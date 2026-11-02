Đồng Tháp khắc phục khó khăn, tăng tốc để sớm đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số

Trong 10 tháng qua, cả hệ thống chính trị tỉnh Đồng Tháp đã nỗ lực khắc phục khó khăn, vướng mắc trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; đồng thời đẩy mạnh thi đua lao động, sản xuất, kinh doanh, quyết tâm sớm thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số theo Kết luận 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và Nghị quyết 109 của Chính phủ.

Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh 10 tháng qua, ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Sản lượng lúa thu hoạch đạt hơn 776.972 tấn; sản lượng cây ăn trái đạt trên 2 triệu tấn. Chỉ số sản xuất công nghiệp 10 tháng ước tăng 13,47%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 160.300 tỷ đồng, tăng 15,55%, bằng 83,77% kế hoạch năm.

Đáng chú ý, kim ngạch xuất khẩu 10 tháng ước đạt 8.408 triệu USD, tăng 7,51%; trong đó, xuất khẩu rau quả tăng hơn 20% so cùng kỳ năm ngoái. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 18.682 tỷ đồng, bằng 78,58% dự toán năm. Toàn tỉnh có 2.577 doanh nghiệp thành lập mới và 399 doanh nghiệp hoạt động trở lại. Đồng Tháp cũng giải quyết việc làm cho hơn 46.100 lao động, đạt 92,3% chỉ tiêu năm; đưa 2.059 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng...

Ngành thủy sản chế biến của tỉnh Đồng Tháp đang khắc phục khó khăn đạt mức tăng trưởng cao

Xã Hội Cư là một trong những địa phương có hoạt động kinh tế khá phát triển nhờ phát huy lợi thế về kinh tế vườn và kinh doanh lương thực, thương mại, dịch vụ. Toàn xã có gần 3.500 ha vườn cây ăn trái, chủ lực là sầu riêng và mít, với sản lượng khoảng 83.100 tấn; có 247 công ty kinh doanh lúa gạo và khoảng 2.300 cơ sở kinh doanh cá thể. Đến tháng 10, xã thực hiện đạt 10/12 tiêu chí tỉnh giao; tổng thu ngân sách nhà nước đạt 250 tỷ đồng, bằng gần 122% dự toán; giải ngân vốn đầu tư công đạt 100%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 84 triệu đồng/năm. Năm nay, Hội Cư phấn đấu đạt mức tăng trưởng kinh tế khoảng 8,5%.

Ông Trần Thanh Thuận, Chủ tịch UBND xã Hội Cư cho biết: “Hằng năm, xã đều nỗ lực thực hiện theo Nghị quyết của Đảng. Năm nay, địa phương cố gắng đạt mức tăng trưởng từ 8,4 - 8,5%. Riêng mục tiêu tăng trưởng 2 con số sẽ phấn đấu đáp ứng trong nhiệm kỳ đến năm 2030. Hiện nay, hai lĩnh vực kinh tế chủ lực của xã là xay xát lúa gạo và sản xuất trái cây. Thời gian gần đây, nhà vườn tăng cường trồng sầu riêng nên thời gian tới sản lượng và giá trị loại trái cây này sẽ tăng”.

Giải ngân vốn đầu tư công là một giải pháp để thúc đẩy tăng trưởng 2 con số

Không chỉ Hội Cư, nhiều địa phương khác như xã Tân Phước 3, xã Thanh Hưng... cũng đang khai thác tiềm năng, lợi thế, tìm kiếm động lực phát triển mới, phấn đấu đạt mức tăng trưởng 2 con số vào cuối năm nay.

Tuy nhiên, đối với những xã vùng sâu, vùng xa, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, dư địa tăng trưởng hạn chế, mục tiêu tăng trưởng 2 con số là thách thức không nhỏ. Ông Phan Hồng Khanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hậu Mỹ cho biết, địa phương phấn đấu đến cuối năm đạt mức tăng trưởng từ 8,5 - 9%.

“Ban Chấp hành Đảng bộ đã giao từng chỉ tiêu cho từng ngành tổ chức thực hiện. Đối với mục tiêu tăng trưởng 2 con số, hiện nay đã giao trách nhiệm cụ thể cho từng đơn vị, nhưng từ nay đến cuối năm phải rất nỗ lực vì hầu như không còn dư địa. Đầu tư công không có, công nghiệp trên địa bàn xã cũng không có, chỉ có 2 - 3 nhà máy xay xát, lau bóng gạo. Thương mại, dịch vụ chủ yếu tập trung ở chợ Thiên Hộ. Nhìn chung, dư địa để tăng trưởng 2 con số từ nay đến cuối năm không còn nhiều”, ông Khanh nói.

