lớn nhất Đông Nam Bộ, Khu du lịch Quốc tế Sơn Tiên xây dựng trên diện tích 180 hecta, tiếp cận sông Buông, khu du lịch được quy hoạch bài bản bao gồm: khu văn hóa tâm linh, Công viên nước vịnh sóng thần, Công viên vui chơi giải trí, Trung tâm Hội nghị và tổ hợp ẩm thực... Ngoài ra, dự án này sẽ được kết nối với khu du lịch Suối Tiên (Tp.HCM) bằng hệ thống cáp treo vượt sông Đồng Nai giúp du khách thưởng ngoạn cảnh đẹp từ trên cao.

Aeon Biên Hòa khi hoàn thành dự kiến sẽ là siêu thị Aeon lớn nhất tại Việt Nam (Ảnh: nguồn Internet).

Bên cạnh các trung tâm thương mại hay các shophouse nội khu, cư dân Aqua City cũng có thể “đổi gió” cho các nhu cầu mua sắm, ẩm thực cuối tuần… tại trung tâm thương mại Aeon Mall Biên Hòa chỉ với hơn 10 phút lái xe. Được Tập đoàn Aeon (Nhật Bản) rót vốn đầu tư 200 triệu USD, siêu thị Aeon Mall tọa lạc tại phường Thống Nhất, TP.Biên Hòa với diện tích khoảng 10 hecta, khi hoàn thành dự tính sẽ trở thành siêu thị Aeon lớn nhất tại Việt Nam. Dự kiến, cuối năm nay siêu thị sẽ đi vào hoạt động phục vụ khách hàng với hàng ngàn mặt hàng từ nhu yếu phẩm hàng ngày đến thời trang, mỹ phẩm, dịch vụ ăn uống, giải trí...

Bệnh viện ĐH Y Dược Shing Mark (Ảnh: nguồn Internet).

Thuận tiện cho nhu cầu chăm sóc sức khỏe, cư dân Aqua City chỉ mất hơn 5 phút để đến Bệnh viện Shing Mark. Nằm tại phường Long Bình Tân, Shing Mark hiện đã đi vào hoạt động giai đoạn 1 với 150 giường bệnh và đủ các chuyên khoa.

Là bệnh viện tư nhân có quy mô đầu tư lớn nhất ở tỉnh Đồng Nai với 1.500 giường bệnh, Shing Mark hợp tác với Bệnh viện Changhua Christian Đài Loan về nguồn nhân lực và phát triển kỹ thuật cao với các chuyên khoa mũi nhọn phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh chất lượng cao của người dân.

Nằm cạnh sân golf Long Thành, một trong những sân golf đẹp nhất Việt Nam, các cư dân Aqua City dễ dàng tận hưởng môn thể thao đẳng cấp này. Sân golf Long Thành đang hoạt động với 18 đường golf Sân Đồi và 18 đường golf Sân Hồ được thiết kế tinh tế mang đến cho người chơi golf chuyên nghiệp cũng như người mới tập chơi golf những thử thách thật đầy hấp dẫn.

Không chỉ vậy, từ Aqua City, cư dân còn dễ dàng tiếp cận với hàng loạt các dự án, tiện ích và các trung tâm Kinh tế-tài chính lớn: 15 phút đến trung tâm Thủ Thiêm; 20 phút đến sân bay quốc tế Long Thành, 5 phút đến khu công nghệ cao quận 9 và khu du lịch Suối Tiên…

Không chỉ tiện ích ngoại khu, Aqua City còn sở hữu đầy đủ tiện ích nội khu vượt trội.

Ngoài thừa hưởng những tiện ích ngoại khu hoàn chỉnh, Đô thị Aqua City còn tự trang bị hệ thống tiện ích nội khu vượt trội phục vụ mọi nhu cầu của cư dân từ thiết yếu tới đẳng cấp: hệ thống trường học các cấp, trung tâm thương mại, công viên cây xanh nội khu, đường chạy bộ ven sông, bến du thuyền 5 sao, bến thuyền kayak, khu thể thao trong nhà và ngoài trời, khu cắm trại…

Thừa hưởng hàng loạt tiện ích ngoại khu tuyệt vời và đầy đủ tiện ích thông minh khép kín và riêng biệt, có thể nói, lựa chọn sống tại Aqua City, mọi nhu cầu sống xanh hiện đại của cư dân đều được đáp ứng hoàn hảo, bởi tất cả tiện ích đều “nằm trong tầm tay”./.