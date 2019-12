Đồng Nai không đạt 3 chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2019

Sáng nay (4/12), kỳ họp thứ 13 – kỳ họp cuối năm HĐND tỉnh Đồng Nai khóa IX đã khai mạc. Đáng chú ý, Đồng Nai có 3 chỉ tiêu kinh tế - xã hội không đạt, trong đó có chỉ tiêu kim ngạch xuất khẩu chỉ đạt 7,1% so với mục tiêu là 10 đến 12%.



Báo cáo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai năm 2019 cho thấy, một số lĩnh vực kinh tế có bước tăng trưởng khá như đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 1,45 tỷ USD, đạt 145% so kế hoạch năm; thu hút đầu tư trong nước dự ước đạt 34.000 tỷ đồng, đạt 340% kế hoạch năm, tăng gần 24%; số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới ước đạt 3.850 doanh nghiệp, tăng 9,4% so với năm 2018.

Ông Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai phát biểu khai mạc.

Năm 2019, Đồng Nai đề ra 28 chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh. Trong đó có 25/28 chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết. Có 3 chỉ tiêu không đạt mục tiêu Nghị quyết gồm kim ngạch xuất khẩu tăng 7,1% (so với mục tiêu Nghị quyết 10-12%); giảm số vụ tội phạm hình sự (trừ tội phạm ma túy) và phát hiện và xử lý tội phạm ma túy.

Trong đó chỉ tiêu kim ngạch xuất khẩu không đạt được cho là do ảnh hưởng chiến tranh thương mại Mỹ - Trung đã ảnh hưởng đến thị trường xuất khẩu.

Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh Đồng Nai khóa IX dự kiến sẽ làm việc trong 3 ngày./.