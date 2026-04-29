Đồng Nai sẽ đầu tư hơn 110.000 tỷ đồng cho 3 dự án giao thông kết nối

Tuyến đường kết nối cầu Mã Đà đến Vành đai 4 – TP.HCM. Dự án có tổng chiều dài khoảng 44,5km, được chia làm hai phân đoạn thực hiện trong giai đoạn 2026–2028.

Đoạn 1 (13km), từ cầu Mã Đà đến ngã ba Bà Hào (giao với ĐT.761). Điểm đặc biệt của đoạn này là đi xuyên qua Khu Bảo tồn thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai. Để bảo vệ hệ sinh thái, tuyến đường được thiết kế dạng cầu cạn cao từ 6–8m, quy mô 8 làn xe, bề rộng mặt cầu 33,5m.

Tuyến đường kết nối cầu Mã Đà đến Vành đai 4 – TP.HCM, đi xuyên qua Khu Bảo tồn thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai (ảnh: BĐN)

Đoạn 2 (31,5km), từ ngã ba Bà Hào đến đường Vành đai 4 – TP.HCM. Đoạn này đi qua địa bàn các xã Trị An, Tân An, được đầu tư đồng bộ với quy mô 8 làn xe.

Nhằm giảm tải cho tuyến Quốc lộ 51 hiện hữu, tỉnh sẽ triển khai dự án đường trên cao dài 6,2km. Lộ trình từ ngã tư Vũng Tàu đến nút giao Võ Nguyên Giáp với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Theo đó, phần cầu cạn chiếm hơn 4,6km, quy mô 6 làn xe, vận tốc thiết kế 80km/h. Bên dưới cầu cạn, hệ thống đường hiện hữu sẽ được nâng cấp lên 4 làn xe cơ giới và 2 làn hỗn hợp. Dự án tích hợp hệ thống giao thông thông minh (ITS), thu phí và điều hành hiện đại.

Dự kiến triển khai từ năm 2026–2029, đi qua các khu vực trọng điểm như phường An Hòa, Long Hưng, Phước Tân, Long Bình (tỉnh Đồng Nai cũ).

Dự án mang tính đột phá nhất là việc nối dài tuyến Metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) đến Trung tâm hành chính tỉnh Đồng Nai và Sân bay Long Thành theo hình thức đối tác công tư (PPP). Tuyến có tổng chiều dài 44,6km, chia làm hai đoạn: Đoạn từ Suối Tiên đến Trung tâm hành chính tỉnh dài 7,4km; đoạn từ Trung tâm hành chính tỉnh đến Sân bay Long Thành, dài 37,2km.

Hệ thống sẽ được đầu tư đồng bộ từ nhà ga, depot đến các hạng mục kỹ thuật hiện đại. Phạm vi dự án trải rộng qua nhiều địa phương: Biên Hòa, An Hòa, Long Hưng, Phước Tân, Tam Phước, An Phước, Long Thành và Nhơn Trạch (thuộc tỉnh Đồng Nai cũ). Thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2026–2030.

Theo đánh giá của HĐND tỉnh, việc thông qua chủ trương đầu tư 3 dự án này không chỉ giải quyết bài toán giao thông nội tỉnh mà còn là đòn bẩy cho vùng Đông Nam Bộ.

Khi hoàn thành, hệ thống này sẽ hình thành mạng lưới giao thông đa phương thức (đường bộ, đường trên cao, đường sắt đô thị), giảm áp lực cho các tuyến quốc lộ huyết mạch và rút ngắn tối đa thời gian di chuyển từ TP.HCM cùng các tỉnh lân cận đến Sân bay quốc tế Long Thành. Đây được xem là "mạch máu" quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội của địa phương trong giai đoạn tới.