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Khánh Hòa chủ động nguồn vật liệu cho các dự án trọng điểm

Thứ Hai, 21:35, 09/11/2026
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VOV.VN - Nhiều công trình trọng điểm tại Khánh Hòa đang chịu áp lực về nguồn vật liệu xây dựng. Tỉnh đang triển khai các giải pháp điều phối vật liệu, tháo gỡ vướng mắc cho các mỏ khoáng sản và bổ sung quy hoạch nguồn cung, nhằm bảo đảm tiến độ thi công.

Tại dự án đường ven biển tỉnh Khánh Hòa, đoạn từ khu vực Vạn Lương đến Ninh Hòa, nhu cầu đất san lấp gần 1,2 triệu m³, trong khi nguồn cung chưa đáp ứng yêu cầu thi công. Để tháo gỡ khó khăn, UBND tỉnh Khánh Hòa cho phép khai thác gần 650.000 m³ đất tại các mỏ thuộc xã Vạn Hưng, đồng thời tận dụng hơn 330.000 m³ đất từ một dự án khác để bổ sung nguồn vật liệu.

Nguồn đất đắp được khơi thông giúp nhà thầu đẩy nhanh thi công nền móng, chuẩn bị triển khai các lớp cấp phối đá dăm và kết cấu mặt đường.

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Tuyến đường ven biển tỉnh Khánh Hòa đang được đẩy nhanh thi công

“Khi có nguồn đất đắp dồi dào thì sẽ kéo theo tiến độ, giúp đẩy nhanh phần nền móng và kết cấu đường, kéo theo các hạng mục tiếp theo. Hiện nay, có 2 mỏ đặc thù đang được vận chuyển về dự án, khi nguồn đất đang được đẩy mạnh, chúng tôi chuẩn bị thi công các lớp cấp phối đá dăm, nền móng đường, đẩy nhanh tiến độ trong năm nay”, ông Nguyễn Phước Hoàng, Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng giao thông Khánh Hòa cho biết.

Không chỉ bổ sung đất đắp, Khánh Hòa còn điều phối, tận dụng vật liệu dôi dư giữa các dự án. Tại cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột, quá trình thi công qua khu vực đồi núi phát sinh đất đá có thể tận dụng cho các công trình khác. Tỉnh đã cho phép điều phối nguồn vật liệu này phục vụ dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 26B, là công trình kết nối cao tốc với Cảng quốc tế Nam Vân Phong.

Ông Phạm Văn Hòa, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình nông nghiệp và giao thông tỉnh Khánh Hòa cho biết, đối với cát xử lý nền đất yếu, tỉnh cũng chấp thuận sử dụng nguồn cát từ hoạt động nạo vét sông Tắc, Nha Trang.

“Chúng tôi tận dụng tối đa để điều phối trong nội bộ các dự án và đồng thời xin chủ trương của tỉnh và được đồng ý. Cát để xử lý nền đất yếu cũng được cấp phép vận chuyển cát từ nạo vét sông Tắc, Nha Trang ra để đáp ứng xử lý nền đất yếu”, ông Hòa cho biết.

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Thi công dự án đầu tư công tại Khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa

Việc tận dụng vật liệu giữa các công trình góp phần giảm áp lực khai thác mới. Tuy nhiên, nguồn cung tại chỗ vẫn là bài toán lớn, nhất là đối với đá xây dựng ở khu vực phía Bắc tỉnh Khánh Hoà.

Năm 2026, các dự án thuộc Khu Kinh tế Vân Phong cần khoảng 380.000 m³ đá. Trong tổng số 7 mỏ đá được cấp phép tại khu vực này và vùng phụ cận, hiện chỉ có 3 mỏ duy trì hoạt động. Nhu cầu đá cho các dự án đầu tư công tại Khu Kinh tế Vân Phong trong giai đoạn 2026-2030 ước khoảng 900.000 m³.

Trước thực tế này, UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các sở, ngành rà soát trữ lượng, công suất từng mỏ; hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện thủ tục đất đai, khoáng sản, gia hạn giấy phép và xem xét nâng công suất đối với những mỏ đủ điều kiện. Tỉnh đồng thời đẩy nhanh đấu giá quyền khai thác khoáng sản, giám sát cam kết cung ứng của các chủ mỏ và rà soát khả năng sử dụng vật liệu thay thế.

Về lâu dài, Khánh Hòa tập trung cân đối cung – cầu theo từng loại vật liệu và nhu cầu thực tế của các dự án. Hiện các dự án đầu tư công trên địa bàn cần hơn 6,3 triệu m³ đất san lấp, khoảng 2,7 triệu mét khối đá xây dựng và hơn 1 triệu mét khối cát xây dựng, cát san lấp. Các ngành chức năng đang rà soát nguồn cung, đối chiếu với nhu cầu đầu tư để bổ sung quy hoạch, tạo cơ sở khai thác hợp pháp.

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Thi công dự án đầu tư công tại Khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa.

Ông Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, tỉnh đã xác định khối lượng vật liệu còn lại của từng dự án và yêu cầu các đơn vị chủ động chuẩn bị nguồn cung cho năm tiếp theo.

“Hiện nay, khối lượng còn lại của từng loại vật liệu, từng dự án, từng Ban Quản lý dự án chúng tôi đã họp và xác định rồi, các ngành chủ động xử lý. Trong tháng 12 này, các Ban Quản lý dự án phải đề xuất toàn bộ nhu cầu vật liệu của từng công trình, từng dự án, phối hợp với Sở Công Thương, các ngành và địa phương chủ động chuẩn bị nguồn cung ngay từ cuối năm 2026, để bước sang năm 2027 không bị động nữa”, ông Lê Huyền nhấn mạnh.

Thái Bình/VOV-Tây Nguyên
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