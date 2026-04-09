Hải Phòng thu hút gần 1 tỉ USD vốn FDI quý 1/2026, sẵn sàng cho những dự án lớn

Thứ Năm, 19:24, 09/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong bối cảnh kinh tế thế giới nhiều biến động, Hải Phòng vẫn khẳng định vị thế là "thỏi nam châm" thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) với số vốn gần 1 tỉ USD trong quý I/2026.


Theo UBND thành phố Hải Phòng, hết quý I/2026, Thành phố thu hút gần 965 triệu USD vốn đầu tư nước ngoài (FDI), vượt kịch bản quý I và bằng 24,7% kế hoạch năm. Trong đó, khu công nghiệp, khu kinh tế thu hút 915,3 triệu USD, tăng 93,9% so với cùng kỳ năm ngoái; lũy kế đến hết tháng 3/2026, các khu công nghiệp, khu kinh tế tại Hải Phòng thu hút 1.038 dự án FDI với tổng vốn đầu tư khoảng 44 tỷ USD và 380 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn 581.254 tỷ đồng.

Công tác triển khai các dự án hạ tầng khu công nghiệp đang được các ban ngành TP Hải Phòng tập trung đẩy mạnh. Hải Phòng đã khởi công 3 khu công nghiệp mới với tổng vốn gần 20.000 tỷ đồng. Hiện, 11 khu công nghiệp đang triển khai đảm bảo tiến độ và dự kiến khởi công thêm các dự án mới trong quý 2.

hai phong thu hut gan 1 ti usd von fdi quy 1 2026, san sang cho nhung du an lon hinh anh 1
Nhiều dự án FDI mới được khởi công, khánh thành tại Hải Phòng trong quý 1/2026.

Theo ông Phạm Văn Thép, Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, Ban đã tham mưu UBND thành phố trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định thành lập Khu kinh tế chuyên biệt và phê duyệt quy hoạch chung Khu kinh tế ven biển phía nam Hải Phòng. Đồng thời, tích cực chuẩn bị các điều kiện để công bố, triển khai các mô hình phát triển mới như Khu Thương mại tự do Hải Phòng.

"Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng và các sở ngành thành phố tích cực nghiên cứu đề xuất bộ thủ tục hành chính cho các doanh nghiệp trong khu thương mại tự do; tập trung cắt giảm các thủ tục hành chính để tạo sự thông thoáng cho các doanh nghiệp. Chúng tôi cũng tham mưu UBND Thành phố xây dựng bộ tiêu chí lựa chọn các nhà đầu tư trong khu thương mại tự do, làm việc với các doanh nghiệp viễn thông, xây dựng nền tảng số để hoạt động trong khu thương mại tự do", ông Phạm Văn Thép cho biết.

hai phong thu hut gan 1 ti usd von fdi quy 1 2026, san sang cho nhung du an lon hinh anh 2
Ông Lê Ngọc Châu, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng đề nghị các ban ngành, địa phương đẩy mạnh các thủ tục, khởi công các dự án khu công nghiệp, khu kinh tế theo đúng kế hoạch.

Dù vậy, Hải Phòng vẫn đối mặt với không ít khó khăn mà lớn nhất là biến động giá xăng dầu, nguyên vật liệu đang tạo áp lực lớn lên tiến độ xây dựng hạ tầng khu công nghiệp, cũng như chi phí vận hành của doanh nghiệp FDI.

Trước thực tế này, Thành phố đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ; đẩy mạnh kết nối giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp FDI thông qua chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp. Ông Lê Ngọc Châu, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng yêu cầu các ban, ngành, địa phương trên địa bàn thành phố đẩy nhanh tiến độ các dự án và bảo đảm mục tiêu thu hút đầu tư trong thời gian tới.

"Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đôn đốc các chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật các KCN khẩn trương hoàn thành các thủ tục về đầu tư xây dựng, đất đai, phòng cháy, chữa cháy, môi trường và các thủ tục có liên quan theo quy định để tổ chức khởi công các dự án trong tháng 4/2026. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các Chủ đầu tư khu công nghiệp đẩy mạnh thu hút đầu tư (đặc biệt là đầu tư nước ngoài) vào các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu thương mại, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu thu hút vốn đầu tư nước ngoài quý II/2026 (đạt tối thiểu 900 triệu USD)", ông Lê Ngọc Châu yêu cầu.

Lãnh đạo TP Hải Phòng khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng nhà đầu tư, chủ động tháo gỡ khó khăn về dòng vốn và thủ tục hành chính, qua đó duy trì đà tăng trưởng trên 13% trong năm 2026.

Thanh Nga/VOV-Đông Bắc
Ông Lê Ngọc Châu giữ chức Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng
VOV.VN - Chủ tịch UBND thành phố Lê Ngọc Châu vừa được bầu giữ chức Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Hải Phòng tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu
VOV.VN - Thị trường năng lượng biến động, chi phí logistics tăng cao kéo theo hoạt động cung ứng xăng dầu tại các đô thị cảng lớn đang đối mặt với nhiều áp lực. Trước thực tế đó, chính quyền TP Hải Phòng đã tổ chức đối thoại trực tiếp để lắng nghe và tìm giải pháp tháo gỡ.

Hải Phòng: Thả hơn 1,3 triệu con giống tái tạo nguồn lợi thuỷ sản
VOV.VN - Chiều 28/3/2026, tại Cát Hải (Hải Phòng), Sở NN&MT phối hợp Cục Thủy sản và Kiểm ngư tổ chức lễ thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản trên vùng biển Cát Bà. Hoạt động kỷ niệm 67 năm Bác Hồ về thăm Cát Bà và Ngày truyền thống ngành thủy sản, góp phần bảo vệ hệ sinh thái, phát triển kinh tế biển bền vững.

