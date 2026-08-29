Đón sóng đầu tư mới ở cửa ngõ phía Bắc Đà Nẵng

Tại khu vực Liên Chiểu, cửa ngõ phía Bắc việc dự án EAGLE FTZ (khu chức năng số 2 thuộc Khu Thương mại tự do Đà Nẵng) chính thức khởi động đã đánh dấu mốc cụ thể trong tiến trình hiện thực hóa mô hình Khu Thương mại tự do đầu tiên của Việt Nam. Với quy mô khoảng 75 ha cùng tổng mức đầu tư hơn 1.568 tỷ đồng, dự án không dừng lại ở mô hình khu công nghiệp đơn thuần, mà đặt nền móng cho hệ sinh thái logistics, sản xuất và thương mại quốc tế công nghệ cao, gắn liền với Cảng biển Liên Chiểu và mạng lưới giao thông liên vùng.

Khởi động EAGLE FTZ - Khu chức năng số 2 thuộc Khu Thương mại tự do Đà Nẵng

Yêu cầu từ các dòng vốn nay đã thay đổi căn bản: cuộc đua thu hút đầu tư không dừng lại ở quỹ đất sạch hay giá thuê rẻ, mà chuyển dịch sang năng lực kết nối, hạ tầng số, nguồn năng lượng xanh và khả năng tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ông Mai Công Hồ, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng nêu ý kiến: “Chúng tôi xác định dự án này sẽ được phát triển theo các tiêu chuẩn quốc tế không chỉ là hạ tầng hiện đại mà còn là hạ tầng số - hạ tầng xanh - hạ tầng thông minh. Hạ tầng đó đáp ứng yêu cầu của các ngành công nghệ cao, logistics hiện đại, bán dẫn, điện tử, AI và các ngành sản xuất giá trị gia tăng cao. Chúng tôi mong muốn khi một nhà đầu tư đến với SDN, họ không chỉ thuê đất. Họ sẽ tìm thấy một đối tác phát triển bền vững”.

EAGLE FTZ - Khu chức năng số 2 thuộc Khu Thương mại tự do Đà Nẵng

Theo góc nhìn của các nhà đầu tư, lợi thế của Liên Chiểu nằm ở vị trí tâm điểm kết nối liên vùng và quốc tế. Đây cũng chính là yếu tố khiến triển vọng đầu tư tại Liên Chiểu đang được nhìn nhận theo một cách khác. Khu vực này không chỉ là nơi phát triển các khu công nghiệp, mà có thể trở thành điểm kết nối giữa sản xuất, logistics, công nghệ và thương mại quốc tế.

Đánh giá về vai trò chiến lược này, Tiến sĩ Yap Kwong Weng, đại diện Tập đoàn YCH (Singapore) nhận định: “Đà Nẵng có một vai trò riêng biệt, và ở góc độ nào đó còn thách thức hơn: trở thành cửa ngõ của một hành lang kinh tế. Đây không phải là nơi có nguồn hàng lớn nhất Việt Nam, nhưng lại là một cửa ngõ có vị trí chiến lược nhất - nằm tại điểm đầu ra biển của Hành lang Kinh tế Đông - Tây, kết nối Việt Nam qua Lào tới Thái Lan và mở rộng ra toàn thị trường ASEAN, với các điểm tựa chiến lược là Cảng Liên Chiểu, sân bay, cùng hệ thống đường bộ và đường sắt đang tiếp tục được phát triển trong tương lai”.

Phối cảnh Cảng Liên Chiểu, Đà Nẵng

Một trong những thay đổi đáng chú ý của môi trường đầu tư hiện nay là yêu cầu ngày càng cao của các doanh nghiệp quốc tế. Cuộc cạnh tranh thu hút đầu tư không đơn thuần dựa vào quỹ đất hay chi phí thấp. Các lĩnh vực như sản xuất công nghệ cao, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu, dịch vụ số và logistics toàn cầu đang tìm kiếm những địa điểm có hạ tầng đồng bộ, khả năng kết nối tốt, nguồn năng lượng ổn định, nhân lực chất lượng và môi trường đầu tư thuận lợi.

Điều đó đặt ra yêu cầu mới đối với Liên Chiểu và Khu Thương mại tự do Đà Nẵng: hạ tầng phải được xây dựng theo nhu cầu của nhà đầu tư thế hệ mới. EAGLE FTZ vì thế không chỉ hướng đến hạ tầng công nghiệp truyền thống mà còn phát triển hạ tầng số, hạ tầng thông minh, kết nối viễn thông hiện đại, năng lực trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây cùng các giải pháp năng lượng và tiện ích. Mục tiêu là biến hạ tầng thành lợi thế cạnh tranh, trở thành một trong những lý do để doanh nghiệp lựa chọn Đà Nẵng.

Sự xuất hiện của Khu Thương mại tự do cũng tạo thêm động lực mới cho quá trình phát triển của Liên Chiểu. Nếu trước đây khu vực này chủ yếu được biết đến với vai trò cửa ngõ giao thông và phát triển công nghiệp thì trong tương lai, Liên Chiểu có thể trở thành một không gian kinh tế đa chức năng, nơi cảng biển kết nối với khu thương mại tự do, logistics gắn với sản xuất, công nghệ kết nối với thương mại quốc tế; đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Theo định hướng của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, thành phố hướng đến lựa chọn những dự án có năng lực tài chính, công nghệ hiện đại, giá trị gia tăng cao, sử dụng đất hiệu quả và tạo liên kết thực chất với doanh nghiệp Việt Nam. Cùng với đó là cam kết đồng hành, hỗ trợ nhà đầu tư nhanh chóng, rõ ràng và đồng bộ.

Phối cảnh Khu chức năng vị trí số 5, thuộc Khu thương mại tự do Thành phố Đà Nẵng

Sự liên kết giữa Cảng Liên Chiểu, Khu Thương mại tự do và Khu công nghệ cao đang mở ra một không gian kinh tế đa chức năng. Ông Vũ Quang Hùng, khẳng định, bài toán không phải là "lấp đầy bằng mọi giá" mà là sàng lọc các dự án có hàm lượng công nghệ, sử dụng đất hiệu quả và tạo sự gắn kết thực chất với cộng đồng doanh nghiệp nội địa. “Thành phố kỳ vọng nơi đây sẽ từng bước hình thành hệ sinh thái logistics, sản xuất và thương mại quốc tế hiện đại; ứng dụng công nghệ số, sử dụng năng lượng hiệu quả, tạo giá trị cao trên mỗi héc-ta đất; đồng thời kết nối chặt chẽ với cảng biển, khu công nghệ cao, các khu công nghiệp và mạng lưới cung ứng trong nước, quốc tế”.

Hạ tầng tạo ra cơ hội, nhưng chất lượng môi trường đầu tư mới quyết định khả năng giữ chân doanh nghiệp. Liên Chiểu đang đứng trước cơ hội trở thành một cực tăng trưởng mới, mở rộng không gian phát triển và nâng cao sức cạnh tranh của Đà Nẵng trong giai đoạn tới.