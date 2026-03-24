Nhật Bản chuẩn bị xả kho dầu dự trữ quốc gia để bình ổn thị trường

Phát biểu tại cuộc họp của Nội các vào hôm nay (24/3), nhằm thảo luận các biện pháp ứng phó với những diễn biến tình hình căng thẳng tại Trung Đông, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cho biết, việc giải phóng dầu từ “kho dự trữ quốc gia” sẽ được bắt đầu từ ngày 26/3 sắp tới, đồng thời chỉ thị các bộ trưởng liên quan xây dựng chính sách cụ thể để giải quyết những lo ngại về nguồn cung, có tính đến tình hình cung ứng toàn cầu và sản lượng dự trữ trong nước, bao trùm toàn bộ chuỗi cung ứng, không chỉ đối với các sản phẩm công nghiệp mà còn cả các sản phẩm liên quan đến nông nghiệp và y tế.

Thủ tướng Nhật Bản tuyên bố mở kho dự trữ dầu quốc gia từ ngày 26/03 tới trong cuộc họp Nội các vừa diễn ra. Ảnh: NHK

Người đứng đầu Chính phủ Nhật Bản cũng nhấn mạnh, hòa bình và ổn định ở Trung Đông có ý nghĩa “vô cùng quan trọng đối với Nhật Bản cũng như cộng đồng quốc tế”, đồng thời khẳng định Nhật Bản sẽ tiếp tục thực hiện mọi nỗ lực ngoại giao cần thiết với sự phối hợp chặt chẽ cùng các quốc gia liên quan. Bà Takaichi - nói:

“Việc giảm leo thang căng thẳng tình hình ở Trung Đông càng sớm càng tốt có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, đảm bảo an toàn hàng hải khu vực Eo biển Hormuz cũng như đảm bảo ổn định nguồn cung năng lượng”.

Trước đó ngày 16/3, Chính phủ Nhật Bản cũng đã tổ chức một cuộc họp để xây dựng các phương án giảm bớt tác động do tình hình căng thẳng ở Trung Đông đối với nền kinh tế trong nước, và sau đó bắt đầu xả dầu từ các kho dự trữ của khu vực tư nhân. Đây là lần đầu tiên kể từ khi xảy ra cuộc xung đột tại Ukraine vào năm 2022, và cũng là lần thứ bảy kể từ khi hệ thống dự trữ dầu được thiết lập vào những năm 1970, Nhật Bản tiến hành triển khai thực hiện giải pháp này nhằm giảm bớt lo ngại về nguồn cung và ổn định thị trường trong nước.

Theo lộ trình, Tokyo tiến hành giải phóng lượng dầu dự trữ của khu vực tư nhân ở mức tương đương 15 ngày tiêu thụ. Sau đó, Chính phủ sẽ sử dụng tới kho dự trữ quốc gia ở mức tương đương 1 tháng tiêu thụ. Chính phủ Nhật Bản sẽ giảm mức dự trữ dầu bắt buộc đối với các nhà máy lọc dầu và doanh nghiệp kinh doanh năng lượng từ 70 ngày xuống còn 55 ngày theo quy định của luật dự trữ dầu, qua đó cho phép các doanh nghiệp sử dụng một phần lượng dầu dự trữ hiện có.

Kể từ khi xảy ra cuộc xung đột tại Trung Đông ngày 28/2 vừa qua cùng với Iran tuyên bố phong tỏa eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng trên thế giới, khiến hoạt động vận chuyển dầu khí qua khu vực này bị gián đoạn nghiêm trọng và đẩy giá dầu thế giới lên cao. Đối với Nhật Bản - quốc gia nhập khẩu tới hơn 90% dầu thô từ Trung Đông, đã chịu ảnh hưởng đáng kể, không chỉ đối mặt với nguy cơ thiếu nguồn cung, mà giá nhiên liệu và nhiều mặt hàng tại Nhật Bản cũng tăng chóng mặt, ảnh hưởng tiêu cực đối với các hộ gia đình, doanh nghiệp và các hoạt động kinh tế.