Dự án điện gió vốn FDI lớn nhất Đắk Lắk chính thức hoà lưới điện quốc gia

Đây là tổ hợp điện gió có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lớn nhất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, với tổng mức đầu tư khoảng 8.700 tỷ đồng (tương đương 350 triệu USD).

Tổ hợp gồm 4 nhà máy: Krông Búk 1, Krông Búk 2, Cư Né 1 và Cư Né 2, mỗi nhà máy có công suất 50 MW, tổng công suất đạt 200 MW.

Dự kiến 4 nhà máy sẽ phát lên lưới điện quốc gia khoảng 640 triệu kWh điện mỗi năm.

Theo thiết kế, mỗi năm tổ hợp cung cấp khoảng 640 triệu kWh điện cho hệ thống điện quốc gia, mang lại doanh thu ước khoảng 1.156 tỷ đồng và đóng góp ngân sách địa phương hơn 115 tỷ đồng.

Dự án được khởi công xây dựng từ tháng 3/2021, hoàn thành vào đầu năm 2024. Tuy nhiên, việc vận hành thương mại bị chậm do một số vướng mắc liên quan đến thủ tục thuê đất, hành lang an toàn lưới điện và vị trí đặt trụ tua-bin gió. Sau khi được tháo gỡ, các nhà máy đã lần lượt đi vào hoạt động.

Các trụ điện gió trong tổ hợp nhà máy.

Việc toàn bộ tổ hợp chính thức vận hành không chỉ bổ sung nguồn điện sạch cho hệ thống điện quốc gia, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng khu vực miền Trung – Tây Nguyên, mà còn tạo thêm nguồn thu ngân sách và việc làm cho lao động địa phương.

Những năm gần đây, Đắk Lắk xác định năng lượng tái tạo là lĩnh vực trọng tâm thu hút đầu tư, với lợi thế lớn về điều kiện tự nhiên. Tỉnh tiếp tục ưu tiên thu hút các nhà đầu tư có năng lực, tiềm lực tài chính nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững trong giai đoạn tới.

