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Đồng Tháp lập đoàn kiểm tra, xử lý việc nuôi hàu tại vùng ven biển

Chủ Nhật, 23:10, 20/09/2026
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VOV.VN - UBND tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành Kế hoạch 1419 về việc kiểm tra, rà soát và đề xuất phương án xử lý hoạt động nuôi hàu trên biển tại địa bàn ven biển.

Theo đó, đối tượng kiểm tra là tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đang nuôi hàu, bao gồm trường hợp đã cấp phép, chưa được giao khu vực biển hoặc có dấu hiệu vi phạm tại 3 xã ven biển: Tân Điền, Gia Thuận và Gò Công Đông. Thời gian thực hiện 30 ngày, đoàn kiểm tra đi thực địa, làm việc với chính quyền và người dân; sau đó hoàn thiện báo cáo, đề xuất giải pháp trong 15 ngày.

Dong thap lap doan kiem tra, xu ly viec nuoi hau tai vung ven bien hinh anh 1
Khu vực xảy ra tình trạng nuôi hàu tự phát tại vùng biển Gò Công

Nội dung kiểm tra gồm: hồ sơ pháp lý, giấy phép sử dụng khu vực biển; xác minh vị trí, diện tích, tọa độ thực tế so với hồ sơ; phát hiện và xử lý nuôi ngoài quy hoạch, lấn chiếm, chưa đủ thủ tục; đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn người dân hoàn thiện thủ tục hợp pháp hóa. Tổng kinh phí thực hiện đợt kiểm tra này là hơn 828 triệu đồng, từ nguồn chi thường xuyên của Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Mục tiêu của đợt kiểm tra nhằm quản lý chặt chẽ, chấn chỉnh vi phạm, bảo vệ môi trường và an toàn giao thông thủy; hướng dẫn người dân hợp pháp hóa, phát triển nghề nuôi hàu bền vững.

UBND tỉnh Đồng Tháp giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp ngành, đơn vị liên quan và UBND 3 xã nêu trên triển khai kiểm tra. Kết quả sẽ tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh để có giải pháp quản lý lâu dài, chuẩn hóa hoạt động nuôi hàu, đảm bảo phát triển kinh tế gắn với bảo vệ tài nguyên và môi trường biển.

Dong thap lap doan kiem tra, xu ly viec nuoi hau tai vung ven bien hinh anh 2
Nuôi hàu tràn lan sẽ gây ra nhiều hệ lụy về sau, nhất là nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước, kém an toàn giao thông

Thời gian qua, vùng biển Gò Công (trước thuộc Tiền Giang) xảy ra tình trạng nhiều trường hợp nuôi hàu tràn lan, tự ý bao chiếm bãi biển, không phép diễn ra rộng khắp. Tại khu vực ven bờ biển thuộc các xã Tân Thành, Tân Điền, Kiểng Phước (cũ) nhiều người tự chiếm dụng diện tích từ 500 - 3.000m từ bờ để đóng cọc, dựng khung nuôi hàu mà không có quyết định giao khu vực, không được cấp phép. Nhiều hộ còn dùng vỏ xe, vật liệu thải làm khung nuôi, dễ vỡ cuốn theo dòng nước, gây ô nhiễm môi trường. Hoạt động này còn lấn chiếm luồng giao thông thủy, cản trở tàu thuyền, ảnh hưởng tiêu thoát lũ, gây bất bình với người hoạt động hợp pháp.

Trước thực trạng trên, UBND tỉnh Tiền Giang (trước đây) đã giao ngành chức năng, UBND huyện Gò Công Đông kiểm tra, lập biên bản, ghi nhận tọa độ; tuyên truyền, hướng dẫn thủ tục; yêu cầu tự tháo dỡ, khôi phục hiện trạng. Không tuân thủ sẽ bị xử phạt, cưỡng chế; đồng thời tăng cường tuần tra ngăn chặn từ gốc, hướng dẫn người dân chuyển sang mô hình nuôi hợp pháp, thân thiện môi trường, công bằng và bền vững.

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Đồng Tháp xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu và ven biển

VOV.VN - UBND tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành kế hoạch triển khai Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Đồng Tháp và Khu kinh tế ven biển Gò Công giai đoạn 2026 - 2030, nhằm mở rộng không gian phát triển, thu hút đầu tư và tạo các cực tăng trưởng mới.

Chu Trinh/VOV-ĐBSCL
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