Trước những thuận lợi và khó khăn đan xen, các ngành, các cấp tỉnh Đồng Tháp đang tập trung tăng tốc trong những tháng cuối năm, quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm hoàn thành cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, du lịch tiếp tục là lĩnh vực có nhiều tiềm năng đóng góp vào tăng trưởng chung. Trong 10 tháng, toàn tỉnh đón khoảng 6,5 triệu lượt khách, tăng 19,5%, trong đó có 590.000 lượt khách quốc tế. Tổng thu từ du lịch ước đạt 3.700 tỷ đồng, tăng 12,1%.

Lãnh đạo Tỉnh ủy-UBND tỉnh Đồng Tháp khảo sát các dự án giao thông trọng điểm

Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được, ngành du lịch Đồng Tháp đang đổi mới phương thức hoạt động, phát triển sản phẩm mới, đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá và kêu gọi đầu tư phát triển du lịch theo chiều sâu. Trước mắt, Hiệp hội Du lịch tỉnh phối hợp với Hiệp hội Du lịch TP. Hồ Chí Minh tổ chức chương trình famtrip và giao lưu thể thao nhằm kích cầu, quảng bá tiềm năng du lịch địa phương.

Bà Lương Thị Diễm Trang, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Đồng Tháp chia sẻ: “Hiệp hội đang chuẩn bị một chương trình tương đối lớn, đó là tổ chức famtrip và giao lưu pickleball với Hiệp hội Du lịch TP. Hồ Chí Minh. Hiệp hội rất kỳ vọng vào sự kiện này, bởi có sự tham gia của các công ty du lịch, công ty lữ hành, kể cả những doanh nghiệp lớn như Vietnam Airlines, Saigontourist, Vietjet... Đây là một trong những hoạt động mà Hiệp hội đang chú trọng để quảng bá du lịch Đồng Tháp”.

Giải ngân vốn đầu tư công được xác định là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng 2 con số. Trong 10 tháng qua, Đồng Tháp đã giải ngân hơn 7.002 tỷ đồng, đạt 61,2% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao sau điều chỉnh và 55,3% kế hoạch HĐND tỉnh giao sau điều chỉnh. Dù còn khó khăn về giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu xây dựng khan hiếm, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc; kiện toàn các ban quản lý dự án chuyên ngành; đề nghị tỉnh An Giang hỗ trợ cung ứng 267.000 m³ đá phục vụ các dự án cao tốc, đồng thời cho phép điều chuyển vốn giữa các công trình có khả năng giải ngân khác nhau.

Ngành du lịch Đồng Tháp đang nỗ lực những tháng cuối năm nay để thu hút du khách

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Tháp được giao tổng nguồn vốn hơn 3.386 tỷ đồng. Đến nay, đơn vị giải ngân trên 52% kế hoạch và đang tập trung đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu giải ngân đạt 100% vào cuối năm.

Ông Nguyễn Hoàng Khuyên, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Tháp cho biết: “ Trước mắt, Ban đã đề nghị UBND tỉnh cho chuyển vốn và đã được UBND tỉnh chấp thuận. Nguồn vốn sẽ được điều chuyển giữa các công trình có khối lượng lớn và những công trình có khối lượng thấp để làm sao giải ngân tốt nhất từ nay đến cuối năm. Đối với các đơn vị thi công, Ban đã yêu cầu cam kết, xây dựng lại kế hoạch, tiến độ sát với thực tế để thực hiện đúng hợp đồng. Riêng các công trình cao tốc phải tăng cường nguồn cung đá để đáp ứng tiến độ thi công”.

Theo định hướng phát triển, Đồng Tháp phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2026 - 2030 đạt từ 9%/năm trở lên, đến năm 2030 đạt mức tăng trưởng từ 10% trở lên. GRDP bình quân đầu người đạt từ 150 - 154 triệu đồng; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trong 5 năm khoảng 702.000 tỷ đồng; tốc độ tăng thu ngân sách nhà nước bình quân đạt 10%/năm. Tỉnh cũng phấn đấu có thêm 22.500 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong 5 năm và đến năm 2030, kim ngạch xuất khẩu đạt 14,8 tỷ USD.

Người dân, doanh nghiệp tỉnh Đồng Tháp đẩy mạnh thi đua lao động sản xuất góp phần tăng trưởng 2 con số

Để hiện thực hóa các mục tiêu này, Đồng Tháp tập trung thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp, tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân, hỗ trợ doanh nghiệp tăng cường xuất khẩu hàng hóa, tháo gỡ khó khăn đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Đồng thời, tỉnh chú trọng phát triển nông nghiệp xanh, ứng dụng khoa học - công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, phát huy hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Với quyết tâm chính trị cao, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và sự chung sức của người dân, Đồng Tháp đang tập trung khơi thông các nguồn lực, tạo thêm động lực phát triển, hướng đến mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững, từng bước hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 2 con số vào năm 2030.