  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Dự trữ Quốc gia: Chuyển từ bị động sang chủ động ứng phó rủi ro

Thứ Ba, 11:07, 07/04/2026
VOV.VN - Hệ thống Dự trữ Quốc gia (DTQG) đang được tái định vị với vai trò chiến lược trong bảo đảm an ninh toàn diện, không chỉ phục vụ cứu trợ mà còn chủ động ứng phó rủi ro kinh tế, năng lượng và công nghệ.

Trong bối cảnh địa chính trị và công nghệ toàn cầu biến động, hệ thống DTQG đang được định hướng chuyển từ “dự trữ bị động” sang “dự trữ chủ động”, nâng cao khả năng phòng ngừa và ứng phó rủi ro từ sớm, từ xa.

Một trong những rào cản lớn nhất của công tác dự trữ nhiều năm qua là cơ chế quản lý còn nặng tính hành chính. Để khắc phục tình trạng này, Cục DTQG đề xuất một quy trình vận hành thông thoáng hơn thông qua việc phân cấp mạnh mẽ, trao quyền chủ động cho các đơn vị trực tiếp quản lý kho bãi nhằm kịp thời xuất cấp hoặc luân chuyển hàng hóa sát với thực tế.

Đáng chú ý, quá trình cải cách lần này tăng cường phối hợp giữa ngành dự trữ với các lực lượng an ninh, quốc phòng; mở rộng phạm vi dự trữ sang các lĩnh vực phi truyền thống như dữ liệu và hạ tầng số nhằm bảo đảm an ninh mạng. Đồng thời, định hướng phát triển công nghiệp an ninh lưỡng dụng được thúc đẩy để vừa phục vụ nhiệm vụ bảo vệ quốc gia, vừa hỗ trợ phát triển kinh tế.

du tru quoc gia chuyen tu bi dong sang chu dong ung pho rui ro hinh anh 1
Danh mục DTQG cũng đang được nghiên cứu bổ sung vật tư phục vụ an ninh hạt nhân và các dạng năng lượng chiến lược mới, giảm thiểu rủi ro từ đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu.

Cùng với đó, Việt Nam đặt mục tiêu nâng dự trữ dầu thô và xăng dầu lên mức tương đương 90 ngày nhập ròng; đồng thời nghiên cứu dự trữ LNG và các vật tư phục vụ an ninh năng lượng, hướng tới hệ sinh thái năng lượng tự chủ.

Hệ thống DTQG mới cũng sẽ áp dụng cơ chế cập nhật công nghệ, luân phiên hàng hóa để bảo đảm tính sẵn sàng, đồng thời mở rộng sự tham gia của doanh nghiệp nhằm giảm áp lực ngân sách và đa dạng hóa nguồn lực dự trữ.

Việc hoàn thiện Luật DTQG 2025 và Chiến lược đến năm 2030 được đánh giá là bước đi quan trọng nhằm tăng cường năng lực tự chủ quốc gia, giúp nền kinh tế nâng cao khả năng chống chịu trước các cú sốc toàn cầu.

Hiện nay, tại các kho dự trữ của lực lượng công an và quốc phòng, công tác quản lý không chỉ dừng ở kiểm kê mà còn chú trọng đánh giá khả năng sẵn sàng sử dụng. Sự kết hợp giữa lương thực, trang thiết bị và hạ tầng công nghệ cho thấy định hướng xây dựng nền an ninh toàn diện.

Với lộ trình cải cách và tư duy đổi mới, hệ thống DTQG đang từng bước trở thành nguồn lực chiến lược, góp phần bảo đảm ổn định kinh tế và an ninh quốc gia trong bối cảnh mới.

PV/VOV.VN
Theo:VTV
Tag: chiến lược dự trữ quốc gia DTQG Luật Dự trữ Quốc gia 2025 cải cách dự trữ quốc gia an ninh kinh tế an ninh năng lượng dự trữ dầu thô 90 ngày dự trữ LNG an ninh mạng quốc gia dữ liệu dự trữ quốc gia công nghiệp an ninh lưỡng dụng chuỗi cung ứng toàn cầu năng lực tự chủ quốc gia điều tiết vĩ mô kho dự trữ nhà nước
Xây dựng kho dự trữ xăng dầu chiến lược quốc gia: Cân đối vùng, hiệu quả hệ thống
VOV.VN - Quy hoạch xây dựng kho dự trữ xăng dầu quốc gia cần được tiếp cận như một bài toán hệ thống, trong đó yếu tố cân đối vùng, hiệu quả logistics và khả năng ứng phó phải được đặt lên hàng đầu.

VOV.VN - Theo tính toán của chuyên gia, chi phí xây dựng 1 kho dự trữ xăng dầu chiến lược khoảng 1 triệu tấn chỉ khoảng 400 triệu USD và chúng ta có thể triển khai theo hình thức hợp tác công - tư hoặc kêu gọi đầu tư từ nước ngoài.

VOV.VN - Thực hiện lộ trình đã cam kết, sau khi mở kho dầu dự trữ pháp quy của các doanh nghiệp tư nhân, hôm nay 26/3, Chính phủ Nhật Bản đã tiến hành giải phóng dầu từ kho dự trữ quốc gia.

