Đồng Tháp đầu tư 871 tỷ đồng xây dựng cụm công nghiệp tại vùng Đồng Tháp Mười

Cụm công nghiệp Thạnh Tân nằm tại khu vực vùng sâu của xã Tân Phước 2, có quy mô 50 ha, tổng mức đầu tư gần 871 tỷ đồng. Trong đó, diện tích đất nhà máy, kho tàng hơn 32 ha, được phân chia thành 15 khu đất, có diện tích từ 1,27 ha đến 5 ha.

Dự án được đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, gồm nhà máy cấp nước công suất 1.320 mét khối/ngày đêm và mạng lưới cấp nước; trạm xử lý nước thải tập trung công suất 811 mét khối/ngày đêm. Nước thải sau xử lý phải đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp trước khi xả ra nguồn tiếp nhận.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Dự án cụm công nghiệp Thạnh Tân

Cụm công nghiệp Thạnh Tân định hướng thu hút các ngành chế biến, bảo quản lương thực - thực phẩm; cơ khí, điện - điện tử và công nghiệp hỗ trợ; sản xuất các sản phẩm từ nhựa; phân bón hữu cơ, phân bón vi sinh; hóa chất, hóa dược và các dịch vụ phục vụ sản xuất công nghiệp.

Cụm công nghiệp được hình thành tại khu vực có kết nối giao thông thuận lợi thông qua đường tỉnh ĐT.867, góp phần tạo quỹ đất công nghiệp có hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư thứ cấp.

Dự án được kỳ vọng góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ; tạo việc làm tại chỗ cho lao động trong vùng. Đồng thời, thông qua các ngành chế biến, bảo quản lương thực - thực phẩm, dự án sẽ hỗ trợ tiêu thụ và nâng cao giá trị nông sản địa phương.

Diện tích đất triển khai xây dựng cụm công nghiệp Thạnh Tân

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Thành Diệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, đề nghị các sở, ngành và UBND xã Tân Phước 2 tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện để Cụm công nghiệp Thạnh Tân sớm hoàn thành và đưa vào hoạt động.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị chủ đầu tư là Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Sản xuất Đại Ngân Sơn triển khai, thi công dự án bảo đảm an toàn, hiệu quả và đúng quy định pháp luật; không chỉ xây dựng một công trình thu hút đầu tư mà còn tạo dấu ấn đối với các nhà đầu tư, đối tác khi đến làm việc và đầu tư tại đây.

Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Tháp chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu dự Lễ khởi công

Chính quyền địa phương sẽ phối hợp với chủ đầu tư tăng cường đào tạo, hỗ trợ việc làm, tạo điều kiện để người dân trong vùng dự án có cơ hội tham gia lao động, góp phần phát triển kinh tế gia đình, bảo đảm an sinh xã hội và đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.