Dự trữ Quốc gia: Chuyển từ bị động sang chủ động ứng phó rủi ro

Trong bối cảnh địa chính trị và công nghệ toàn cầu biến động, hệ thống DTQG đang được định hướng chuyển từ “dự trữ bị động” sang “dự trữ chủ động”, nâng cao khả năng phòng ngừa và ứng phó rủi ro từ sớm, từ xa.

Một trong những rào cản lớn nhất của công tác dự trữ nhiều năm qua là cơ chế quản lý còn nặng tính hành chính. Để khắc phục tình trạng này, Cục DTQG đề xuất một quy trình vận hành thông thoáng hơn thông qua việc phân cấp mạnh mẽ, trao quyền chủ động cho các đơn vị trực tiếp quản lý kho bãi nhằm kịp thời xuất cấp hoặc luân chuyển hàng hóa sát với thực tế.

Đáng chú ý, quá trình cải cách lần này tăng cường phối hợp giữa ngành dự trữ với các lực lượng an ninh, quốc phòng; mở rộng phạm vi dự trữ sang các lĩnh vực phi truyền thống như dữ liệu và hạ tầng số nhằm bảo đảm an ninh mạng. Đồng thời, định hướng phát triển công nghiệp an ninh lưỡng dụng được thúc đẩy để vừa phục vụ nhiệm vụ bảo vệ quốc gia, vừa hỗ trợ phát triển kinh tế.

Danh mục DTQG cũng đang được nghiên cứu bổ sung vật tư phục vụ an ninh hạt nhân và các dạng năng lượng chiến lược mới, giảm thiểu rủi ro từ đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu.

Cùng với đó, Việt Nam đặt mục tiêu nâng dự trữ dầu thô và xăng dầu lên mức tương đương 90 ngày nhập ròng; đồng thời nghiên cứu dự trữ LNG và các vật tư phục vụ an ninh năng lượng, hướng tới hệ sinh thái năng lượng tự chủ.

Hệ thống DTQG mới cũng sẽ áp dụng cơ chế cập nhật công nghệ, luân phiên hàng hóa để bảo đảm tính sẵn sàng, đồng thời mở rộng sự tham gia của doanh nghiệp nhằm giảm áp lực ngân sách và đa dạng hóa nguồn lực dự trữ.

Việc hoàn thiện Luật DTQG 2025 và Chiến lược đến năm 2030 được đánh giá là bước đi quan trọng nhằm tăng cường năng lực tự chủ quốc gia, giúp nền kinh tế nâng cao khả năng chống chịu trước các cú sốc toàn cầu.

Hiện nay, tại các kho dự trữ của lực lượng công an và quốc phòng, công tác quản lý không chỉ dừng ở kiểm kê mà còn chú trọng đánh giá khả năng sẵn sàng sử dụng. Sự kết hợp giữa lương thực, trang thiết bị và hạ tầng công nghệ cho thấy định hướng xây dựng nền an ninh toàn diện.

Với lộ trình cải cách và tư duy đổi mới, hệ thống DTQG đang từng bước trở thành nguồn lực chiến lược, góp phần bảo đảm ổn định kinh tế và an ninh quốc gia trong bối cảnh mới.