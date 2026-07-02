Mở đầu phiên chất vấn, đại biểu Phan Thị Hà Phước, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Đắk Lắk, cho rằng nhiều chỉ tiêu kinh tế như sản xuất công nghiệp, xuất khẩu, du lịch và số doanh nghiệp thành lập mới đều tăng so với cùng kỳ, nhưng số doanh nghiệp giải thể, tạm ngừng hoạt động vẫn ở mức cao.

Trả lời chất vấn của đại biểu về những ngành nghề chịu nhiều khó khăn và giải pháp để cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, phục vụ mục tiêu tăng trưởng 2 con số, ông Cao Đình Huy, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk cho biết, 6 tháng đầu năm toàn tỉnh có hơn 420 doanh nghiệp giải thể và hơn 1.200 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa trong các lĩnh vực thương mại, xây dựng, bất động sản, vận tải, lưu trú và ăn uống.

"Sở Tài chính cam kết trong thời gian tới tiếp tục theo dõi sát tình hình hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để kịp thời tham mưu cho Ủy ban tỉnh các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho cộng đồng doanh nghiệp; giảm số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, gia tăng số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động và nâng cao chất lượng doanh nghiệp thành lập mới. Không chỉ góp phần mở rộng quy mô sản xuất, tạo thêm việc làm và tăng thu ngân sách, mà còn tạo thêm động lực tăng trưởng cho nền kinh tế của tỉnh", ông Cao Đình Huy cho biết.

HĐND tỉnh Đắk Lắk chất vấn trách nhiệm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Một trong những lực cản đối với hiệu quả đầu tư - kinh doanh ở Đắk Lắk là việc doanh nghiệp tiếp cận vốn chưa thuận lợi. Ông Nguyễn Kim Cương, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 11 cho biết, đến cuối tháng 6, dư nợ tín dụng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đạt khoảng 281.700 tỷ đồng, tăng hơn 21.000 tỷ đồng so với đầu năm. Tuy nhiên, tín dụng dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa mới chiếm khoảng 13% tổng dư nợ. Theo ông, việc doanh nghiệp khó tiếp cận có nguyên nhân quan trọng từ tính minh bạch tài chính và năng lực quản trị.

"Đề nghị tách bạch hẳn tài chính của doanh nghiệp với tài chính của gia đình, của cá nhân làm chủ doanh nghiệp để chứng minh hoạt động thể hiện toàn bộ trên sổ sách. Đặc biệt trong tình hình việc minh bạch sổ sách kế toán, báo cáo thuế càng ngày càng yêu cầu rõ ràng, minh bạch hơn. Đây là điều kiện tiên quyết mà chúng tôi muốn nhắn gửi tới các doanh nghiệp nhỏ và vừa khi tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như là quan quan hệ vay vốn ở với các ngân hàng", ông Nguyễn Kim Cương nói.

Bà Phan Thị Hà Phước, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Đắk Lắk cho rằng số doanh nghiệp giải thể, tạm ngừng hoạt động ở địa phương vẫn ở mức cao.

Nếu vốn là điều kiện để duy trì hoạt động thì thị trường là điều kiện để doanh nghiệp tăng trưởng. Vì vậy, tại phiên chất vấn, việc xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường cũng được ra. Về công tác này, bà Nguyễn Thị Thu An, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk cho biết, 6 tháng đầu năm ngành đã hỗ trợ khoảng 150 lượt doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ trong và ngoài nước, đồng thời thúc đẩy thương mại điện tử và chuyển đổi số. Thời gian tới, hoạt động xúc tiến thương mại sẽ tiếp tục được đổi mới theo nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, nhất là ở các thị trường quốc tế.

"Về thị trường quốc tế, chúng tôi sẽ tiếp cận từ nhu cầu của doanh nghiệp. Có nghĩa là doanh nghiệp cần gì thì thị trường có, hỗ trợ sản phẩm gì, kết nối như thế nào và chúng tôi sẽ xây dựng chương trình đáp ứng các yêu cầu đó cùng với doanh nghiệp", bà Nguyễn Thị Thu An nhấn mạnh.

Ông Cao Đình Huy, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk trả lời chất vấn về các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp thời gian tới.

Phiên chất vấn cho thấy quyết tâm của HĐND và UBND tỉnh Đắk Lắk trong việc nhìn thẳng vào những tồn tại của môi trường đầu tư, kinh doanh. Các giải pháp được đưa ra đều hướng đến mục tiêu khơi thông nguồn lực, phục hồi cộng đồng doanh nghiệp, tạo nền tảng để Đắk Lắk thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới.