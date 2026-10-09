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Dự kiến xây mới 10 chợ, đầu tư thêm 22 siêu thị, trung tâm thương mại ở Đồng Tháp

Thứ Sáu, 11:34, 09/10/2026
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VOV.VN - Hiện nay, hệ thống chợ, siêu thị, trung tâm thương mại tại tỉnh Đồng Tháp cơ bản đáp ứng nhu cầu giao thương, trao đổi hàng hóa của người dân. Đồng Tháp sẽ tiếp tục nâng cấp, mở rộng, xây mới thêm các chợ dân sinh, siêu thị, trung tâm thương mại phục vụ tốt hơn hoạt động giao thương.

UBND tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành Kế hoạch số 1528 về phát triển chợ, trung tâm thương mại và siêu thị trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026–2030.

Sau sáp nhập, tỉnh Đồng Tháp hiện có 353 chợ, gồm 12 chợ hạng 1, 40 chợ hạng 2 và 301 chợ hạng 3; cùng với đó là 4 trung tâm thương mại và 26 siêu thị. Hệ thống này cơ bản đáp ứng nhu cầu giao thương, mua sắm hàng hóa của người dân.

Theo định hướng của tỉnh, việc phát triển hạ tầng thương mại nhằm hình thành hệ sinh thái giao thương mở, kết nối liên hoàn từ biên giới đến biển Đông. Không gian thương mại được tổ chức theo hướng đa tâm, hình thành các cực thương mại hiện đại tại những đô thị hạt nhân như Mỹ Tho, Gò Công, Cai Lậy, Cao Lãnh, Sa Đéc, Hồng Ngự và các hành lang thương mại, góp phần dẫn dắt thị trường, thúc đẩy phát triển kinh tế và thay đổi diện mạo đô thị.

Tỉnh cũng chủ trương huy động nguồn lực xã hội hóa, ưu tiên thu hút các tập đoàn phân phối lớn tham gia phát triển hạ tầng thương mại hiện đại. Trong đó, ngân sách nhà nước được ưu tiên đầu tư các chợ ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới và các chợ hạng 1, hạng 2 đã xuống cấp. Đồng thời, tỉnh sẽ mời gọi đầu tư xây dựng chợ theo hình thức đối tác công tư (PPP). Đối với các dự án siêu thị và trung tâm thương mại, tỉnh tập trung kêu gọi nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước.

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Chợ trung tâm xã Cái Bè cũng như một số chợ khác tại tỉnh Đồng Tháp đã xuống cấp cần được xây mới, mở rộng

Theo kế hoạch, giai đoạn 2026–2030, Đồng Tháp dự kiến xây mới 10 chợ, di dời và mở rộng 21 chợ; nâng cấp, mở rộng hoặc xây mới trên nền chợ cũ 189 chợ, đồng thời đầu tư mới 30 chợ đầu mối.

Đối với hệ thống siêu thị, tỉnh đặt mục tiêu kêu gọi đầu tư mới 14 siêu thị đến năm 2030 và thêm 30 siêu thị sau năm 2030. Riêng hệ thống trung tâm thương mại, giai đoạn 2026–2030 sẽ đầu tư mới 8 trung tâm thương mại và sau năm 2030 đầu tư thêm 10 trung tâm thương mại.

UBND tỉnh Đồng Tháp giao các Sở Công Thương, Xây dựng, Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát quy hoạch, đánh giá sự cần thiết, hiệu quả và khả năng triển khai các dự án. Trên cơ sở đó, các đơn vị tham mưu cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án, bảo đảm phân kỳ đầu tư hợp lý; đồng thời đề xuất quỹ đất phù hợp để phát triển hạ tầng thương mại... Từ đó, tham mưu UBND tỉnh ban hành danh mục các dự án thương mại ưu tiên đầu tư và mời gọi đầu tư xây dựng chợ, siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn.

Chu Trinh-VOV/ĐBSCL
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