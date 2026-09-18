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Đồng Tháp xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu và ven biển

Thứ Sáu, 10:14, 18/09/2026
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VOV.VN - UBND tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành kế hoạch triển khai Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Đồng Tháp và Khu kinh tế ven biển Gò Công giai đoạn 2026 - 2030, nhằm mở rộng không gian phát triển, thu hút đầu tư và tạo các cực tăng trưởng mới.

Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Đồng Tháp có quy mô khoảng 31.936 ha, nằm trên địa bàn 7 xã, phường gồm: toàn bộ xã Thường Phước, phường Hồng Ngự, phường Thường Lạc và một phần diện tích các xã Tân Hồng, Tân Hộ Cơ, Tân Thành, phường An Bình.

Tỉnh sẽ điều chỉnh quy hoạch chung Khu kinh tế cửa khẩu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; rà soát, điều chỉnh quy hoạch các khu chức năng và khu vực cửa khẩu. Một nhiệm vụ trọng tâm là nâng cấp Cửa khẩu phụ Mộc Rá thành cửa khẩu chính vào năm 2030.

Dong thap xay dung khu kinh te cua khau va ven bien hinh anh 1
Khu vực xây dựng khu kinh tế ven biển của tỉnh Đồng Tháp

Đồng Tháp cũng tập trung đầu tư các tuyến giao thông kết nối như cao tốc Dinh Bà - Cao Lãnh, Quốc lộ N1, cầu Tân Châu - Hồng Ngự, nâng cấp Quốc lộ 30 và các tuyến đường theo quy hoạch. Tỉnh phối hợp với tỉnh Prey Veng của Campuchia đầu tư các tuyến đường kết nối qua các khu vực cửa khẩu.

Khu kinh tế cửa khẩu sẽ ưu tiên thu hút các dự án công nghiệp chế biến, công nghiệp xanh, sạch, thương mại - dịch vụ và logistics; đồng thời huy động nguồn vốn xã hội hóa để hoàn thiện hạ tầng.

Khu kinh tế ven biển Gò Công có quy mô khoảng 26.700 ha, nằm trên địa bàn 5 xã gồm: toàn bộ xã Gia Thuận, Tân Điền và một phần các xã Tân Đông, Gò Công Đông, Tân Phú Đông.

Dong thap xay dung khu kinh te cua khau va ven bien hinh anh 2
Các khu kinh tế vùng ven biển và cửa khẩu hình thành sẽ góp phần phát triển kinh tế- xã hội của các địa phương

Đồng Tháp sẽ lập Đề án thành lập Khu kinh tế ven biển, quy hoạch chung và các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết; đồng thời đầu tư hạ tầng giao thông, cảng biển và các tuyến kết nối.

Tỉnh định hướng phát triển dịch vụ cảng biển, logistics, nghiên cứu xây dựng trung tâm logistics, khai thác lợi thế luồng tàu trọng tải lớn vào khu vực biển và sông Soài Rạp. Đồng thời, ưu tiên thu hút các dự án đô thị lấn biển hiện đại, xanh, thông minh, gắn với dịch vụ và du lịch ven biển.

Việc phát triển 2 khu kinh tế từ cửa khẩu đến ven biển được kỳ vọng mở rộng không gian phát triển, tăng cường giao thương, thu hút đầu tư và tạo động lực phát triển kinh tế Đồng Tháp giai đoạn 2026 - 2030.

Chu Trinh/VOV-ĐBSCL
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