Nhật Bản bắt đầu giải phóng kho dự trữ dầu quốc gia

Vào lúc 11h hôm nay 26/3, theo giờ địa phương, tại Khu dữ trữ dầu quốc gia ở tỉnh Aichi - miền Trung Nhật Bản, việc giải phóng lô dầu đầu tiên từ nguồn dự phòng nhà nước đã được tiến hành. Theo kế hoạch, trong tháng 3 này, dầu sẽ được đưa ra từ 9 Khu dữ trữ quốc gia nằm rải rác tại nhiều địa phương của Nhật Bản và bước vào tháng Tư, sẽ có thêm 2 kho dữ trữ nữa được mở.

Lượng dầu được giải phóng từ 11 kho này lên tới 8.500.000 ki lô lít (kl), tương đương lượng tiêu thụ trung bình 1 tháng của Nhật Bản. Số dầu này sẽ được bán cho 4 doanh nghiệp xăng dầu do Chính phủ Nhật Bản chỉ định với giá 540 tỷ Yên (tương đương khoảng 3,4 tỷ USD). Các doanh nghiệp này có trách nhiệm lọc hóa dầu, chế tạo xăng và các loại nhiên liệu khác.

Kho dự trữ dầu quốc gia của Nhật Bản tại Tomakomai Ảnh Jiji Press

Bên cạnh đó, Nhật Bản cũng đang phối hợp với các quốc gia sản xuất dầu mỏ để có thể đưa thêm vào thị trường một lượng dầu tương đương 5 ngày sử dụng trung bình ngay trong tháng 3 này, từ nguồn dữ trữ chung mà Nhật Bản đang quản lý trong nước.

Cũng bắt đầu từ hôm nay, Chính phủ Nhật Bản sẽ nâng mức trợ giá nhiên liệu từ 30,2 Yên cho 1 lít xăng lên 48,1 Yên. Đây là mức trợ giá nhiên liệu cao nhất từ trước đến nay tại Nhật Bản. Chính phủ Nhật Bản đang nỗ lực thực hiện mục tiêu đã cam kết với người dân là duy trì mức giá trên dưới 170 Yên/1 lít xăng thông thường, trong bối cảnh chiến sự Trung Đông tiếp tục lan rộng và kéo dài.

Cho đến nay, các biện pháp khẩn cấp của Chính phủ Nhật Bản đã bắt đầu phát huy tác dụng. Từ đầu tuần này, trên thị trường toàn quốc của Nhật Bản, giá trung bình của 1 lít xăng thông thường, tương đương với xăng A92 (RON 92) của Việt Nam, đã giảm mạnh tới 13,1 Yên so với tuần trước. Đến thời điểm hiện tại, mức giá này đang là 177,7 Yên/1 lít xăng. Với các biện pháp bổ sung từ hôm nay, mục tiêu nêu trên của Chính phủ Nhật Bản có khả năng sẽ sớm thành hiện thực.