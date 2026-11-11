Đồng Tháp chạy nước rút giải ngân vốn đầu tư công

Những ngày này, không khí thi công trên các công trường xây dựng từ vốn đầu tư công cấp tỉnh đến cấp xã ở Đồng Tháp diễn ra khẩn trương. Các nhà thầu huy động nhân lực, máy móc, thiết bị, tăng ca, tăng kíp để đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành khối lượng công việc theo kế hoạch. Cùng với đó, lãnh đạo tỉnh và các chủ đầu tư thường xuyên kiểm tra, họp đánh giá tình hình giải ngân, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Theo số liệu thống kê của Kho bạc Nhà nước khu vực XVIII, đến nay, tổng giá trị giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Đồng Tháp đạt hơn 7.715 tỷ đồng, bằng 67,5% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và 60,9% kế hoạch HĐND tỉnh giao. Trong đó, vốn ngân sách địa phương giải ngân hơn 6.667 tỷ đồng, đạt 76,4% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và 66,9% kế hoạch HĐND tỉnh giao. Vốn ngân sách Trung ương giải ngân được 1.048 tỷ đồng, đạt 38,8% kế hoạch được giao.

Đồng Tháp tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công trong điều kiện gặp nhiều khó khăn

Đến nay, có 20/25 chủ đầu tư đã thực hiện giải ngân, trong đó 11 chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân cao hơn mức bình quân chung của tỉnh. Một số đơn vị đạt kết quả tích cực như: Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Hội Nông dân tỉnh và Sở Tài chính đều đạt 100%; Sở Giáo dục và Đào tạo đạt 99,9%; Trung tâm Phát triển hạ tầng đạt 98%; Trường Chính trị đạt 96,6%.

Tuy nhiên, vẫn còn 9/25 chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân thấp hơn mức bình quân chung của tỉnh. Đáng chú ý, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp đạt 53%; Sở Nông nghiệp và Môi trường đạt 32,3%; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đạt 20,3%; Sở Khoa học và Công nghệ đạt 19,8%; Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đạt 19% và Sở Xây dựng đạt 18,1%. Đặc biệt, có 5/25 chủ đầu tư chưa giải ngân vốn chuẩn bị đầu tư, gồm: Sở Công Thương, Vườn quốc gia Tràm Chim, Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp, Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh, Trường Đại học Tiền Giang.

Dự án thi công Đường kè sông Bảo Định đang nỗ lực thi công

Ở cấp xã, phường, trong tổng số 102 đơn vị, hiện có 50 xã, phường có tỷ lệ giải ngân cao hơn mức bình quân chung của tỉnh. Một số địa phương đạt tỷ lệ từ 99-100% như các phường Trung An, Gò Công, Đạo Thạnh, Mỹ Tho, Hồng Ngự, Nhị Quý, An Bình và Thới Sơn. Tuy nhiên, vẫn còn 52 xã, phường có tỷ lệ giải ngân thấp hơn mức bình quân chung, đòi hỏi phải tập trung quyết liệt hơn trong thời gian còn lại của năm.

Một trong những nguyên nhân khiến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của Đồng Tháp gặp khó khăn là công tác giải phóng mặt bằng còn chậm, nguồn vật liệu xây dựng khan hiếm, giá cả tăng cao. Đặc biệt, nhựa đường, cát san lấp và đá mi đều thiếu nguồn cung. Trên địa bàn tỉnh hiện không có mỏ đá và chưa có mỏ cát nào đáp ứng nhu cầu cho các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh. Các nhà thầu phải tìm kiếm nguồn cung từ những địa phương khác, vận chuyển về công trường, làm phát sinh chi phí và ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

Lãnh đạo tỉnh và Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng giao thông tỉnh Đồng Tháp đi khảo sát dự án đường tỉnh 878

Trước tình hình này, tỉnh Đồng Tháp đang tập trung nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn về nguồn vật liệu và mặt bằng. Đáng chú ý, tỉnh An Giang đã hỗ trợ 267 nghìn mét khối đá để phục vụ các dự án cao tốc trên địa bàn. Riêng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Tháp được giao nguồn vốn trên 3.386 tỷ đồng. Đây là một trong những đơn vị chịu áp lực lớn về tiến độ giải ngân.

