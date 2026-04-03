Với giá thành thấp, hiệu suất tốt, công nghệ pin tiên tiến và các tính năng hiện đại, không ngạc nhiên khi xe điện Trung Quốc nhận được sự ủng hộ từ người tiêu dùng Mỹ, đặc biệt là một xe điện mới tại Mỹ hiện nay có giá gần 50.000 USD.

SU7 của Xiaomi gây tiếng vang kể từ khi ra mắt

Tuy nhiên, một dự luật mới có thể sẽ ngăn cản người tiêu dùng Mỹ có được lựa chọn này. Quay lại tháng 1 năm ngoái, nguyên Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ban hành một quy định cấm tất cả các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc bán xe chở khách tại Mỹ, với lý do lo ngại về an ninh quốc gia liên quan đến việc thu thập dữ liệu.

Giờ đây, thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Bernie Moreno đã tuyên bố sẽ đệ trình dự luật vào tháng tới nhằm mở rộng phạm vi cấm đối với các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc. Dự luật này sẽ phong tỏa hoàn toàn thị trường Mỹ, bao gồm cả phần cứng, phần mềm và các mối quan hệ đối tác với các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc. Ông Moreno khẳng định: “Sẽ không có ô tô Trung Quốc nào ở đây” tại một sự kiện của Diễn đàn Ô tô trước thềm Triển lãm Ô tô New York.

Mỹ kêu gọi nhiều nơi ngăn cản xe điện Trung Quốc

Liên quan đến vấn đề này, ông Moreno đã so sánh các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc với Huawei, công ty viễn thông Trung Quốc bị cấm tham gia vào cơ sở hạ tầng viễn thông của Mỹ. Ông Moreno cũng bày tỏ hy vọng rằng các khu vực như Mỹ Latinh, Mexico, Canada và châu Âu sẽ áp dụng các tiêu chuẩn tương tự.

Mẫu xe điện Mini EV 4 của Wuling

Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington đã phản đối dự luật này, gọi đây là “chủ nghĩa bảo hộ và cưỡng ép kinh tế điển hình” vi phạm nguyên tắc cạnh tranh công bằng. Mặc dù những lo ngại về an ninh có thể có cơ sở, nhưng chính sách “Nước Mỹ trên hết” của Tổng thống đương nhiệm Donald Trump cũng đóng một vai trò quan trọng trong bối cảnh này.

Đối với người tiêu dùng Mỹ, điều này có thể mang lại nhiều hệ lụy. Cạnh tranh lành mạnh là yếu tố thiết yếu cho sự đổi mới và giảm giá cả. Các chính sách hạn chế cạnh tranh nhân danh an ninh hoặc phục hồi sản xuất trong nước có thể ảnh hưởng tiêu cực đến người tiêu dùng về mặt tài chính và công nghệ, ít nhất là trong ngắn hạn.