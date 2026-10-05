Triệt phá đường dây sử dụng chất cấm vỗ béo heo, bán ra hơn 10.000 tấn thịt

Ngày 5/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an, Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan đến 4 tội: "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm", "Buôn bán hàng cấm", "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ" quy định tại Điều 317, 190, 354, 364 Bộ luật Hình sự; Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 9 đối tượng bao gồm các đối tượng: Nguyễn Văn Hiệu (41 tuổi), Nguyễn Huỳnh Thạch Thảo (37 tuổi), Nguyễn Thị Anh (41 tuổi), Đồng Thị Bẩy (47 tuổi), Nguyễn Văn Huy (51 tuổi), Phạm Văn Hùng (50 tuổi, cùng ngụ TP Đồng Nai) và Nguyễn Thanh Tín (45 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) bị khởi tố về tội "vi phạm quy định về an toàn thực phẩm".

Riêng Nguyễn Văn Hiệu còn bị khởi tố thêm tội "đưa hối lộ". Còn Nguyễn Thị Trinh Nữ (37 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) bị khởi tố về tội "buôn bán hàng cấm" và Võ Quốc Sơn (37 tuổi, ngụ TP Đồng Nai) bị khởi tố về tội "nhận hối lộ".

Công an TP.HCM khởi tố 9 đối tượng

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, cùng sự phối hợp chặt chẽ của Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP.HCM đã phát hiện đường dây nuôi nhốt, tiêu thụ heo sử dụng chất cấm trong chăn nuôi với quy mô đặc biệt lớn, liên quan nhiều cơ sở, đối tượng, hoạt động ở nhiều tỉnh thành, trong đó các đối tượng lấy TP.HCM làm địa bàn tiêu thụ. Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an thành phố, Phòng Cảnh sát kinh tế đã xác lập chuyên án để tập trung đấu tranh làm rõ.

Đến cuối tháng 7/2026, Công an thành phố phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường tiến hành kiểm tra 3 phương tiện xe ô tô tải biển số: 60K-955.48, 64H-051.07, 60K-548.15 có chủ hàng là Nguyễn Văn Hiệu và Phạm Văn Hùng, phát hiện vận chuyển 280 con heo thịt dương tính với chất cấm Salbutamol, trong đó có 80 con heo thịt dương tính với virus dịch tả heo Châu Phi.

Cơ quan chức năng lấy mẫu heo để phân tích

Mở rộng điều tra, cảnh sát đồng loạt khám xét khẩn cấp tại 14 địa điểm là các trang trại, nơi ở của các đối tượng tại TP Đồng Nai có liên quan đến sử dụng chất cấm trong chăn nuôi. Qua đó, phát hiện tại cơ sở thu gom Lan Hương, Phường Trị An; trại chăn nuôi Ngô Thị Lan Hương 1, Phường Trị An; trại chăn nuôi Nguyễn Văn Huy, phường Dầu Giây; Trại chăn nuôi Nguyễn Huỳnh Thạch Thảo, phường Dầu Giây; Trại chăn nuôi Võ Văn Huỳnh, xã Hưng Thịnh; Trại chăn nuôi Nguyễn Văn Hải, xã Hưng Thịnh; Trại chăn nuôi Trần Hữu Dũng, xã Bàu Hàm đang nuôi nhốt 3.909 con heo có tổng trọng lượng hơn 500 tấn dương tính với chất cấm Salbutamol (số heo này đã được các cơ quan chức năng xử lý, tiêu hủy sau khi phát hiện).

Chất Salbutamol được quy định tại Phụ lục V, Danh mục hóa chất, sản phẩm sinh học, vi sinh vật cấm sử dụng trong thức ăn chăn nuôi ban hành kèm theo Thông tư số 21/2019/TT-BNNPTNT ngày 28 tháng 11 năm 2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các đơn vị phối hợp kiểm tra hiện trường

Nguồn gốc số chất salbutamol trong vụ án do Nguyễn Thị Trinh Nữ (37 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) cung cấp.

