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Dự án thành phần 2 cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột chậm tiến độ

Thứ Hai, 11:41, 14/09/2026
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VOV.VN - Dự án thành phần 2 cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột mới hoàn thành khoảng 78% khối lượng hợp đồng, trong khi thời gian còn lại không nhiều. Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu chủ đầu tư, các nhà thầu tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm hoàn thành dự án vào đầu năm 2027 theo yêu cầu của Chính phủ.

Dự án thành phần 2 cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột đã cơ bản thông xe kỹ thuật 35/37km. Tuy nhiên, tiến độ vẫn gặp nhiều khó khăn do khan hiếm nguồn đá phục vụ sản xuất bê tông nhựa, thiếu nhân công, tỷ lệ giải ngân thấp hơn mức bình quân cả nước. Việc xử lý kỹ thuật một số hạng mục bị ảnh hưởng bởi mùa mưa, bão năm 2025 còn chậm; một số nhà thầu chưa huy động đầy đủ nhân lực, máy móc, thiết bị.

du an thanh phan 2 cao toc khanh hoa buon ma thuot cham tien do hinh anh 1
Dự án thành phần 2 cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột mới đạt 78% khối lượng xây lắp và bị chậm tiến độ.

Trong khi đó, khoảng 22% khối lượng còn lại phải tiếp tục thi công, hoàn thiện trong điều kiện khu vực dự án chuẩn bị bước vào mùa mưa năm 2026. Cục Đường bộ Việt Nam cảnh báo, nếu không có giải pháp quyết liệt để tăng tốc, dự án có nguy cơ không hoàn thành theo yêu cầu, ảnh hưởng mục tiêu đưa toàn tuyến cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột vào khai thác từ đầu năm 2027.

du an thanh phan 2 cao toc khanh hoa buon ma thuot cham tien do hinh anh 2
Trong ảnh, hầm chui Cư Te (xã Cư Pui) đang được nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, dự kiến hoàn thành trong tháng 9 này.

Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu Ban Quản lý dự án Đường sắt, các nhà thầu tập trung thi công những hạng mục còn lại, nhất là hầm Phượng Hoàng; các cầu Cư San 7, Cư San 8, Cư San 9, cầu Km44+875 và cầu Km62+525 trên địa bàn các xã Krông Jing và Cư Pui. Một số hạng mục cầu được chủ đầu tư đặt mục tiêu thông xe kỹ thuật trong tháng 9 này.

du an thanh phan 2 cao toc khanh hoa buon ma thuot cham tien do hinh anh 3
Do thời tiết ở Đắk Lắk bước vào mùa mưa, nhà thầu phải sử dụng xích quấn quanh bánh xe để di chuyển trên những đoạn đường trơn trượt, lầy lội phục vụ thi công.

Dự án thành phần 2 cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột dài khoảng 37km, qua các xã M’Đrắk, Krông Jing, Cư Pui và Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 9.800 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án Đường sắt, Bộ Xây dựng làm chủ đầu tư. Tuyến đi qua địa hình rừng núi hiểm trở, có 4 hầm và 38 cầu cạn, được đánh giá là một trong những dự án có điều kiện thi công phức tạp.

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Đẩy nhanh tiến độ Dự án thành phần 2 cao tốc Khánh Hoà – Buôn Ma Thuột

VOV.VN - Trong khi Dự án thành phần 1 và Dự án thành phần 3 thuộc tuyến cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột đang bước vào giai đoạn hoàn thiện, sẵn sàng thông xe dịp Quốc khánh 2/9 năm nay, thì Dự án thành phần 2 (đoạn giữa tuyến) vẫn chậm tiến độ, ảnh hưởng đến mục tiêu khai thác đồng bộ toàn tuyến.

Tuấn Long/VOV -Tây Nguyên
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