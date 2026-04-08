Quảng Ninh tiếp tục đồng hành, hỗ trợ tối đa cho các doanh nghiệp FDI

Trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh hiện có 237 dự án FDI còn hiệu lực của các nhà đầu tư đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ; Tổng vốn đầu tư đăng ký gần 16 tỷ USD, trong đó vốn thực hiện lũy kế đến tháng 4/2026 đạt gần 10 tỷ USD. Các dự án FDI đã góp phần quan trọng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, bước đầu hình thành các chuỗi cung ứng, lan tỏa kỹ năng lao động, thúc đẩy dịch vụ phụ trợ và tạo động lực tăng trưởng công nghiệp. Tuy vậy, mức độ lan tỏa của lĩnh vực này còn hạn chế, chưa tương xứng với quy mô đầu tư.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh gặp đại diện doanh nghiệp FDI để lắng nghe và giải quyết các khó khăn, vướng mắc

Trước các kiến nghị của doanh nghiệp về đầu tư hạ tầng giao thông, hạ tầng điện, bố trí nguồn vật liệu san lấp, giải quyết thủ tục hành chính về đất đai, môi trường, đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng chỉ đạo các sở, ngành, địa phương giải quyết dứt điểm, nhất là các vấn đề liên quan đến cắt giảm thủ tục hành chính, hỗ trợ thu hút nguồn nhân lực; đồng thời, duy trì thường xuyên hoạt động gặp gỡ, đối thoại với các doanh nghiệp FDI để nắm bắt và giải quyết khó khăn.

"Quảng Ninh là thị trường rất tiềm năng và có nhiều thế mạnh. Chúng tôi đã nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ tỉnh, từ các sở ban ngành đến UBND các địa phương đều hỗ trợ rất nhiều để chúng tôi yên tâm xây dựng, phát triển. Sắp tới khi TTTM của chúng tôi đi vào hoạt động thì mong rằng đó là địa điểm thu hút khách du lịch không chỉ ở địa phương mà còn từ các tỉnh lân cận đến và sinh sống tại Hạ Long, hy vọng sẽ làm thay đổi phong cách sống của người dân ở đây", ông Inui Shinichiro, Tổng Quản lý Trung tâm thương mại AEON MALL Hạ Long đánh giá.

Các nhà đầu tư có nhiều kiến nghị với chính quyền địa phương

Cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp với tinh thần chính quyền kiến tạo, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cũng đề nghị các doanh nghiệp FDI cùng đồng hành, hỗ trợ chuyển giao khoa học công nghệ, đào tạo lao động tay nghề cao và kỹ năng quản trị doanh nghiệp cho địa phương; có chính sách ưu đãi tốt hơn nữa đối với đội ngũ công nhân đang làm việc, từ đó tạo sức hấp dẫn với nguồn nhân lực đến từ các địa phương khác để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp.

Đánh giá cao những đóng góp cũng như sự tin tưởng của các doanh nghiệp FDI khi lựa chọn Quảng Ninh là điểm đến đầu tư, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh cũng khẳng định môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh sẽ ngày càng được cải thiện với hàng loạt dự án đầu tư hạ tầng quy mô lớn, trong đó đặc biệt là dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh. Địa phương cũng đang đề xuất trung ương nhiều đề án lớn với các chính sách ưu đãi vượt trội...

"Trước đây, nếu như phải tiếp xúc với 6-7 đầu mối thì giờ đây chỉ còn duy nhất 2 đầu mối là BQL Khu kinh tế và Công an tỉnh. Với sự cố gắng, nỗ lực của cả 2 bên, trong giai đoạn mới tôi tin tưởng rằng chính quyền và doanh nghiệp Quảng Ninh sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ, luôn lắng nghe và thấu hiểu, duy trì cơ chế đối thoại, mô hình như ngày hôm nay để giải quyết thường xuyên những vấn đề của doanh nghiệp", Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng khẳng định.