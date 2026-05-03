Dòng tiền ngoại bùng nổ, vốn FDI đăng ký vào Việt Nam tăng 32%

Chủ Nhật, 12:49, 03/05/2026
VOV.VN - 4 tháng đầu năm 2026, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 18,24 tỷ USD, tăng 32% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy dòng vốn ngoại tiếp tục tăng tốc. Đáng chú ý, vốn FDI thực hiện ước đạt 7,4 tỷ USD – mức cao nhất trong 5 năm.

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng năm 2026 của Cục Thống kê (Bộ Tài chính) vừa công bố sáng 3/5, tính đến ngày 27/4, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam bao gồm: vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 18,24 tỷ USD, tăng 32% so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, vốn đăng ký cấp mới có 1.249 dự án được cấp phép với số vốn đăng ký đạt 12,15 tỷ USD, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước về số dự án và gấp 2,2 lần về số vốn đăng ký; trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo được cấp phép mới đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất với số vốn đăng ký đạt 8,12 tỷ USD, chiếm 66,8% tổng vốn đăng ký cấp mới; sản xuất, phân phối điện, khí, nước, điều hòa đạt 2,31 tỷ USD, chiếm 19,0%; các ngành còn lại đạt 1,72 tỷ USD, chiếm 14,2%.

Dòng tiền ngoại bùng nổ, vốn FDI đăng ký vào Việt Nam tăng 32% (Ảnh minh họa: KT)

Đáng chú ý, vốn FDI thực hiện tại Việt Nam 4 tháng năm 2026 ước đạt 7,40 tỷ USD, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm trước. Đây là số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện cao nhất của bốn tháng đầu năm trong 5 năm qua. Trong đó: lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 6,12 tỷ USD, chiếm 82,7% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 540,5 triệu USD, chiếm 7,3%; sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí đạt 270,6 triệu USD, chiếm 3,7%.

Cục Thống kê cho biết, trong tổng vốn "đổ vào" Việt Nam, vốn đăng ký điều chỉnh có 316 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư tăng thêm 3,13 tỷ USD, giảm 51% so với cùng kỳ năm trước.

FDI đầu năm 2026: Vốn đăng ký giảm, dòng tiền thực vẫn tăng

VOV.VN - Theo số liệu từ Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố sáng 6/2, tính đến ngày 31/1, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt 2,58 tỷ USD, giảm 40,6% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, thu hút đầu tư nước ngoài vẫn ghi nhận những gam màu sáng từ khả năng giải ngân và sự gia tăng của các dự án mới.

Nếu tính cả vốn đăng ký mới và vốn đăng ký điều chỉnh của các dự án đã cấp phép từ các năm trước thì vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 10,49 tỷ USD, chiếm 68,6% tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm; sản xuất, phân phối điện, khí, nước, điều hòa đạt 2,31 tỷ USD, chiếm 15,1%; các ngành còn lại đạt 2,48 tỷ USD, chiếm 16,3%.

Ngoài ra, vốn đăng ký góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài có 976 lượt với tổng giá trị góp vốn 2,96 tỷ USD, tăng 61,9% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, có 325 lượt góp vốn, mua cổ phần làm tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp với giá trị góp vốn là 445,13 triệu USD và 651 lượt nhà đầu tư nước ngoài mua lại cổ phần trong nước mà không làm tăng vốn điều lệ với giá trị 2,51 tỷ USD.

Đối với hình thức góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, vốn đầu tư vào bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy đạt 1,89 tỷ USD, chiếm 63,9% giá trị góp vốn; hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ đạt 321 triệu USD, chiếm 10,9%; ngành còn lại 747 triệu USD, chiếm 25,2%...

Trong số 53 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới tại Việt Nam trong bốn tháng đầu năm 2026, Singapore là nhà đầu tư lớn nhất với 6,05 tỷ USD, chiếm 49,8% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Hàn Quốc 4,08 tỷ USD, chiếm 33,6%; Trung Quốc 524,1 triệu USD, chiếm 4,3%; Nhật Bản 462 triệu USD, chiếm 3,8%; Đặc khu hành chính Hồng Công (Trung Quốc) 329,2 triệu USD, chiếm 2,7%; Hà Lan 318,5 triệu USD, chiếm 2,6%...

Cẩm Tú/VOV.VN
Tag: FDI vốn FDI thu hút FDI đầu tư trực tiếp nước ngoài Dòng tiền ngoại nhà đầu tư nước ngoài
Hải Phòng thu hút gần 1 tỉ USD vốn FDI quý 1/2026, sẵn sàng cho những dự án lớn

VOV.VN - Trong bối cảnh kinh tế thế giới nhiều biến động, Hải Phòng vẫn khẳng định vị thế là "thỏi nam châm" thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) với số vốn gần 1 tỉ USD trong quý I/2026.

Quảng Ninh tiếp tục đồng hành, hỗ trợ tối đa cho các doanh nghiệp FDI

VOV.VN - Tại buổi gặp đại diện các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trên địa bàn chiều 7/4, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh khẳng định đồng hành, hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp và cam kết môi trường đầu tư kinh doanh của địa phương sẽ ngày càng được cải thiện.

Thu hút FDI: Cần chuyển từ số lượng sang chất lượng và giá trị nội địa

VOV.VN - Năm 2025 ghi dấu kỷ lục vốn FDI đầu tư vào Việt Nam cao nhất trong vòng 5 năm qua. Tuy nhiên, tỷ lệ giá trị gia tăng nội địa lại thấp, Việt Nam đang thiếu chiến lược hỗ trợ doanh nghiệp Việt đủ sức tham gia vào chuỗi giá trị, điều này đặt ra yêu cầu phải thay đổi chiến lược thu hút FDI theo hướng chất lượng.

