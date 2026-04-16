Đồng Nai xử phạt nhiều doanh nghiệp FDI vi phạm quy định đầu tư

Thứ Năm, 19:30, 16/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành hàng loạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) do không tuân thủ quy định về điều chỉnh tiến độ, nội dung dự án đầu tư.

Theo đó, mỗi doanh nghiệp bị xử phạt số tiền 85 triệu đồng, đồng thời bị buộc thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định.

Mỗi doanh nghiệp bị xử phạt số tiền lên đến 85 triệu đồng.

UBND tỉnh Đồng Nai xử phạt Công ty TNHH Paizes Trading Việt Nam (trụ sở chính tại đường số 4, Khu công nghiệp Dầu Giây, xã Dầu Giây, tỉnh Đồng Nai) không thực hiện điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án nhà máy cho phù hợp với thực tế triển khai dự án đầu tư.

Công ty TNHH Fursys VN (trụ sở chính tại đường số 6, phân khu công nghiệp Nhơn Trạch 6B, Khu công nghiệp Nhơn Trạch VI, xã Phước An, tỉnh Đồng Nai, do ông Sim Kyusung là Tổng Giám đốc) cũng bị xử lý về lỗi vi phạm tương tự. Cụ thể, Công ty này đã "không thực hiện điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án Nhà máy sản xuất Công ty TNHH Fursys VN tại Khu công nghiệp Nhơn Trạch VI cho phù hợp với thực tế triển khai dự án đầu tư".

Ngoài phạt hành chính, các doanh nghiệp buộc thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định.

Trong khi đó, Công ty TNHH Công nghiệp Cascoo (Lô B1-B2-B3 khu B, Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, xã Đồng Phú, tỉnh Đồng Nai, đại diện pháp luật là ông Liu, Weiguo làm Giám đốc) có hành vi vi phạm "không thực hiện điều chỉnh tiến độ góp vốn, tiến độ thực hiện dự án Nhà máy của Công ty TNHH Công nghiệp Cascoo tại Lô B1-B2-B3 khu B, Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú cho phù hợp với thực tế triển khai dự án đầu tư.

Công ty TNHH Sanjin (Việt Nam) Electronics (trụ sở chính tại lô C, Khu công nghiệp Việt Kiều, phường Bình Long, tỉnh Đồng Nai, do ông Zhao Junw là Giám đốc) đã có hành vi vi phạm về "không thực hiện điều chỉnh vốn đầu tư và điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án Công ty TNHH Sanjin (Việt Nam) Electronics cho phù hợp với thực tế triển khai dự án đầu tư".

UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu các doanh nghiệp khẩn trương khắc phục vi phạm.

UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu các doanh nghiệp khẩn trương khắc phục vi phạm, hoàn tất thủ tục điều chỉnh theo quy định nhằm đảm bảo hoạt động đầu tư đúng pháp luật.

CTV Nhựt Chi/VOV.VN
Bán xăng dầu cao hơn giá tối đa quy định, 1 doanh nghiệp bị xử phạt 35 triệu đồng

VOV.VN - Doanh nghiệp đã bị xử phạt 35 triệu đồng đối với hành vi bán xăng dầu cao hơn mức tối đa của khung giá do Nhà nước ban hành. Đồng thời áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, buộc doanh nghiệp trả lại cho khách hàng toàn bộ số tiền chênh lệch.

Trong 2 tháng, xử phạt vi phạm hành chính 3 doanh nghiệp bán hàng đa cấp

VOV.VN - Qua công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật về kinh doanh theo phương thức đa cấp, mới đây, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 doanh nghiệp bán hàng đa cấp: Công ty TNHH Seacret, Công ty TNHH Care For Việt Nam và Công ty TNHH MTV Thương mại Mỹ Lợi.

Xử phạt 3 doanh nghiệp, buộc thu hồi, tiêu hủy nhiều mỹ phẩm chăm sóc sức khỏe

VOV.VN - Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ra quyết định xử phạt 3 doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh mỹ phẩm vi phạm quy định về công bố, thành phần và ghi nhãn. Một số sản phẩm bị buộc tiêu hủy, đình chỉ lưu hành trên toàn quốc.

