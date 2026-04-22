Doanh số bán lẻ Mỹ tăng mạnh giữa áp lực giá xăng và xung đột Trung Đông

Theo số liệu của Cục Điều tra Dân số Mỹ, doanh số bán lẻ tăng 1,7% trong tháng 3, chủ yếu do giá xăng tăng mạnh. Nếu loại trừ yếu tố này, doanh số chỉ tăng 0,6%, so với mức tăng đã được điều chỉnh là 0,7% trong tháng 2. Chi tiêu tiêu dùng tiếp tục duy trì, song chi phí cho thực phẩm và nhiên liệu đều gia tăng, trong đó giá thực phẩm tăng 0,9%.

Theo các chuyên gia, số liệu bán lẻ phản ánh thị trường lao động vẫn ổn định và có thể được hỗ trợ bởi các khoản hoàn thuế, trong khi giá xăng tăng tạo thêm sức ép lên chi tiêu hộ gia đình.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) dự kiến họp trong tuần tới, nhiều khả năng sẽ giữ nguyên lãi suất, trong bối cảnh lạm phát gia tăng do tác động từ xung đột tại Trung Đông.

Các dữ liệu gần đây cho thấy, nền kinh tế Mỹ vẫn tăng trưởng nhưng đối mặt với áp lực từ lạm phát và những bất ổn liên quan đến xung đột với Iran. Thị trường nhà ở tiếp tục chịu tác động từ lãi suất vay cao, khi chi phí vay mua nhà kỳ hạn 30 năm duy trì trên 6%.

Các chuyên gia nhận định, diễn biến này cho thấy tiêu dùng tại Mỹ vẫn duy trì, trong khi áp lực lạm phát và chi phí sinh hoạt tiếp tục chi phối triển vọng kinh tế thời gian tới.