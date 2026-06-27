Kiểm tra đột xuất Nha khoa quốc tế Tuệ Minh, phát hiện nhiều sai phạm

Cụ thể, vào ngày 26/6/2026, Đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra Nha khoa Quốc tế Tuệ Minh tại phường Long Mỹ. Thời điểm kiểm tra cơ sở hoàn toàn không cung cấp được bất kỳ giấy tờ, hồ sơ pháp lý nào liên quan đến hoạt động khám bệnh, chữa bệnh theo quy định. Chủ cơ sở lẫn người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật đều vắng mặt.

Đoàn kiểm tra công bố quyết định kiểm tra đối với Nha khoa Quốc tế Tuệ Minh, phường Long Mỹ.

Nhân viên trực tiếp khám chữa bệnh, can thiệp kỹ thuật răng cho khách hàng chỉ có bằng cấp, chứng chỉ về điều dưỡng, xét nghiệm y học, dược; thậm chí có nhân viên chỉ có bằng cao đẳng thương mại điện tử; không một ai có chứng chỉ hành nghề chuyên khoa răng hàm mặt. Toàn bộ nhân sự đang làm việc tại đây đều không có hợp đồng ký kết với cơ sở. ​

Bên cạnh đó, cơ sở không xuất trình được hóa đơn chứng từ, hồ sơ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của các loại máy móc, thiết bị và các loại thuốc, vật tư y tế.

Một cơ sở Nha khoa Quốc tế Tuệ Minh ở Cần Thơ

Ngay sau khi lập biên bản ghi nhận những sai phạm nêu trên, Đoàn kiểm tra liên ngành đã tiến hành niêm phong toàn bộ máy móc, trang thiết bị y tế tại Nha khoa Quốc tế Tuệ Minh để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.