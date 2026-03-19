Đồng Nai sắp có lễ hội lớn, quyết tâm đưa thương hiệu điều bay xa

Vào ngày 17 và 18/4, Lễ hội "Quả điều vàng" tỉnh Đồng Nai sẽ chính thức diễn ra. Khác với những hội chợ nông sản thuần túy, Lễ hội Quả điều vàng 2026 được thiết kế như một không gian trải nghiệm đa giác quan tại Nông trại du lịch Quả Điều Vàng (xã Đồng Tâm, tỉnh Đồng Nai-trước là huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai).

Trái điều ở Đồng Nai

Đến với lễ hội, du khách tham quan được trải nghiệm hái điều thực tế; xem biểu diễn cồng chiêng, trò chơi dân gian; thưởng thức hàng chục món ăn sáng tạo từ trái điều…

Bên cạnh đó, khu trưng bày lịch sử ngành điều và các gian hàng sản phẩm OCOP chế biến sâu sẽ là nơi du khách tìm hiểu về hành trình từ hạt thô đến những sản phẩm cao cấp đang vươn tầm quốc tế.

Đồng Nai hiện đang vào mùa thu hoạch hạt điều

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai, lễ hội lần này nhằm quảng bá hình ảnh "điều Đồng Nai", thu hút du khách trong và ngoài nước đến với Đồng Nai. Đồng thời định hướng nông dân hướng tới các mô hình xen canh tăng năng suất trên cùng một đơn vị diện tích.

Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai đã có buổi khảo sát thực tế tại các vườn điều

Để chuẩn bị cho lễ hội, vừa qua, đoàn công tác của lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai đã có buổi khảo sát thực tế tại nơi tổ chức; các mô hình xen canh tăng năng suất.

Đoàn cũng đã tham quan, các mô hình sản xuất, giúp hạt điều Đồng Nai thoát ly khỏi cái mác "xuất khẩu thô" để tiến sâu vào phân khúc thị trường cao cấp với đa dạng sản phẩm.

Đồng Nai có diện tích canh tác điều gần 176.000 ha (trong đó Bình Phước cũ chiếm gần 150.000ha), chiếm gần 30% tổng diện tích cây lâu năm của tỉnh và gần 50% tổng diện tích trồng điều của cả nước.