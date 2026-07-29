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Thứ Tư, 15:36, 29/07/2026

Đồng loạt tháo dỡ, di dời bàn giao mặt bằng nhiều dự án trọng điểm ở Đắk Lắk

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VOV.VN - Hơn 2 tuần triển khai đợt cao điểm 45 ngày đêm tháo gỡ điểm nghẽn mặt bằng các dự án trọng điểm, hàng chục dự án lớn tại Đắk Lắk đã ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực.

Những hình ảnh do PV VOV ghi lại sau hơn 1/3 quãng thời gian của đợt cao điểm tại nhiều dự án lớn cả phía Đông lẫn phía Tây tỉnh Đắk Lắk.

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Dự án đường Tôn Đức Thắng đi qua khu vực lõi đô thị Buôn Ma Thuột, có tổng mức đầu tư hơn 560 tỷ đồng. Công trình bị đình trệ gần 10 năm do vướng giải phóng mặt bằng. Tỉnh Đắk Lắk đặt mục tiêu trong đợt cao điểm này có thể tháo gỡ để đưa công trình về đích vào cuối năm 2026. Sau hơn hai tuần triển khai, đã có 37 hộ nhận chi trả trong tổng số 66 hộ được phê duyệt và 31 hộ đã bàn giao mặt bằng.
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Sau khi được tuyên truyền, vận động, nhiều hộ dân trong vùng dự án đã chấp thuận phương án bồi thường, hỗ trợ, tháo dỡ nhà cửa, bàn giao mặt bằng.

 

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Tổ giải phóng mặt bằng phường Buôn Ma Thuột trực tiếp xuống hiện trường phối hợp giải phóng mặt bằng đường Tôn Đức Thắng.

 

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Dự án Hồ thủy lợi Ea Tam, có tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng, cũng đã khai thông điểm tắc cuối cùng về mặt bằng. 28 hộ dân ở vùng dự án đã bốc thăm nhận đất tái định cư và đang bàn giao mặt bằng. 82/97 hộ chính thức bàn giao mặt bằng, một tổ chức đang tiến hành di dời tài sản.

 

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Một gia đình tại vùng dự án Hồ Ea Tam, đang dọn đến nơi ở mới.

 

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Một hộ khác đang tháo dỡ mái nhà để thực hiện di dời, bàn giao mặt bằng cho Dự án hồ Ea Tam.

 

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Dự án đường ven biển Phú Yên, đoạn từ phường Tuy Hòa đi phường Bình Kiến, và các xã Tuy An Nam, Tuy An Bắc, cũng đang được tháo dỡ trong đợt cao điểm này.

 

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Người dân ở xã Tuy An Bắc đồng lòng di dời tài sản, phối hợp cùng lực lượng chức năng giải phóng mặt bằng đường ven biển Phú Yên.

 

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Ông Đỗ Hữu Huy, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk (áo xanh đứng sát lề phải) trao đổi với một hộ dân ở xã Tuy An Bắc có đất trong vùng dự án đường ven biển Phú Yên.

 

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Hiện dự án đường bộ ven biển Phú Yên đã giải phóng được khoảng 63% mặt bằng, bàn giao các đơn vị thi công. Khoảng gần 1 tháng còn lại, ngành chức năng ở Đắk Lắk sẽ nỗ lực hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng.

 

Tuấn Long/VOV-Tây Nguyên
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