Đồng Nai xử phạt nhiều doanh nghiệp FDI vi phạm quy định đầu tư

Theo đó, mỗi doanh nghiệp bị xử phạt số tiền 85 triệu đồng, đồng thời bị buộc thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định.

UBND tỉnh Đồng Nai xử phạt Công ty TNHH Paizes Trading Việt Nam (trụ sở chính tại đường số 4, Khu công nghiệp Dầu Giây, xã Dầu Giây, tỉnh Đồng Nai) không thực hiện điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án nhà máy cho phù hợp với thực tế triển khai dự án đầu tư.

Công ty TNHH Fursys VN (trụ sở chính tại đường số 6, phân khu công nghiệp Nhơn Trạch 6B, Khu công nghiệp Nhơn Trạch VI, xã Phước An, tỉnh Đồng Nai, do ông Sim Kyusung là Tổng Giám đốc) cũng bị xử lý về lỗi vi phạm tương tự. Cụ thể, Công ty này đã "không thực hiện điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án Nhà máy sản xuất Công ty TNHH Fursys VN tại Khu công nghiệp Nhơn Trạch VI cho phù hợp với thực tế triển khai dự án đầu tư".

Trong khi đó, Công ty TNHH Công nghiệp Cascoo (Lô B1-B2-B3 khu B, Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, xã Đồng Phú, tỉnh Đồng Nai, đại diện pháp luật là ông Liu, Weiguo làm Giám đốc) có hành vi vi phạm "không thực hiện điều chỉnh tiến độ góp vốn, tiến độ thực hiện dự án Nhà máy của Công ty TNHH Công nghiệp Cascoo tại Lô B1-B2-B3 khu B, Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú cho phù hợp với thực tế triển khai dự án đầu tư.

Công ty TNHH Sanjin (Việt Nam) Electronics (trụ sở chính tại lô C, Khu công nghiệp Việt Kiều, phường Bình Long, tỉnh Đồng Nai, do ông Zhao Junw là Giám đốc) đã có hành vi vi phạm về "không thực hiện điều chỉnh vốn đầu tư và điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án Công ty TNHH Sanjin (Việt Nam) Electronics cho phù hợp với thực tế triển khai dự án đầu tư".

UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu các doanh nghiệp khẩn trương khắc phục vi phạm, hoàn tất thủ tục điều chỉnh theo quy định nhằm đảm bảo hoạt động đầu tư đúng pháp luật.