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Thanh tra TP Huế phát hiện nhiều sai phạm tại dự án bệnh viện hơn 169 tỷ đồng

Thứ Tư, 06:11, 22/07/2026
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VOV.VN - Thanh tra thành phố Huế vừa công bố kết luận thanh tra chuyên đề đối với Dự án Bệnh viện Đa khoa khu vực phía Nam thành phố Huế, phát hiện nhiều sai phạm trong quá trình đầu tư, xây dựng, mua sắm thiết bị y tế và quản lý dự án.

Cơ quan Thanh tra thành phố Huế xác định một số nội dung có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự do gây lãng phí ngân sách nhà nước tại Dự án Bệnh viện Đa khoa khu vực phía Nam thành phố Huế. Dự án này được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là UBND thành phố Huế) phê duyệt năm 2003, do Sở Y tế làm chủ đầu tư. Sau 4 lần điều chỉnh, tổng mức đầu tư tăng lên hơn 169 tỷ đồng. Công trình gồm 54 gói thầu, đưa vào sử dụng từ năm 2015 nhưng đến nay vẫn chưa quyết toán do 29 gói thầu thiếu hồ sơ theo quy định.

thanh tra tp hue phat hien nhieu sai pham tai du an benh vien hon 169 ty dong hinh anh 1
Thanh tra phát hiện những bất cập trong khai thác thiết bị của Dự án Bệnh viện Đa khoa khu vực phía Nam, thành phố Huế

Kết luận thanh tra cho thấy, nhiều hạng mục công trình không được khai thác hiệu quả, nhiều thiết bị y tế được mua sắm bằng ngân sách nhưng không đưa vào sử dụng, gây lãng phí. Trong đó, có 35 thiết bị đã được nghiệm thu, thanh toán nhưng chưa từng vận hành do không có nhu cầu sử dụng, thiếu nhân lực chuyên môn hoặc thiết bị hư hỏng, lạc hậu.

Theo Thanh tra thành phố Huế, việc xác định nhu cầu đầu tư, mua sắm thiết bị chưa sát thực tế, vượt quá quy mô khám chữa bệnh và năng lực chuyên môn của bệnh viện. Giám đốc Sở Y tế tại thời điểm mua sắm thiết bị năm 2015 được xác định thiếu trách nhiệm trong việc xác định nhu cầu đầu tư, dẫn đến đầu tư không phù hợp, gây lãng phí ngân sách.

thanh tra tp hue phat hien nhieu sai pham tai du an benh vien hon 169 ty dong hinh anh 2
Thanh tra phát hiện nhiều sai phạm trong quá trình đầu tư, xây dựng, mua sắm thiết bị y tế và quản lý Dự án Bệnh viện Đa khoa khu vực phía Nam thành phố Huế.

Ngoài những bất cập trong khai thác thiết bị, cơ quan thanh tra còn phát hiện nhiều sai phạm trong quá trình triển khai dự án như: điều chỉnh tổng mức đầu tư không đúng quy định; nhiều gói thầu thiếu hồ sơ quản lý chất lượng, kéo dài thời gian thực hiện nhưng không điều chỉnh hợp đồng; vi phạm quy định về đấu thầu, nghiệm thu và thanh toán.

Đáng chú ý, Thanh tra thành phố Huế xác định có trường hợp nghiệm thu, thanh toán thiết bị khi chưa hoàn thành việc lắp đặt, chạy thử và bàn giao. Hai máy chạy thận nhân tạo trị giá hơn 1,2 tỷ đồng không được hạch toán tài sản cố định theo quy định. Cơ quan Thanh tra thành phố nhận định việc nghiệm thu, thanh toán khi thiết bị chưa đủ điều kiện đưa vào sử dụng có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Thanh tra thành phố Huế đã kiến nghị UBND thành phố chỉ đạo Sở Y tế và các đơn vị liên quan kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân; đồng thời phối hợp rà soát hồ sơ quyết toán, xử lý dứt điểm các tồn tại của dự án và xem xét trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung
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