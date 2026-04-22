  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Doanh số bán lẻ Mỹ tăng mạnh giữa áp lực giá xăng và xung đột Trung Đông

Thứ Tư, 11:51, 22/04/2026
VOV.VN - Doanh số bán lẻ tại Mỹ tăng 1,7% trong tháng 3, chủ yếu do chi phí xăng dầu gia tăng mạnh, trong khi chi tiêu tiêu dùng vẫn duy trì song chi phí cho thực phẩm và nhiên liệu đều gia tăng.

Theo số liệu của Cục Điều tra Dân số Mỹ, doanh số bán lẻ tăng 1,7% trong tháng 3, chủ yếu do giá xăng tăng mạnh. Nếu loại trừ yếu tố này, doanh số chỉ tăng 0,6%, so với mức tăng đã được điều chỉnh là 0,7% trong tháng 2. Chi tiêu tiêu dùng tiếp tục duy trì, song chi phí cho thực phẩm và nhiên liệu đều gia tăng, trong đó giá thực phẩm tăng 0,9%.

Theo các chuyên gia, số liệu bán lẻ phản ánh thị trường lao động vẫn ổn định và có thể được hỗ trợ bởi các khoản hoàn thuế, trong khi giá xăng tăng tạo thêm sức ép lên chi tiêu hộ gia đình.

Người dân mua sắm tại một siêu thị ở San Mateo, California, Mỹ - Ảnh: THX/TTXVN

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) dự kiến họp trong tuần tới, nhiều khả năng sẽ giữ nguyên lãi suất, trong bối cảnh lạm phát gia tăng do tác động từ xung đột tại Trung Đông.

Các dữ liệu gần đây cho thấy, nền kinh tế Mỹ vẫn tăng trưởng nhưng đối mặt với áp lực từ lạm phát và những bất ổn liên quan đến xung đột với Iran. Thị trường nhà ở tiếp tục chịu tác động từ lãi suất vay cao, khi chi phí vay mua nhà kỳ hạn 30 năm duy trì trên 6%.

Các chuyên gia nhận định, diễn biến này cho thấy tiêu dùng tại Mỹ vẫn duy trì, trong khi áp lực lạm phát và chi phí sinh hoạt tiếp tục chi phối triển vọng kinh tế thời gian tới.

Trần Phương/VOV-Washington
Xe điện Trung Quốc nhận được sự ủng hộ từ người tiêu dùng Mỹ
Xe điện Trung Quốc nhận được sự ủng hộ từ người tiêu dùng Mỹ

VOV.VN - Một cuộc khảo sát gần đây cho thấy người dùng Mỹ đang ủng hộ các thương hiệu xe điện Trung Quốc gia nhập thị trường.

Xe điện Trung Quốc nhận được sự ủng hộ từ người tiêu dùng Mỹ

Xe điện Trung Quốc nhận được sự ủng hộ từ người tiêu dùng Mỹ

VOV.VN - Một cuộc khảo sát gần đây cho thấy người dùng Mỹ đang ủng hộ các thương hiệu xe điện Trung Quốc gia nhập thị trường.

Thuế 0% với hàng hóa Mỹ: Cơ hội lớn cho người tiêu dùng Việt?
Thuế 0% với hàng hóa Mỹ: Cơ hội lớn cho người tiêu dùng Việt?

VOV.VN - Việt Nam mở cửa cho hàng hóa Mỹ vào thị trường nội địa với thuế suất 0% không chỉ tạo cơ hội cho người tiêu dùng tiếp cận sản phẩm chất lượng với giá tốt, mà sẽ là "phép thử" lớn đối với năng lực cạnh tranh và khả năng thích ứng của doanh nghiệp trong nước trước sức ép hàng ngoại.

Thuế 0% với hàng hóa Mỹ: Cơ hội lớn cho người tiêu dùng Việt?

Thuế 0% với hàng hóa Mỹ: Cơ hội lớn cho người tiêu dùng Việt?

VOV.VN - Việt Nam mở cửa cho hàng hóa Mỹ vào thị trường nội địa với thuế suất 0% không chỉ tạo cơ hội cho người tiêu dùng tiếp cận sản phẩm chất lượng với giá tốt, mà sẽ là "phép thử" lớn đối với năng lực cạnh tranh và khả năng thích ứng của doanh nghiệp trong nước trước sức ép hàng ngoại.

Chứng khoán, vàng lập đỉnh sau báo cáo về chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ
Chứng khoán, vàng lập đỉnh sau báo cáo về chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ

VOV.VN - Trong phiên giao dịch tương lai hôm nay, các chỉ số chính trên thị trường chứng khoán Mỹ đều ở mức cao kỷ lục. S&P 500 lần đầu tiên trong lịch sử vượt mốc 5.300 điểm, tăng 1,17%; chỉ số Nasdaq tăng 1,4% lên mức 16.742,39 điểm và chỉ số Dow Jones tăng gần 0,9% lên mốc 39.908 điểm.

Chứng khoán, vàng lập đỉnh sau báo cáo về chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ

Chứng khoán, vàng lập đỉnh sau báo cáo về chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ

VOV.VN - Trong phiên giao dịch tương lai hôm nay, các chỉ số chính trên thị trường chứng khoán Mỹ đều ở mức cao kỷ lục. S&P 500 lần đầu tiên trong lịch sử vượt mốc 5.300 điểm, tăng 1,17%; chỉ số Nasdaq tăng 1,4% lên mức 16.742,39 điểm và chỉ số Dow Jones tăng gần 0,9% lên mốc 39.908 điểm.