Ông Nguyễn Hoàng Khuyên, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Đồng Tháp, cho biết dù còn nhiều khó khăn nhưng đơn vị quyết tâm hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao: “Đối với các công trình vướng mặt bằng thì bây giờ hình thành nên một bộ phận cho anh em đi làm việc cụ thể với cấp xã, đôn đốc, hỗ trợ xã. Ví dụ như hỗ trợ những nội dung thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý dự án giao thông như: đi làm việc với dân, cắm tim tuyến, cọc mốc cụ thể để xã dễ làm việc với dân, cũng như hỗ trợ công tác kiểm kê, làm sao đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng. Năm nay, thực hiện chủ yếu theo kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công giai đoạn 2026-2030. Mặt khác, tập trung giải ngân vốn các dự án Trung ương từ Cao Lãnh đến ven biển theo chỉ đạo của UBND tỉnh”, ông Khuyên cho biết.

Không chỉ chủ đầu tư, các nhà thầu cũng đang chịu nhiều áp lực khi phải bảo đảm tiến độ thi công trong điều kiện thiếu mặt bằng, khan hiếm vật liệu và giá đầu vào tăng cao. Dù nguy cơ thua lỗ hiện hữu, các doanh nghiệp vẫn phải duy trì nhân lực, phương tiện, thiết bị, tổ chức thi công liên tục, thậm chí tăng ca, tăng kíp để bảo đảm tiến độ theo hợp đồng đã ký.

Ông Võ Văn Hùng, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Phước Hùng tại xã Đồng Sơn, tỉnh Đồng Tháp chia sẻ: “Tiến độ trong hồ sơ hợp đồng thì công ty thực hiện đạt, chúng tôi phải làm ngày làm đêm mới kịp tiến độ. Có nhiều thời điểm, cát, đá không có, công nhân phải nghỉ; lúc có thì phải làm đêm, tăng ca. Rất nhiều khó khăn. Cát lấp còn thiếu không nhiều, đã tìm nguồn bơm vô được. Còn đá thì tại mỏ ở các tỉnh miền ngoài hết trữ lượng, phải chờ đầu năm mới có. Hôm rồi mới mua trữ một số, bây giờ phải chờ đầu năm, khi mỏ đá có trữ lượng mới mua tiếp. Hiện nay, mua được thì giá rất đắt, tăng gấp 2 lần”.

Đối với các công trình, dự án quy mô vừa và nhỏ ở cấp xã, khó khăn trong triển khai và giải ngân vốn đầu tư công cũng không kém phần nan giải. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đội ngũ cán bộ chuyên môn phụ trách lĩnh vực đầu tư xây dựng ở một số địa phương còn hạn chế. Nhiều hồ sơ dự án chỉ hoàn thành vào giữa hoặc cuối năm, khiến thời gian tổ chức thi công và giải ngân vốn bị thu hẹp.

Cống Trà Tân do công ty cổ phần xây dựng thủy lợi TICCO thi công hoàn thành sớm hơn kế hoạch được giao

Từ thực tế thi công, ông Bùi Quang Hải, Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng và Dịch vụ Bảo Giang tại phường Bình Xuân, tỉnh Đồng Tháp cho rằng, việc chủ động nguồn vật liệu ngay từ đầu có ý nghĩa quan trọng, giúp nhà thầu hạn chế phát sinh chi phí, duy trì hoạt động liên tục trên công trường.

"Tiền có bao nhiêu, chủ đầu tư giải ngân hết tới đó. Bây giờ mình ký hợp đồng bao nhiêu thì làm bấy nhiêu. Chỉ có vật tư khó mua, chính vì vậy phải phát sinh thêm chi phí, phải có bãi trữ, phải mua chuẩn bị từ trước chứ không phải cung cấp ra công trường luôn. Ngày trước cứ vô bãi lấy vật tư ra đổ, còn bây giờ sà lan chở về phải tranh thủ đưa vô bãi lấy trữ rồi mới đưa ra công trường, phải chủ động. Bây giờ giá vật liệu cao quá mà giá trúng thầu thấp quá nên doanh nghiệp nào cũng bị thua lỗ”, ông Hải cho hay.

Các nhà thầu chủ động dự trữ nguồn vật liệu đá mua từ ngoài tỉnh chở về

Thời gian còn lại của năm 2026 không nhiều, trong khi khối lượng vốn đầu tư công cần giải ngân vẫn còn rất lớn. Áp lực hoàn thành kế hoạch đang đặt ra yêu cầu cao đối với các cấp, các ngành và chủ đầu tư dự án. Bên cạnh việc tăng cường kiểm tra, đôn đốc tiến độ thi công, tỉnh Đồng Tháp cần tiếp tục quyết liệt tháo gỡ những điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, nguồn cung vật liệu xây dựng và thủ tục đầu tư. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công không chỉ góp phần hoàn thành kế hoạch năm mà còn tạo động lực thúc đẩy phát triển hạ tầng, kích thích sản xuất, kinh doanh, tạo nền tảng để tỉnh thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số.