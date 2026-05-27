Dự án metro Cát Linh - Hà Đông kéo dài 20km, hơn 1,5 tỷ USD sắp chọn nhà đầu tư

Theo MRB, hội nghị được mở rộng cho tất cả các đối tác tiềm năng trong nước và quốc tế có năng lực, kinh nghiệm phù hợp trong lĩnh vực đường sắt đô thị nhằm tham gia đóng góp ý kiến cho quá trình chuẩn bị dự án.

Tuyến metro 2A Cát Linh - Hà Đông sẽ được kéo dài tới Xuân Mai với mức đầu tư hơn 1,5 tỷ USD.

Đại diện MRB cho biết, dự án là hợp phần quan trọng thuộc phân kỳ 1 trong Kế hoạch tổng thể xây dựng hệ thống đường sắt đô thị Thủ đô, góp phần tăng cường kết nối giao thông giữa khu vực trung tâm Hà Nội với các đô thị phía Tây Nam, đồng thời nâng cao khả năng tiếp cận tới đô thị vệ tinh Xuân Mai.

Theo tính toán sơ bộ, dự án sẽ phục vụ trực tiếp khoảng 500.000 người dân sinh sống dọc hành lang tuyến. Tuyến metro 2A kéo dài dự kiến có tổng chiều dài khoảng 20km, toàn bộ đi trên cao dọc theo hành lang Quốc lộ 6 - tuyến đường hiện đang được mở rộng. Trên tuyến sẽ bố trí 12 ga trên cao cùng 13 đoàn tàu mới, mỗi đoàn gồm 4 toa.

Dự án cũng sẽ xây dựng mới một depot gần ga Xuân Mai. Hệ thống hạ tầng sử dụng khổ đường ray tiêu chuẩn 1.435mm; áp dụng hệ thống điều khiển đoàn tàu cùng công nghệ bảo vệ tàu tự động đặt dọc đường ray và trên tàu, kết hợp hệ thống khóa liên động điện tử tại tất cả các nhà ga.

Theo MRB, yêu cầu bắt buộc của dự án là phải bảo đảm khả năng tương thích toàn diện cả về kỹ thuật và vận hành với tuyến metro 2A Cát Linh - Hà Đông hiện hữu, bảo đảm kết nối đồng bộ và vận hành liền mạch toàn tuyến.

Tổng mức đầu tư dự án hiện được ước tính hơn 1,5 tỷ USD. Dự án dự kiến sử dụng nguồn vốn vay từ Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng châu Á kết hợp với vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam.

Báo cáo nghiên cứu khả thi, bao gồm thiết kế kỹ thuật tổng thể, đã được triển khai từ tháng 2/2026 và dự kiến hoàn thành vào tháng 10 năm nay. Đại diện MRB cho biết, việc tổ chức tham vấn thị trường ở giai đoạn chuẩn bị dự án nhằm thu thập các ý kiến phản hồi liên quan đến tối ưu hóa thiết kế, chiến lược phân chia gói thầu và phương án phân bổ rủi ro.

Theo phương án sơ bộ, dự án dự kiến áp dụng hợp đồng EPC, có thể bao gồm nhiều hạng mục chính như xây dựng dân dụng, hệ thống đường sắt và đoàn tàu. Đồng thời, MRB cũng có kế hoạch tuyển chọn đơn vị tư vấn quản lý dự án để hỗ trợ triển khai.

“Theo kế hoạch, MRB sẽ phát hành hồ sơ mời sơ tuyển hợp đồng EPC và gói tư vấn quản lý dự án vào quý IV/2026”, đại diện MRB thông tin.