Khoảng giữa năm 2025, Nữ giới thiệu loại cám có tác dụng làm heo đẹp hơn, thịt heo săn chắc, tạo nạc nhiều hơn được lấy từ Thái Lan, Campuchia với giá 375.000 đồng/kg, từ đây Nữ bán cho các đối tượng loại này với số lượng lớn để về chăn nuôi heo vỗ béo tại các trang trại.

Chất tạo nạc sẽ được phối trộn với thức ăn chăn nuôi theo tỷ lệ 100 gram chất tạo nạc (salbutamol) trộn cùng 300kg cám, sử dụng một lần cho 100 con heo ăn. Trung bình, mỗi đợt nuôi vỗ 100 con heo sẽ sử dụng hết khoảng 3kg chất tạo nạc. Các hộ chăn nuôi heo sẽ mua các lô hàng là heo hơi (heo thịt) có khối lượng trung bình 100 kg - 110 kg để nuôi đến khoảng 130 - 140 kg trong khoảng 30 ngày, sau đó bán ra thị trường để kiếm lời.

Để che giấu hành vi phạm tội, trước khi xuất bán heo ra thị trường đến các lò mổ để giết thịt, các đối tượng sẽ ngưng sử dụng chất tạo nạc (Salbutamol) khoảng 10 ngày trước khi xuất bán và cho heo uống thuốc giải độc gan hoặc cho uống thuốc điện giải Bio, mục đích để khi lực lượng chức năng xét nghiệm heo sẽ âm tính với chất tạo nạc (Salbutamol).

Triệt phá đường dây sản xuất thực phẩm chức năng có chứa chất cấm VOV.VN - Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo 389 Quốc gia thông tin, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh vừa triệt phá đường dây sản xuất thực phẩm chức năng có chứa chất cấm Sibutramine, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Quá trình khám xét, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM đã thu giữ hơn 1.000kg chất cấm (Salbutamol). Số lượng chất cấm này sẽ được phối trộn thành hơn 3.000 tấn thức ăn chăn nuôi để sử dụng nuôi heo vỗ béo.

Trong vụ án trên, bên cạnh các đối tượng chính, để đưa heo nhiễm chất cấm ra thị trường tiêu thụ, còn có sự giúp sức của một số cán bộ kiểm dịch viên động vật. Võ Quốc Sơn là kiểm dịch viên động vật thuộc Trạm chăn nuôi thuỷ sản khu vực 2, Trung tâm kiểm dịch và chẩn đoán xét nghiệm thú y thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thủy sản TP Đồng Nai đã có hành vi nhận tiền của Nguyễn Văn Hiệu để ký xác nhận kiểm dịch, giúp Nguyễn Văn Hiệu được cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh sai quy trình. Sơn không tiến hành kiểm tra thực tế mà cấp sẵn Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh đến địa điểm lán trại chăn nuôi kèm niêm chì để Nguyễn Văn Hiệu tự tiến hành niêm phong lô hàng. Bằng thủ đoạn trên, heo nhiễm chất cấm được đưa về các lò mổ trên địa bàn các tỉnh để giết mổ, đưa ra thị trường. Ngoài ra, các đối tượng còn sử dụng thủ đoạn giả mạo giấy thông tin nguồn gốc động vật trên địa bàn TP.HCM để không cần phải có giấy chứng nhận kiểm dịch vận chuyển động vật liên tỉnh, qua đó vận chuyển heo từ Đồng Nai lên giết mổ tại các lò mổ trên địa bàn TP.HCM.

Với các thủ đoạn nêu trên, mỗi ngày có hàng trăm tấn heo nhiễm chất cấm được đưa ra thị trường tiêu thụ (chợ đầu mối, chợ truyền thống, siêu thị…), điểm đến là các bếp ăn của các gia đình, trường học, nhà hàng, bếp ăn công nghiệp… ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe người dân.

Công an TP.HCM đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ đường dây, những người liên quan, người tiêu thụ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.