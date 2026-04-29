20 km đầu tiên cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột dự kiến khai thác đầu tháng 5

Thứ Tư, 12:05, 29/04/2026
VOV.VN - Chủ đầu tư Dự án thành phần 1 thuộc Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột vừa có văn bản đề nghị các cơ quan chức năng phê duyệt phương án tổ chức giao thông để đưa khoảng 20 km đầu tiên của tuyến cao tốc này, đoạn qua tỉnh Khánh Hòa, vào khai thác từ đầu tháng 5 tới.

Dự án thành phần 1 giai đoạn 1 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Giao thông tỉnh Khánh Hòa làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư hơn 5.300 tỷ đồng từ ngân sách Nhà nước. Tuyến có chiều dài hơn 31 km, điểm đầu tại nút giao Quốc lộ 1 – Quốc lộ 26B, điểm cuối thuộc địa phận xã Tây Ninh Hòa.

20 km dau tien cao toc khanh hoa - buon ma thuot du kien khai thac dau thang 5 hinh anh 1
Nút giao giữa cao tốc Khánh Hòa- Buôn Ma Thuột và Cao tốc Bắc- Nam

Đến nay, đoạn tuyến từ Km0 đến Km22 đã cơ bản hoàn thành và được thông xe kỹ thuật từ tháng 12/2025, sớm hơn kế hoạch. Theo thiết kế, tuyến cao tốc có quy mô 4 làn xe, vận tốc thiết kế 100 km/h, bố trí làn dừng khẩn cấp không liên tục. Trên tuyến có 3 nút giao quan trọng kết nối với Quốc lộ 1, cao tốc Bắc – Nam và Quốc lộ 26, góp phần tăng cường liên kết giao thông giữa khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Hiện chủ đầu tư đã hoàn thiện hệ thống biển báo, vạch sơn và phương án tổ chức giao thông theo khuyến cáo của Cục Cảnh sát giao thông; đồng thời đề nghị các địa phương xử lý tình trạng lều quán, biển quảng cáo che khuất tầm nhìn dọc tuyến nhằm đảm bảo an toàn khi đưa tuyến đường vào khai thác.

20 km dau tien cao toc khanh hoa - buon ma thuot du kien khai thac dau thang 5 hinh anh 2
Đoạn tuyến hơn 20km cao tốc Khánh Hòa- Buôn Ma Thuột đã hoàn thành chuẩn bị được khai thác.

Ông Phạm Văn Hòa, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Giao thông tỉnh Khánh Hòa cho biết, việc đưa vào khai thác khoảng 20 km đầu tiên của tuyến cao tốc sẽ góp phần rút ngắn thời gian di chuyển từ khu vực miền Tây Khánh Hòa ra các cảng biển khu vực Vân Phong.

“Việc thi công đã hoàn thiện. Tuy nhiên, quy định mới yêu cầu xe tải không được đi vào làn giữa mà chỉ đi làn bên, nên phải điều chỉnh lại hệ thống biển báo. Một số nút giao, đặc biệt là nút giao Quốc lộ 1, cũng phải tổ chức lại giao thông để đảm bảo an toàn. Hiện các thủ tục cơ bản đã hoàn tất”, ông Hòa nói.

20 km dau tien cao toc khanh hoa - buon ma thuot du kien khai thac dau thang 5 hinh anh 3
Nút giao cao tốc Khánh Hòa- Ban Mê Thuột với Quốc lộ 1, Quốc lộ 26B đã được tổ chức, điều chỉnh nhằm đảm bảo an toàn giao thông.
img3236-1775186304620138039083.jpg

Dồn lực thi công Dự án cao tốc Khánh Hoà – Buôn Ma Thuột

VOV.VN - Các nhà thầu Dự án thành phần 2 cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột đang huy động tối đa nhân lực, máy móc, tăng tốc thi công nhằm bảo đảm tiến độ đề ra, đặc biệt là mốc thông xe kỹ thuật theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thái Bình/VOV-Tây Nguyên
