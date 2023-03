Dòng tiền ngắn hạn vẫn suy yếu, các nhóm cổ phiếu có sự phân hóa

Thị trường sẽ cần phải tích lũy thêm trước khi có xu hướng rõ ràng hơn

Thị trường chứng khoán điều chỉnh nhẹ trong phiên 2/3 với thanh khoản cũng có sự suy giảm. VN-Index kết phiên giao dịch ngày 2/3 giảm 2,94 điểm (-0,28%) xuống 1.037,61 điểm, HNX-Index giảm 0,69 điểm (-0,33%) xuống 206,14 điểm. Thanh khoản toàn thị trường tiếp tục ở mức thấp với giá trị giao dịch chỉ đạt hơn 7.100 tỷ đồng.

Nhóm cổ phiếu chứng khoán là một trong những nhóm tiêu cực nhất phiên khi có tới 18/25 mã giảm giá. Nhìn chung tình trạng phân hóa diễn ra rộng trên toàn thị trường. Lực mua và lực bán cũng khá cân bằng. Tại thời điểm kết phiên, toàn thị trường ghi nhận 371 mã tăng và 411 mã giảm giá. Như vậy, độ rộng thị trường nghiêng nhẹ về tiêu cực. BID là mã trụ chủ lực cho thị trường với mức tăng 1,6% và kéo VN-Index tăng 0,951 điểm. Tuy vậy, các cổ phiếu khác thuộc nhóm ngân hàng lại không tích cực bằng. Phân nửa cổ phiếu nhóm ngân hàng giảm điểm, trong đó có thể kể như: VPB (-0,9%), TCB (-0,4%), ACB (-0,4%), CTG (-1,6%), MBB (-1,4%), SSB (-0,2%), MSB (-0,4%), TPB (-0,8%)…

VN-Index kết phiên giao dịch ngày 2/3 giảm 2,94 điểm (-0,28%) xuống 1.037,61 điểm

Theo các chuyên gia của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), thị trường ghi nhận một phiên giao dịch khá giằng co, và đóng cửa giảm nhẹ, mức gần trung bình trong ngày, trong bối cảnh thanh khoản giảm khá và ở mức thấp. Điều này cho thấy bên mua và bên bán đang khá giằng co, và đà hồi phục tạm thời chững lại. Do đó, khả năng thị trường sẽ cần phải tích lũy thêm trước khi có xu hướng rõ ràng hơn.

“Trong phiên giao dịch hôm nay 3/3, sự giằng co có thể sẽ diễn ra giữa lực mua tại hỗ trợ 1.030 – 1.035 điểm và lực bán tại kháng cự 1.040 – 1.045 điểm, trước khi có sự phân định xu hướng rõ ràng hơn về cuối ngày”, chuyên gia của ASEANSC dự báo.

Thị trường khả năng chỉ dao động trong vùng 1.020 – 1.050 điểm

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán MB (MBS), nhịp nảy của thị trường diễn ra chỉ đủ một vòng T+ khi dòng tiền bắt đáy vẫn kiên trì không đuổi theo giá trong chiều tăng điểm. Với thanh khoản vẫn đang tìm mức đáy mới kể từ đầu năm, thị trường khả năng chỉ dao động trong vùng 1.020 – 1.050 điểm. Bối cảnh thị trường trong nước vẫn chưa có thông tin hỗ trợ, trong khi chứng khoán thế giới vẫn đang trong nhịp điều chỉnh trước cuộc họp của Fed.

“Nhà đầu tư nên trading với tỷ trọng cổ phiếu thấp trong danh mục, dòng tiền yếu nên khả năng lưu trú ở các nhóm cổ phiếu chỉ trong 1 hoặc hơn 1 phiên rồi lại tìm nhóm cổ phiếu khác, mua đuổi khi không có cố phiếu có sẵn trong danh mục sẽ gặp rủi ro. Một số ngành/nhóm cổ phiếu đang được dòng tiền quan tâm như: Đầu tư công, sản xuất điện, dầu khí, vật liệu xây dựng,…”, chuyên gia của MBS lưu ý.

Các chuyên gia của Công Ty Chứng Khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) cho rằng, thị trường có thể sẽ giảm điểm và ít biến động trong phiên hôm nay 3/3 với các nhịp tăng giảm đản xen trong phiên. Đồng thời, khối lượng giao dịch vẫn duy trì ở mức thấp cho thấy dòng tiền ngắn hạn vẫn suy yếu, đặc biệt thị trường có dấu hiệu bước vào giai đoạn tích lũy ngắn hạn cho nên dòng tiền ngắn hạn vẫn sẽ suy yếu và xảy ra tình trạng phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu. Ngoài ra, chỉ báo tâm lý ngắn hạn tiếp tục giảm cho thấy các nhà đầu tư vẫn còn bi quan với xu hướng hiện tại.

“Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức giảm. Do đó, các nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục đứng ngoài thị trường và duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức thấp”, chuyên gia của YSVN khuyến nghị./.