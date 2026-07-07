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Đắk Lắk thành lập 5 tổ công tác gỡ "điểm nghẽn" giải phóng mặt bằng

Thứ Ba, 16:31, 07/07/2026
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VOV.VN - Ngày 7/7, UBND tỉnh Đắk Lắk công bố Quyết định thành lập 5 Tổ công tác chỉ đạo, đôn đốc giải quyết khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn tỉnh.


Các Tổ công tác do các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy trực tiếp làm Tổ trưởng; lãnh đạo UBND tỉnh làm Tổ phó, cùng sự tham gia của lãnh đạo HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các Sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư. Việc thành lập 5 Tổ công tác thể hiện quyết tâm đổi mới phương thức lãnh đạo của tỉnh Đắk Lắk theo hướng sâu sát cơ sở, đưa người đứng đầu đến tận hiện trường để trực tiếp chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn.

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Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết chỉ đạo các Tổ công tác bám địa bàn, bám dự án, trực tiếp tháo gỡ vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk cho biết, giải phóng mặt bằng là khâu then chốt, quyết định tiến độ triển khai các dự án trọng điểm và việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của tỉnh. Thực tế cho thấy, dự án nào chậm giải phóng mặt bằng thì dự án đó chậm triển khai, nguồn lực đầu tư bị ách tắc, cơ hội phát triển bị bỏ lỡ.

Thời gian qua, dù địa phương đã có nhiều nỗ lực nhưng tiến độ một số dự án vẫn chưa đáp ứng yêu cầu. Ngoài những khó khăn khách quan về hồ sơ đất đai, giá bồi thường hay sự đồng thuận của người dân, vẫn còn những nguyên nhân chủ quan như sự thiếu quyết liệt ở một số địa phương, trách nhiệm người đứng đầu chưa được phát huy đầy đủ, sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị còn chưa chặt chẽ, việc hướng dẫn, tháo gỡ của một số sở, ngành còn chậm.

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Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk trao Quyết định thành lập 5 Tổ công tác chỉ đạo, đôn đốc giải quyết khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn tỉnh

Theo Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, địa phương hiện có 265 dự án đang gặp khó khăn về giải phóng mặt bằng. Việc thành lập 5 tổ công tác lần này nhằm tập trung tháo gỡ vướng mắc đồng bộ tại 102 xã, phường trên toàn tỉnh.

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Ông Cao Đình Huy, Giám đốc Sở Tài chính Đắk Lắk công bố Quyết định thành lập 5 Tổ công tác chỉ đạo, đôn đốc giải quyết khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn tỉnh

"Tổ công tác phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm được giao, bám địa bàn, bám dự án, bám hiện trường, trực tiếp chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, bảo đảm mọi vướng mắc được xem xét, xử lý kịp thời. Kết quả thực hiện chiến dịch phải được lượng hóa bằng kết quả của từng dự án, từng cơ quan, từng địa phương, đơn vị. Lấy kết quả giải phóng mặt bằng và tiến độ thực hiện các dự án là một trong những căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, cá nhân và người đứng đầu", Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk nhấn mạnh.

Nam Trang/VOV-Tây Nguyên
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