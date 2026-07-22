Dự án chợ gia súc, gia cầm của Công ty Đức Tín "lộ" hàng loạt vi phạm

Vi phạm từ đất đai, xây dựng đến môi trường

Báo cáo số 83/BC-ĐKTLN ngày 15/7/2026 của Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Ninh Bình cho thấy, Dự án đầu tư xây dựng chợ trung chuyển gia súc, gia cầm tại xã Bối Cầu, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam (nay thuộc xã Bình An, tỉnh Ninh Bình), do Công ty Cổ phần Nông sản thực phẩm và Thương mại Đức Tín làm chủ đầu tư đã phát sinh nhiều vi phạm trong quá trình triển khai và vận hành.

Dự án được chấp thuận đầu tư từ năm 2013, có tổng diện tích hơn 13.300 m², tổng mức đầu tư 19,28 tỷ đồng, thời gian thuê đất 50 năm. Mục tiêu là xây dựng chợ trung chuyển gia súc, gia cầm phục vụ nhu cầu giao thương trong khu vực, góp phần kiểm soát dịch bệnh, giảm ô nhiễm môi trường và tạo việc làm. Tuy nhiên, qua kiểm tra thực địa, đoàn kiểm tra liên ngành xác định chủ đầu tư đã xây dựng nhiều hạng mục không đúng nội dung được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Dự án chợ trung chuyển gia súc, gia cầm xã Bình An - nơi Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Ninh Bình phát hiện nhiều tồn tại, vi phạm.

Về đất đai, doanh nghiệp tự ý xây dựng các công trình trên diện tích đất được mượn để làm đường vào chợ, gồm chuồng nuôi, làn xe và bếp ăn với tổng diện tích 157 m². Ngoài ra, doanh nghiệp còn mua bán, chuyển nhượng khoảng 4.287 m² đất lúa, sử dụng thêm 9.679 m² đất do UBND xã quản lý và tự ý chuyển mục đích sử dụng gần 13.966 m² đất để xây dựng hầm biogas, bãi đỗ xe mà chưa hoàn thành các thủ tục theo quy định.

Việc sử dụng đất của doanh nghiệp không đúng mục tiêu, quy mô dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Theo quy định của Luật Đất đai năm 2024 và Nghị định số 123/2024/NĐ-CP, doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm về sử dụng đất không đúng mục đích, hủy hoại đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp khi chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định.

Đối với môi trường, mặc dù dự án đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường từ năm 2013, song doanh nghiệp đã tự ý san lấp, thay đổi các công trình bảo vệ môi trường đã được xác nhận để xây dựng chuồng nuôi lợn và bãi đỗ xe mà chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Bên cạnh đó, dự án đã thay đổi quy mô đầu tư nhưng đến nay chưa được cơ quan chuyên môn xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường. Giấy phép xả thải được cấp từ năm 2014 đã hết hiệu lực từ năm 2024 nhưng chưa được gia hạn. Doanh nghiệp chưa thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo định kỳ về xả thải và chưa cung cấp kết quả quan trắc môi trường theo quy định.

Về xây dựng, chủ đầu tư tự ý cải tạo, cơi nới và xây dựng thêm nhiều hạng mục vượt quy mô được chấp thuận ban đầu. Doanh nghiệp chưa cung cấp được giấy phép xây dựng theo yêu cầu và có dấu hiệu vi phạm các quy định về thiết kế xây dựng cũng như xây dựng trên đất sử dụng sai mục đích.

Trong công tác quản lý chợ, doanh nghiệp đã tổ chức hoạt động kinh doanh, ban hành nội quy, đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy và an ninh trật tự. Tuy nhiên, doanh nghiệp chưa ký hợp đồng với các thương nhân thuê điểm kinh doanh theo quy định; chưa thực hiện đầy đủ việc phổ biến chính sách, pháp luật và nghĩa vụ của các hộ kinh doanh đối với Nhà nước.

Đối với công tác kiểm dịch động vật, chưa bố trí cán bộ thú y thường trực tại chợ gây khó khăn trong kiểm soát dịch bệnh. Trên cơ sở kết luận của Đoàn kiểm tra liên ngành, UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương xử lý dứt điểm các tồn tại, vi phạm tại dự án.

Không hợp thức hóa sai phạm, xử lý dứt điểm trong quý III/2026

Ngày 22/7, trên cơ sở kết luận của Đoàn kiểm tra liên ngành, UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương xử lý dứt điểm các tồn tại, vi phạm tại dự án.

UBND tỉnh Ninh Bình ban hành văn bản giao yêu cầu các sở, ngành, địa phương và Công ty Cổ phần Nông sản thực phẩm và Thương mại Đức Tín khẩn trương xử lý các tồn tại, vi phạm theo đúng thẩm quyền, không hợp thức hóa sai phạm; trường hợp vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

Theo đó, Sở Tài chính được giao chủ trì theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận của Đoàn kiểm tra liên ngành, phấn đấu hoàn thành trong quý III/2026; đồng thời tổng hợp kết quả, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 12 và 28 hằng tháng. Sở cũng chủ trì xử lý các nội dung vi phạm về đầu tư, hướng dẫn doanh nghiệp tiếp tục triển khai dự án đúng quy định.

UBND tỉnh Ninh Bình chỉ đạo xử lý các tồn tại, vi phạm tại Dự án chợ trung chuyển gia súc, gia cầm xã Bình An, yêu cầu không hợp thức hóa sai phạm

Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì xử lý các vi phạm về đất đai, môi trường; rà soát việc sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, các hạng mục xây dựng ngoài phạm vi được giao, cho thuê đất; hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện các thủ tục môi trường. Sở Xây dựng xử lý các vi phạm về xây dựng, nhất là các hạng mục không đúng quy mô, thiết kế được phê duyệt hoặc chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Sở Công Thương kiểm tra, rà soát việc tổ chức, quản lý hoạt động chợ đầu mối và xử lý các tồn tại thuộc thẩm quyền.

Công an tỉnh bảo đảm an ninh, trật tự tại khu vực chợ, tăng cường kiểm tra việc chấp hành quy định về phòng cháy, chữa cháy; Thuế tỉnh hướng dẫn doanh nghiệp và các hộ kinh doanh thực hiện đầy đủ nghĩa vụ kê khai, nộp thuế theo quy định.

Đối với UBND xã Bình An, tỉnh Ninh Bình yêu cầu chủ trì xử lý các hành vi vi phạm thuộc thẩm quyền, tăng cường quản lý đất đai, xây dựng, môi trường, thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động của dự án và kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Công ty Cổ phần Nông sản thực phẩm và Thương mại Đức Tín phải nghiêm túc chấp hành kết luận của Đoàn kiểm tra liên ngành, khẩn trương khắc phục toàn bộ các tồn tại, vi phạm về đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường; chủ động hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo quy định và định kỳ báo cáo kết quả khắc phục.