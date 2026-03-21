Đơn hàng tăng, doanh nghiệp tại Đà Nẵng tuyển thêm lao động

Thứ Bảy, 06:15, 21/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Từ đầu năm đến nay, nhiều doanh nghiệp tại thành phố Đà Nẵng có nhiều đơn hàng mới nên nhu cầu tuyển dụng lao động tăng cao.

Hiện nay, nhu cầu tuyển dụng lao động tại nhiều doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tăng nhanh. Ông Trương Văn Quang, Chủ tịch Công đoàn, Công ty Cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước thành phố Đà Nẵng cho biết: ngay từ đầu năm, đơn vị đã ký được nhiều đơn hàng xuất khẩu, doanh nghiệp phải tăng quy mô sản xuất, có nhu cầu tuyển thêm 700 lao động.

Don hang tang, doanh nghiep tai Da nang tuyen them lao dong hinh anh 1
Công ty Cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước thành phố Đà Nẵng cần tuyển khoảng 700 lao động

“Đơn hàng trong năm 2026 nhiều và dồi dào, nhu cầu của Công ty về tuyển dụng lao động rất lớn. Quá trình tuyển dụng bây giờ cũng khó. Công ty luôn quan tâm chăm lo đời sống người lao động như hỗ trợ tiền xăng xe, nuôi con nhỏ, tiền thuê nhà, hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động hoàn cảnh khó khăn”.

Hiện nay, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có mức tăng đơn hàng từ 10% đến 25% so với cùng kỳ năm trước, nhất là lĩnh vực chế biến thủy sản, sản xuất công nghiệp, may mặc, da dày, điện tử, dịch vụ du lịch. Các doanh nghiệp tiếp tục cải thiện điều kiện làm việc, thực hiện đầy đủ chế độ đối với người lao động.

Don hang tang, doanh nghiep tai Da nang tuyen them lao dong hinh anh 2
 Không khí làm việc tại Công ty TNHH Daiwa Việt Nam, khu Công nghiệp Hòa Khánh

Theo ông Nguyễn Văn Phu, Giám đốc Công ty TNHH Daiwa Việt Nam tại Khu Công nghiệp Hòa Khánh, doanh nghiệp này cần tuyển thêm nhiều lao động để thực hiện các đơn hàng đã ký. “Năm 2026, lượng đơn đặt hàng tương đối nhiều hơn năm 2025. Để đảm bảo cho việc xuất đơn hàng, Công ty chúng tôi tiếp tục tuyển dụng lao động khoảng 200 đến 300 người”.

Từ sau Tết đến nay, nhiều doanh nghiệp tại thành phố Đà Nẵng có nhiều đơn hàng mới. Các doanh nghiệp đang đối mặt với nguy cơ thiếu lao động để mở rộng sản xuất. Các doanh nghiệp cần khoảng 9.000 lao động nhưng đến nay mới tuyển dụng hơn 325 lao động.

Don hang tang, doanh nghiep tai Da nang tuyen them lao dong hinh anh 3
Doanh nghiệp tư vấn việc làm cho người lao động

Vừa qua, Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Đà Nẵng đã tổ chức sàn giao dịch việc làm định kỳ theo hình thức trực tiếp và trực tuyến; phối hợp với các trường đại học, cao đẳng, trung cấp tổ chức các phiên giao dịch việc làm tại địa phương. Ông Huỳnh Công Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Đà Nẵng cho biết, qua sàn giao dịch đã giúp người lao động tìm được việc làm tại các doanh nghiệp:

“Trong năm 2026, thị trường lao động sôi động, nhu cầu tuyển dụng rất đa dạng. Các doanh nghiệp tuyển lao động phổ thông với số lượng rất lớn, tuy nhiên nguồn lao động một số vị trí chưa đáp ứng. Sắp đến, Trung tâm tiếp tục tổ chức các hoạt động giao dịch việc làm, kết nối với các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, trung học phổ thông để thông tin rộng rãi nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp”.

Tuyết Lê/ VOV- Miền Trung
Tag: Đà Nẵng việc làm lao động
