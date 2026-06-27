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Kiểm tra đột xuất Nha khoa quốc tế Tuệ Minh, phát hiện nhiều sai phạm

Thứ Bảy, 15:58, 27/06/2026
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VOV.VN - Ngày 27/6, Công an thành phố Cần Thơ thông tin, Đoàn kiểm tra liên ngành do Sở Y tế thành phố Cần Thơ chủ trì, phối hợp với Công an thành phố và các phường Long Mỹ, Cái Khế tiến hành kiểm tra đột xuất các cơ sở Nha khoa quốc tế Tuệ Minh trên địa bàn, qua đó phát hiện nhiều sai phạm.

Cụ thể, vào ngày 26/6/2026, Đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra Nha khoa Quốc tế Tuệ Minh tại phường Long Mỹ. Thời điểm kiểm tra cơ sở hoàn toàn không cung cấp được bất kỳ giấy tờ, hồ sơ pháp lý nào liên quan đến hoạt động khám bệnh, chữa bệnh theo quy định. Chủ cơ sở lẫn người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật đều vắng mặt.

kiem tra dot xuat nha khoa quoc te tue minh, phat hien nhieu sai pham hinh anh 1
Đoàn kiểm tra công bố quyết định kiểm tra đối với Nha khoa Quốc tế Tuệ Minh, phường Long Mỹ.

Nhân viên trực tiếp khám chữa bệnh, can thiệp kỹ thuật răng cho khách hàng chỉ có bằng cấp, chứng chỉ về điều dưỡng, xét nghiệm y học, dược; thậm chí có nhân viên chỉ có bằng cao đẳng thương mại điện tử; không một ai có chứng chỉ hành nghề chuyên khoa răng hàm mặt. Toàn bộ nhân sự đang làm việc tại đây đều không có hợp đồng ký kết với cơ sở. ​

Bên cạnh đó, cơ sở không xuất trình được hóa đơn chứng từ, hồ sơ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của các loại máy móc, thiết bị và các loại thuốc, vật tư y tế.

kiem tra dot xuat nha khoa quoc te tue minh, phat hien nhieu sai pham hinh anh 2
Một cơ sở Nha khoa Quốc tế Tuệ Minh ở Cần Thơ

Ngay sau khi lập biên bản ghi nhận những sai phạm nêu trên, Đoàn kiểm tra liên ngành đã tiến hành niêm phong toàn bộ máy móc, trang thiết bị y tế tại Nha khoa Quốc tế Tuệ Minh để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

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Công an Cần Thơ khởi tố bổ sung nguyên giám đốc kinh doanh Công ty Cổ phần Đ.T.

VOV.VN - Chiều 9/6, Công an thành phố Cần Thơ cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa tống đạt các quyết định khởi tố bổ sung vụ án và khởi tố bổ sung bị can đối với Lê Nguyễn Bửu Luân, nguyên giám đốc kinh doanh phụ trách khu vực miền Tây của Công ty Cổ phần Đ.T. để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tấn Phong/VOV-ĐBSCL
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