Dự án nâng cấp đường vào trung tâm Phan Thiết “kẹt” mặt bằng

Dự án nâng cấp đường Trần Quý Cáp dài khoảng 2,6km do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Phan Thiết làm chủ đầu tư đang được triển khai trên địa bàn phường Tiến Thành và xã Tuyên Quang, tỉnh Lâm Đồng (khu vực TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cũ). Tổng mức đầu tư gần 245 tỷ đồng. Tuy nhiên, tiến độ toàn tuyến vẫn gặp nhiều khó khăn do công tác giải phóng mặt bằng chưa hoàn tất.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 tại buổi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Đồng vào chiều 24/4, tính đến nay, toàn dự án còn 153/415 hồ sơ chưa phê duyệt phương án bồi thường. Trong đó có 138 hồ sơ phải ban hành lại thông báo thu hồi đất và 15 hồ sơ tài sản.

Một đoạn đường Trần Quý Cáp đang thi công

Ngày 31/3/2026, Chi nhánh Trung tâm Phát triển Quỹ đất số 1 đã có văn bản đề nghị các địa phương cho ý kiến thống nhất để triển khai thực hiện. Trong đó, đơn vị nêu vướng mắc: đối với các hồ sơ đã kiểm đếm, xác định nguồn gốc và đã họp Hội đồng bồi thường thì sẽ tiếp tục các bước tiếp theo hay phải triển khai lại từ đầu. Tuy nhiên, nội dung này vẫn chưa được thống nhất.

Đến nay, do công tác giải phóng mặt bằng chưa hoàn thành nên việc thi công gặp nhiều khó khăn.