Thứ Tư, 15:36, 29/07/2026
Đồng loạt tháo dỡ, di dời bàn giao mặt bằng nhiều dự án trọng điểm ở Đắk Lắk
VOV.VN - Hơn 2 tuần triển khai đợt cao điểm 45 ngày đêm tháo gỡ điểm nghẽn mặt bằng các dự án trọng điểm, hàng chục dự án lớn tại Đắk Lắk đã ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực.
Những hình ảnh do PV VOV ghi lại sau hơn 1/3 quãng thời gian của đợt cao điểm tại nhiều dự án lớn cả phía Đông lẫn phía Tây tỉnh Đắk Lắk.
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