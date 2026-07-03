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Đắk Lắk đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị Lễ hội Sầu riêng 2026

Thứ Sáu, 18:24, 03/07/2026
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VOV.VN - Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026 với chủ đề "Sầu riêng Đắk Lắk - Kết nối vươn xa" sẽ diễn ra từ ngày 15/8 đến 2/9 tới, gồm 17 hoạt động, trong đó có 2 hoạt động truyền thông được triển khai trước lễ hội.

Hôm nay (3/7), UBND tỉnh Đắk Lắk họp rà soát tiến độ chuẩn bị Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026. Đến nay, các hoạt động truyền thông trước lễ hội đã tạo hiệu ứng tích cực, trong khi nhiều hạng mục trọng điểm đang được gấp rút hoàn thiện để bảo đảm tiến độ tổ chức.

Đến nay, các hoạt động truyền thông trước lễ hội đã được triển khai, trong đó tour trải nghiệm quy trình “thụ phấn hoa sầu riêng” tại xã Krông Pắc thu hút hơn 1 triệu lượt xem và gần 1.000 lượt tương tác trên các nền tảng số. Hoạt động talk show ẩm thực sầu riêng đã diễn ra thành công với sự tham gia của các đầu bếp quốc tế đến từ Việt Nam, Thái Lan và Malaysia.

Dak lak day nhanh tien do chuan bi le hoi sau rieng 2026 hinh anh 1
Các hoạt động truyền thông trước lễ hội đã được triển khai, thu hút sự quan tâm của công chúng và truyền thông.

Nhiều hoạt động trọng điểm cũng đang được gấp rút hoàn thiện như giải chạy “Tuy Hòa đón bình minh trên biển”, lễ hội ẩm thực với mục tiêu xác lập kỷ lục 102 món ăn từ sầu riêng và đoàn diễu hành 500 xe bán tải hướng tới xác lập kỷ lục thế giới (Guinness World Records).

Tại cuộc họp, các đại biểu cũng góp ý hoàn thiện công tác vận động tài trợ, truyền thông và quảng bá nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức lễ hội. Một số địa phương cũng đề xuất nghiên cứu tổ chức hoạt động đấu giá sầu riêng sớm hơn kế hoạch để phù hợp với thời điểm thu hoạch năm nay.

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Đại biểu báo cáo tiến độ triển khai các hoạt động và góp ý nội dung nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức lễ hội.

Ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các đơn vị bám sát đề án, khẩn trương hoàn thiện các phần việc theo đúng tiến độ. Tập trung đôn đốc, thẩm định kỹ lưỡng năng lực và sớm hoàn thành việc lựa chọn các doanh nghiệp, đơn vị sự kiện đồng hành trước ngày 5/7 tới, đảm bảo các chuỗi hoạt động được diễn ra thông suốt, an toàn và tạo được tiếng vang lớn cho lễ hội.

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Ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đôn đốc các đơn vị đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị Lễ hội Sầu riêng 2026

Ông Đào Mỹ nhấn mạnh: “Các cơ quan đơn vị trên cơ sở nội dung được giao, chuẩn bị đầy đủ các khoản mục chi đảm bảo để phục vụ từng nhiệm vụ thì phải có dự toán. Tôi giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và văn phòng UBND tỉnh phối hợp kiểm tra, rà soát, tham mưu và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các hoạt động trong đề án đảm bảo nội dung, chất lượng và tiến độ”.

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Hàng ngàn hecta mía khô héo trên đồng ở Đắk Lắk

VOV.VN - Thông thường mọi năm, đến cuối tháng 6, các nhà máy đường đã kết thúc vụ ép mía. Nông dân bước vào vụ sản xuất mới. Thế nhưng năm nay, đến hết tháng 6, hàng ngàn héc-ta mía vẫn đứng trên ruộng. Ở nhiều nơi, mía đã thu hoạch xong nhiều ngày chịu cảnh phơi nắng trên đồng, nông dân có nguy cơ mất trắng.

H Xíu/VOV-Tây Nguyên
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