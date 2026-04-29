  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Đồng Nai sẽ đầu tư hơn 110.000 tỷ đồng cho 3 dự án giao thông kết nối

Thứ Tư, 15:50, 29/04/2026
VOV.VN - Tại Kỳ họp thứ 3 (Kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Đồng Nai khóa XI đã biểu quyết thông qua chủ trương đầu tư 3 dự án giao thông trọng điểm với tổng vốn sơ bộ hơn 110.000 tỷ đồng.

Tuyến đường kết nối cầu Mã Đà đến Vành đai 4 – TP.HCM. Dự án có tổng chiều dài khoảng 44,5km, được chia làm hai phân đoạn thực hiện trong giai đoạn 2026–2028.

Đoạn 1 (13km), từ cầu Mã Đà đến ngã ba Bà Hào (giao với ĐT.761). Điểm đặc biệt của đoạn này là đi xuyên qua Khu Bảo tồn thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai. Để bảo vệ hệ sinh thái, tuyến đường được thiết kế dạng cầu cạn cao từ 6–8m, quy mô 8 làn xe, bề rộng mặt cầu 33,5m.

Dong nai se dau tu hon 110.000 ty dong cho 3 du an giao thong ket noi hinh anh 1
Tuyến đường kết nối cầu Mã Đà đến Vành đai 4 – TP.HCM, đi xuyên qua Khu Bảo tồn thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai (ảnh: BĐN)

Đoạn 2 (31,5km), từ ngã ba Bà Hào đến đường Vành đai 4 – TP.HCM. Đoạn này đi qua địa bàn các xã Trị An, Tân An, được đầu tư đồng bộ với quy mô 8 làn xe.

Nhằm giảm tải cho tuyến Quốc lộ 51 hiện hữu, tỉnh sẽ triển khai dự án đường trên cao dài 6,2km. Lộ trình từ ngã tư Vũng Tàu đến nút giao Võ Nguyên Giáp với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Theo đó, phần cầu cạn chiếm hơn 4,6km, quy mô 6 làn xe, vận tốc thiết kế 80km/h. Bên dưới cầu cạn, hệ thống đường hiện hữu sẽ được nâng cấp lên 4 làn xe cơ giới và 2 làn hỗn hợp. Dự án tích hợp hệ thống giao thông thông minh (ITS), thu phí và điều hành hiện đại.

Dự kiến triển khai từ năm 2026–2029, đi qua các khu vực trọng điểm như phường An Hòa, Long Hưng, Phước Tân, Long Bình (tỉnh Đồng Nai cũ).

Dự án mang tính đột phá nhất là việc nối dài tuyến Metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) đến Trung tâm hành chính tỉnh Đồng Nai và Sân bay Long Thành theo hình thức đối tác công tư (PPP). Tuyến có tổng chiều dài 44,6km, chia làm hai đoạn: Đoạn từ Suối Tiên đến Trung tâm hành chính tỉnh dài 7,4km; đoạn từ Trung tâm hành chính tỉnh đến Sân bay Long Thành, dài 37,2km.

Hệ thống sẽ được đầu tư đồng bộ từ nhà ga, depot đến các hạng mục kỹ thuật hiện đại. Phạm vi dự án trải rộng qua nhiều địa phương: Biên Hòa, An Hòa, Long Hưng, Phước Tân, Tam Phước, An Phước, Long Thành và Nhơn Trạch (thuộc tỉnh Đồng Nai cũ). Thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2026–2030.

Dong nai se dau tu hon 110.000 ty dong cho 3 du an giao thong ket noi hinh anh 2
Hiện nay, Đồng Nai đang đầu tư mạnh về hạ tầng giao thông để tăng sự kết nối với các tỉnh 

Theo đánh giá của HĐND tỉnh, việc thông qua chủ trương đầu tư 3 dự án này không chỉ giải quyết bài toán giao thông nội tỉnh mà còn là đòn bẩy cho vùng Đông Nam Bộ.

Khi hoàn thành, hệ thống này sẽ hình thành mạng lưới giao thông đa phương thức (đường bộ, đường trên cao, đường sắt đô thị), giảm áp lực cho các tuyến quốc lộ huyết mạch và rút ngắn tối đa thời gian di chuyển từ TP.HCM cùng các tỉnh lân cận đến Sân bay quốc tế Long Thành. Đây được xem là "mạch máu" quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội của địa phương trong giai đoạn tới.

Tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên sẽ được kéo dài đến sân bay Long Thành (ảnh_ M.Q)_0.jpg

Thống nhất giao Đồng Nai làm dự án metro kết nối TP.HCM với sân bay Long Thành

VOV.VN - UBND TP.HCM kiến nghị HĐND TP thống nhất giao UBND tỉnh Đồng Nai làm cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành – Suối Tiên đến Trung tâm Hành chính tỉnh Đồng Nai và Cảng hàng không quốc tế Long Thành theo phương thức PPP, bảo đảm điều kiện pháp lý và tính thống nhất trong tổ chức.

Thiên Lý/VOV-TP.HCM
Tag: Đồng Nai đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông kết nối sân bay Long Thành TP.HCM
Bình Phước đề xuất khôi phục cầu Mã Đà, kết nối giao thông với Đồng Nai
VOV.VN - Ngày 13/2, UBND tỉnh Bình Phước đã gửi đề xuất lên Bộ Giao thông- Vận tải về việc khôi phục cầu Mã Đà, nhằm kết nối giao thông giữa tỉnh Bình Phước và Đồng Nai.

Đồng Nai muốn áp dụng cơ chế đặc thù để nối Metro TP.HCM đến sân bay Long Thành
VOV.VN - UBND tỉnh Đồng Nai vừa có Tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quyết định xây dựng công trình khẩn cấp đối với Dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm hành chính tỉnh và Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành.

Sân bay Long Thành vận hành, du lịch Đồng Nai không thể đi lối cũ
VOV.VN - Tỉnh Đồng Nai xác định, việc tái cấu trúc không gian phát triển và Cảng hàng không quốc tế Long Thành đi vào hoạt động không chỉ là nhiệm vụ kinh tế mà còn là "mệnh lệnh" thay đổi tư duy làm du lịch của địa phương trong tương lai.

