Chính thức khởi công dự án Him Lam New Star

Tham dự buổi lễ có sự hiện diện của đại diện Chủ đầu tư - Công ty Cổ phần Kinh doanh Địa ốc Him Lam, đại diện Tổng thầu thi công – Công ty Cổ phần Him Lam cùng đại diện các nhà thầu phụ.



Khởi công dự án Him Lam New Star.

Tại buổi lễ, ông Trần Văn Tĩnh – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ Phần Kinh doanh Địa ốc Him Lam nhấn mạnh ưu thế của dự án Him Lam New Star khi nằm ngay tại trung tâm Quận Long Biên – khu vực hiện là tâm điểm sôi động của thị trường bất động sản tại miền Bắc hiện nay. Him Lam New Star cũng là một trong những dự án được khách hàng chờ đợi, hứa hẹn sẽ tạo ra luồng gió mới cho khu dân cư xung quanh.



Thay mặt chủ đầu tư, ông Tĩnh cũng khẳng định quyết tâm sẽ huy động nguồn nhân lực - vật lực để thực hiện và hoàn thành dự án đảm bảo chất lượng tốt nhất, đúng tiến độ.

Dự án Him Lam New Star bao gồm 48 căn shophouse được thiết kế 5 tầng hiện đại, khoa học, đồng bộ, mặt tiền rộng, thiết kế hợp lý với công năng cho thuê hoặc kinh doanh tầng 1 – 2, các tầng trên là không gian sống lý tưởng.

Điểm nổi bật của Him Lam New Star là vị trí đắc địa, dễ dàng kết nối giao thông và liên kết vùng. Từ Him Lam New Star, chỉ mất từ 15 phút đến các quận trung tâm như Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Ba Đình và cũng rất thuận tiện di chuyển đến sân bay Nội Bài hay nhanh chóng đi đến nhiều tỉnh thành như Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, Thái Bình, Bắc Giang…



Không chỉ sở hữu vị trí thuận tiện giao thông, Him Lam New Star còn nằm tại tâm điểm kết nối tiện ích bởi việc di chuyển đến các khu trung tâm thương mại, siêu thị lớn như Aeon Mall Long Biên, BigC Long Biên, Vincom Plaza Long Biên, các bệnh viện lớn như Bệnh viện Tâm Anh, Bệnh viện Đức Giang, Bệnh viện 108, Bệnh viện Việt Xô và Bệnh viện Vinmec… cũng chỉ mất vài phút.

Vị trí tâm điểm kết nối của dự án Him Lam New Star.

Đặc biệt, Him Lam New Star là dự án hiếm hoi trên thị trường có pháp lý đầy đủ, sổ đỏ lâu dài, mức giá cạnh tranh so với các sản phẩm cao cấp cùng phân khúc. Ngoài ra, chủ đầu tư Him Lam New Star còn áp dụng những chính sách bán hàng đi kèm rất hấp dẫn. Khách hàng có thể sử dụng đòn bẩy tài chính và tận dụng những chính sách hỗ trợ từ ngân hàng để hiện thực hóa giấc mơ sở hữu shophouse – sở hữu cơ hội đầu tư “2 trong 1” vừa ở vừa kinh doanh.



Có thể thấy, sở hữu nhiều ưu thế vượt trội, Him Lam New Star không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư mà còn là cơ hội đầu tư sinh lời hấp dẫn dành cho nhà đầu tư thông thái./.