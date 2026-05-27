Dự án metro Cát Linh - Hà Đông kéo dài 20km, hơn 1,5 tỷ USD sắp chọn nhà đầu tư

Thứ Tư, 14:43, 27/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) cho biết sẽ tổ chức hội nghị tham vấn thị trường (EME) cho dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 2A Cát Linh - Hà Đông kéo dài trong hai ngày 18 - 19/6 tới.

Theo MRB, hội nghị được mở rộng cho tất cả các đối tác tiềm năng trong nước và quốc tế có năng lực, kinh nghiệm phù hợp trong lĩnh vực đường sắt đô thị nhằm tham gia đóng góp ý kiến cho quá trình chuẩn bị dự án.

du an metro cat linh - ha Dong keo dai 20km, hon 1,5 ty usd sap chon nha dau tu hinh anh 1
Tuyến metro 2A Cát Linh - Hà Đông sẽ được kéo dài tới Xuân Mai với mức đầu tư hơn 1,5 tỷ USD.

Đại diện MRB cho biết, dự án là hợp phần quan trọng thuộc phân kỳ 1 trong Kế hoạch tổng thể xây dựng hệ thống đường sắt đô thị Thủ đô, góp phần tăng cường kết nối giao thông giữa khu vực trung tâm Hà Nội với các đô thị phía Tây Nam, đồng thời nâng cao khả năng tiếp cận tới đô thị vệ tinh Xuân Mai.

Theo tính toán sơ bộ, dự án sẽ phục vụ trực tiếp khoảng 500.000 người dân sinh sống dọc hành lang tuyến. Tuyến metro 2A kéo dài dự kiến có tổng chiều dài khoảng 20km, toàn bộ đi trên cao dọc theo hành lang Quốc lộ 6 - tuyến đường hiện đang được mở rộng. Trên tuyến sẽ bố trí 12 ga trên cao cùng 13 đoàn tàu mới, mỗi đoàn gồm 4 toa.

Dự án cũng sẽ xây dựng mới một depot gần ga Xuân Mai. Hệ thống hạ tầng sử dụng khổ đường ray tiêu chuẩn 1.435mm; áp dụng hệ thống điều khiển đoàn tàu cùng công nghệ bảo vệ tàu tự động đặt dọc đường ray và trên tàu, kết hợp hệ thống khóa liên động điện tử tại tất cả các nhà ga.

Theo MRB, yêu cầu bắt buộc của dự án là phải bảo đảm khả năng tương thích toàn diện cả về kỹ thuật và vận hành với tuyến metro 2A Cát Linh - Hà Đông hiện hữu, bảo đảm kết nối đồng bộ và vận hành liền mạch toàn tuyến.

du an metro cat linh - ha Dong keo dai 20km, hon 1,5 ty usd sap chon nha dau tu hinh anh 2
Hà Nội chuẩn bị tham vấn dự án kéo dài tuyến metro Cát Linh - Hà Đông đến Xuân Mai dài khoảng 20km, tổng vốn đầu tư ước hơn 1,5 tỷ USD.

Tổng mức đầu tư dự án hiện được ước tính hơn 1,5 tỷ USD. Dự án dự kiến sử dụng nguồn vốn vay từ Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng châu Á kết hợp với vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam.

Báo cáo nghiên cứu khả thi, bao gồm thiết kế kỹ thuật tổng thể, đã được triển khai từ tháng 2/2026 và dự kiến hoàn thành vào tháng 10 năm nay. Đại diện MRB cho biết, việc tổ chức tham vấn thị trường ở giai đoạn chuẩn bị dự án nhằm thu thập các ý kiến phản hồi liên quan đến tối ưu hóa thiết kế, chiến lược phân chia gói thầu và phương án phân bổ rủi ro.

Theo phương án sơ bộ, dự án dự kiến áp dụng hợp đồng EPC, có thể bao gồm nhiều hạng mục chính như xây dựng dân dụng, hệ thống đường sắt và đoàn tàu. Đồng thời, MRB cũng có kế hoạch tuyển chọn đơn vị tư vấn quản lý dự án để hỗ trợ triển khai.

“Theo kế hoạch, MRB sẽ phát hành hồ sơ mời sơ tuyển hợp đồng EPC và gói tư vấn quản lý dự án vào quý IV/2026”, đại diện MRB thông tin.

Phi Long/VOV.VN
Tin liên quan

Hà Nội chi hơn 30 tỷ đồng bổ sung hệ thống phòng cháy metro Cát Linh - Hà Đông

VOV.VN - Theo đó, dự án sẽ lắp đặt hệ thống chữa cháy tự động tại 12 nhà ga và khu depot, bổ sung hệ thống hút khói tại phòng ắc-quy, phòng điện... tổng mức đầu tư dự kiến 30,162 tỷ đồng.

Để sự cố metro Cát Linh - Hà Đông lặp đi lặp lại là không ổn

VOV.VN - Chuyên gia cho rằng, metro Cát Linh - Hà Đông đưa vào vận hành thương mại hơn 3 năm nay nhưng đã 6 lần gặp trục trặc khiến tàu bị dừng đột ngột. Với tần suất sự cố xảy ra khá dày không khỏi khiến người sử dụng đặt vấn đề về sự an toàn lâu dài.

Hành khách phải che ô trên tàu điện Cát Linh - Hà Đông, nước ở đâu ra?

VOV.VN - Tối ngày 19/5, thời điểm lúc gần 18h, hành khách đi tàu điện metro từ Cát Linh về Hà Đông thì bất ngờ nước chảy từ hệ thống điều hòa trên trần tàu metro xuống. Theo báo cáo ban đầu, nguyên nhân dẫn đến hiện tượng nước chảy ở khoang hành khách là do lỗi hệ thống điều khiển điều hòa không khí của đoàn tàu.

