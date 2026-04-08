Quảng Ninh tiếp tục đồng hành, hỗ trợ tối đa cho các doanh nghiệp FDI

Thứ Tư, 10:08, 08/04/2026
VOV.VN - Tại buổi gặp đại diện các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trên địa bàn chiều 7/4, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh khẳng định đồng hành, hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp và cam kết môi trường đầu tư kinh doanh của địa phương sẽ ngày càng được cải thiện.

Trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh hiện có 237 dự án FDI còn hiệu lực của các nhà đầu tư đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ; Tổng vốn đầu tư đăng ký gần 16 tỷ USD, trong đó vốn thực hiện lũy kế đến tháng 4/2026 đạt gần 10 tỷ USD. Các dự án FDI đã góp phần quan trọng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, bước đầu hình thành các chuỗi cung ứng, lan tỏa kỹ năng lao động, thúc đẩy dịch vụ phụ trợ và tạo động lực tăng trưởng công nghiệp. Tuy vậy, mức độ lan tỏa của lĩnh vực này còn hạn chế, chưa tương xứng với quy mô đầu tư.

quang ninh tiep tuc dong hanh, ho tro toi da cho cac doanh nghiep fdi hinh anh 1
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh gặp đại diện doanh nghiệp FDI để lắng nghe và giải quyết các khó khăn, vướng mắc

Trước các kiến nghị của doanh nghiệp về đầu tư hạ tầng giao thông, hạ tầng điện, bố trí nguồn vật liệu san lấp, giải quyết thủ tục hành chính về đất đai, môi trường, đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng chỉ đạo các sở, ngành, địa phương giải quyết dứt điểm, nhất là các vấn đề liên quan đến cắt giảm thủ tục hành chính, hỗ trợ thu hút nguồn nhân lực; đồng thời, duy trì thường xuyên hoạt động gặp gỡ, đối thoại với các doanh nghiệp FDI để nắm bắt và giải quyết khó khăn. 

"Quảng Ninh là thị trường rất tiềm năng và có nhiều thế mạnh. Chúng tôi đã nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ tỉnh, từ các sở ban ngành đến UBND các địa phương đều hỗ trợ rất nhiều để chúng tôi yên tâm xây dựng, phát triển. Sắp tới khi TTTM của chúng tôi đi vào hoạt động thì mong rằng đó là địa điểm thu hút khách du lịch không chỉ ở địa phương mà còn từ các tỉnh lân cận đến và sinh sống tại Hạ Long, hy vọng sẽ làm thay đổi phong cách sống của người dân ở đây", ông Inui Shinichiro, Tổng Quản lý Trung tâm thương mại AEON MALL Hạ Long đánh giá.

quang ninh tiep tuc dong hanh, ho tro toi da cho cac doanh nghiep fdi hinh anh 2
Các nhà đầu tư có nhiều kiến nghị với chính quyền địa phương

Cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp với tinh thần chính quyền kiến tạo, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cũng đề nghị các doanh nghiệp FDI cùng đồng hành, hỗ trợ chuyển giao khoa học công nghệ, đào tạo lao động tay nghề cao và kỹ năng quản trị doanh nghiệp cho địa phương; có chính sách ưu đãi tốt hơn nữa đối với đội ngũ công nhân đang làm việc, từ đó tạo sức hấp dẫn với nguồn nhân lực đến từ các địa phương khác để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp.

Đánh giá cao những đóng góp cũng như sự tin tưởng của các doanh nghiệp FDI khi lựa chọn Quảng Ninh là điểm đến đầu tư, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh cũng khẳng định môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh sẽ ngày càng được cải thiện với hàng loạt dự án đầu tư hạ tầng quy mô lớn, trong đó đặc biệt là dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh. Địa phương cũng đang đề xuất trung ương nhiều đề án lớn với các chính sách ưu đãi vượt trội... 

"Trước đây, nếu như phải tiếp xúc với 6-7 đầu mối thì giờ đây chỉ còn duy nhất 2 đầu mối là BQL Khu kinh tế và Công an tỉnh. Với sự cố gắng, nỗ lực của cả 2 bên, trong giai đoạn mới tôi tin tưởng rằng chính quyền và doanh nghiệp Quảng Ninh sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ, luôn lắng nghe và thấu hiểu, duy trì cơ chế đối thoại, mô hình như ngày hôm nay để giải quyết thường xuyên những vấn đề của doanh nghiệp", Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng khẳng định.

qn.jpg

Quảng Ninh duy trì đà tăng trưởng tích cực trong quý I/2026

VOV.VN - Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều biến động, tỉnh Quảng Ninh vẫn ghi nhận mức tăng trưởng tích cực ngay từ những tháng đầu năm. Theo ước tính, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) quý I/2026 của tỉnh đạt khoảng 9,81%, tạo nền tảng quan trọng để thực hiện mục tiêu tăng trưởng cả năm trên 13%. 

Trường Giang/VOV-Đông Bắc
Tag: FDI Quảng Ninh 2026 thu hút đầu tư môi trường kinh doanh hạ tầng giao thông doanh nghiệp FDI
Gia Lai thu hút hơn 33 tỷ USD vốn đầu tư tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư 2026

VOV.VN - Ngay tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2026 với chủ đề “Gia Lai - Chuyển đổi mô hình tăng trưởng trong kỷ nguyên số”, diễn ra ngày 28/3, tỉnh Gia Lai đã thu hút và ký kết bản ghi nhớ đầu tư đối với gần 300 dự án, tổng mức đầu tư trên 33 tỷ USD.

Bắc Ninh thu hút hơn 1,3 tỷ USD đầu tư vào khu công nghiệp trong quý I

VOV.VN - Nhờ tiếp tục thực hiện hiệu quả cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh từ đầu năm đến nay tỉnh Bắc Ninh tổng vốn đăng ký đầu tư vào khu công nghiệp đạt hơn 1,3 tỷ USD, đạt hơn 80% kế hoạch năm.

Thu hút các nhà đầu tư Australia tham gia vào Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam

VOV.VN - Quỹ đầu tư Vintage Point tổ chức đoàn doanh nghiệp sang Melbourne (Australia) giới thiệu Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam, nhằm thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư đối với cơ hội đầu tư mới tại Việt Nam.

